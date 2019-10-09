Риск для доллара: дефицит бюджета США стал самым высоким с 2012 года

Дефицит бюджета США впервые за семь лет вырос до 4,7% ВВП и достиг $984 млрд. Рекордную разницу между расходами и доходами американской казны эксперты объяснили неудачной налоговой реформой, тратами на социальные программы и обслуживание госдолга. Для покрытия бюджетного дефицита Федеральный резерв Штатов начал дополнительно печатать и вливать деньги в экономику. С начала сентября регулятор закачал в финансовую систему страны $185 млрд. Эксперты считают, что такие действия могут подстегнуть инфляцию и спровоцировать ослабление доллара.

В 2019 финансовом году (завершился 30 сентября) дефицит бюджета США достиг максимального уровня за последние семь лет. По предварительным данным, расходы американской казны превысили доходы на $984 млрд. Об этом говорится в отчёте бюджетного управления конгресса Штатов.

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«Относительно размеров экономики дефицит составил 4,7% ВВП, что стало самым высоким значением с 2012 года. 2019-й стал уже четвёртым годом подряд, когда дефицит растёт в процентном отношении к ВВП», — отмечают в ведомстве.

Во многом рекордный дефицит бюджета США связан с высокими тратами на социальные программы и последствиями налоговой реформы Дональда Трампа. Об этом в беседе с RT рассказал инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

«Существенный вклад в увеличение бюджетного дефицита продолжает вносить действие таких социальных программ, как Social Security, Medicare, Medicaid. Кроме того, в результате реформы Трампа налоговые поступления бюджета были существенно урезаны, в то время как расходы продолжили увеличиваться», — добавил Бахтин.

Ещё во время президентской гонки 2016 года Трамп обещал ослабить налоговую нагрузку на бизнес в случае своей победы на выборах. В конце 2017-го глава Белого дома подписал закон о снижении налога на прибыль для американских компаний с 35% до 21%.

Как ожидалось, эта мера должна была стать одним из драйверов роста экономики. По замыслу Трампа, после сокращения налогов компании начали бы получать больше прибыли, увеличивать зарплаты своим сотрудникам и тем самым усиливать экономическую активность в стране. Впрочем, на деле корпорации предпочли оставить себе возросшую прибыль, отмечают эксперты.

«Компании получили возможность зарабатывать больше за счёт послаблений, однако не спешат увеличивать зарплаты сотрудникам, из-за чего ускорения экономики так и не произошло, а бюджет теряет почти $1,5 трлн в год», — пояснил в разговоре с RT эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

По словам аналитика, в качестве одного из вариантов решения проблемы власти рассматривают сокращение государственных расходов на программы по здравоохранению для нуждающихся и социальному обеспечению. Впрочем, такие действия могут негативно сказаться на экономике страны.

«Судя по проекту бюджета на 2020 год, Штаты планируют почти на $2 трлн сократить расходы на социальные госпрограммы, тогда как, например, военный бюджет практически не изменится. Учитывая, что в ближайшее время Белый дом вряд ли решит сократить расходы на оборонку в пользу нужд обычных граждан, возрастают риски возникновения кризиса из-за огромной нагрузки социальных обязательств на бюджет», — пояснил Николаев.

Долговая спираль

Для покрытия дефицита бюджета Минфин США выпускает специальные казначейские облигации (трежерис). Американские и зарубежные инвесторы покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели трежерис предоставляют свои деньги в долг американской экономике. Эти средства идут на погашение бюджетного дефицита.



«Дефицит финансируется привычным для Штатов способом — наращиванием госдолга. Сейчас он составляет более $22,8 трлн и каждую секунду увеличивается примерно на $2 млн. В среднем на каждого гражданина США приходится свыше $50 тыс. госдолга», — пояснил в беседе с RT руководитель группы аналитиков ЦАФТ Марк Гойхман.

Вместе с тем в долгосрочной перспективе рост государственного долга только усиливает нагрузку на бюджет страны. По словам Александра Бахтина, необходимость обслуживать растущую задолженность требует новых денежных вливаний и дополнительно усиливает дефицит.

Денежный конвейер

В середине сентября рост бюджетного дефицита спровоцировал так называемый кризис ликвидности в экономике Штатов. Так, банки столкнулись с нехваткой свободных денег.

Как объяснил RT главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди, в последнее время иностранцы стали реже покупать трежерис, поэтому американским банкам пришлось самим активнее приобретать гособлигации. В результате резервы кредитных организаций начали постепенно истощаться, и 16 сентября, в разгар уплаты налогов, банкам не хватило денег на покупку казначейских бумаг.

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В ситуацию незамедлительно вмешалась ФРС США. По данным входящего в неё Федерального резервного банка Нью-Йорка, 16 и 17 сентября регулятор напечатал $128,2 млрд и экстренно влил средства в финансовую систему. В последний раз Федрезерв прибегал к такой мере ещё в 2008 году, во время мирового финансового кризиса.

«Поскольку иностранцы и зарубежные центральные банки больше не наращивают свои резервы в тех же объёмах, что и раньше, дефицит должен финансироваться за счёт американских вкладчиков и банков. Появление кризиса ликвидности и необходимость вмешательства ФРС показали, что системе становится всё труднее погашать бюджетный дефицит», — заключил Харди.

Традиционно Федрезерв выпускает новые деньги и покупает на них ценные бумаги в рамках программы количественного смягчения. Регулятор проводил такую политику с 2008 по 2015 год и в общей сложности приобрёл активов на сумму $3,6 трлн.

В настоящий момент ФРС пока не объявляла о начале новой полномасштабной программы количественного смягчения. Так, экстренные вливания денег в сентябре должны были стать лишь временной мерой. Вместе с тем регулятор всё ещё продолжает накачивать экономику свежими долларами и за последний месяц уже вложил порядка $185 млрд.

По словам Александра Бахтина, в долгосрочной перспективе такие действия могут усилить инфляцию в стране и привести к ослаблению доллара.