«Рыночный оптимизм»: курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей

12 декабря курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 63 рублей — впервые с июля. Одновременно курс евро ослаб до 69,7 рубля. Значение стало самым низким с марта 2018 года. Эксперты объясняют укрепление нацвалюты резким удорожанием нефти, глобальным ослаблением доллара и притоком средств в российские долговые бумаги. При этом в ближайшее время определяющим фактором для рубля станет итог торговых переговоров между США и КНР. Как могут измениться курсы доллара и евро до конца года — в материале RT.

В четверг, 12 декабря, торги на Московской бирже сопровождаются рекордным укреплением российской валюты. Так, курс доллара снизился на 0,8% и впервые с 19 июля достиг отметки 62,7 рубля. Курс евро при этом опустился на 1% и достиг 69,7 рубля. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё 12 марта 2018 года.

Официальный курс валют Центробанка на 13 декабря составил 63,23 рубля за доллар и 70,43 рубля за евро.

В определённой степени российскую валюту поддержал заметный рост мировых цен на нефть. В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне сырьё эталонной марки Brent подорожало сразу на 1,6% — до $64,7 за баррель. Главной причиной удорожания нефти в последние дни стало решение стран ОПЕК+ дополнительно снизить добычу углеводородов. Об этом RT рассказал руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

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«Недавнее решение ОПЕК+ при сохранении в целом благоприятных условий на мировых рынках в ближайшее время будет только усиливать рубль», — полагает эксперт.

Впрочем, влияние сырьевых котировок на рубль ограничено бюджетным правилом, которое предусматривает, что во время удорожания нефти Минфин покупает иностранную валюту и тем самым давит на рубль. При этом в случае обвала энергорынка министерство прекращает операции — и давление на рубль слабеет. В результате таких действий снижается зависимость нацвалюты от цен на нефть.

За последнее время действие бюджетного правила уже ослабило взаимосвязь между рублём и нефтью, но игроки валютного рынка по-прежнему иногда реагируют на резкие изменения сырьевых цен.

«Хотя бюджетное правило и ослабляет влияние нефтяных цен через текущий счёт платёжного баланса, высокие котировки уменьшают риски инвестиций в Россию и сохраняют приток капитала», — пояснил Михаил Коган.

Помимо этого, наблюдаемое укрепление российской валюты к американской опрошенные RT аналитики связывают с заметным ослаблением курса доллара на мировом рынке. Соответствующий индекс DXY просел на 0,3% и впервые с начала ноября опустился до 97 пунктов. Такие данные приводит международная биржа ICE.

Американская валюта начала резко слабеть после очередного заседания топ-менеджмента центробанка Соединённых Штатов. Накануне комитет по операциям на открытом рынке ФРС США оставил без изменений процентную ставку после трёх снижений подряд. Кроме того, в Федрезерве пока планируют больше не уменьшать ставку вплоть до 2023 года. Об этом говорится в материалах регулятора.

Таким образом, в ближайшее время процентная ставка в США будет оставаться на минимальном уровне за последние полтора года — 1,5—1,75% годовых. В результате мировые инвесторы начнут вкладывать средства в более рисковые ценные бумаги и валюты стран, где ставки по-прежнему остаются высокими.

«В сложившихся условиях аппетиты к покупке риска растут, в то время как доллар ослабляется к другим валютам. На этом фоне нефтяные котировки также растут к уровню $64 за баррель, а курсу рубля удаётся укрепиться», — рассказал RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Торговое ожидание

По словам Антона Покатовича, в ближайшее время внимание инвесторов валютного рынка будет приковано к развитию торговых отношений между США и Китаем.

В октябре Вашингтон и Пекин вновь активизировали переговоры по заключению торгового соглашения и прекращению тарифной войны. В ноябре президент США Дональд Трамп заявил о возможности подписания первой части договора уже в ближайшее время. Между тем американский президент пригрозил Китаю новым повышением пошлин в случае очередного провала сделки. Как ожидается, ограничения могут быть введены уже 15 декабря.

Традиционно во время роста геополитической напряжённости в мире инвесторы начинают распродавать рисковые активы. Как отметил Покатович, такое развитие событий может оказать определённое давление на российскую валюту.

«Главные риски для активов развивающихся рынков по-прежнему сконцентрированы в торговой плоскости. Впрочем, пока неясно, пойдут ли США на введение новых тарифов в отношении товаров из Китая или нет», — отметил аналитик.

Как рассказал в интервью RT заместитель председателя правления КБ «ЛОКО-Банк» Андрей Люшин, в ближайшие дни поддержку российской валюте могут оказать действия Банка России. 13 декабря по итогам последнего заседания в 2019 году совет директоров ЦБ может снизить процентную ставку в пятый раз подряд и довести её до уровня 6,25% годовых. Как ожидается, значение станет самым низким с марта 2014 года.

Наблюдаемое снижение ставки ЦБ со временем сделает вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) менее доходными, поэтому игроки рынка пытаются заранее закупить ценные бумаги по выгодной цене. По словам аналитиков, ажиотажный приток денег в ОФЗ играет в пользу укрепления рубля.

Впрочем, согласно оценке Антона Покатовича, до конца определяющим фактором для нацвалюты станет именно итог торговых споров между США и КНР.

«По нашим оценкам, если США откажутся от введения новых торговых ограничений в отношении Китая, курс доллара завершит год в диапазоне 62,5—63,8 рубля, а курс евро — 70—71,6 рубля. Если торговая война продолжится, рыночный оптимизм несколько ослабнет, и в данных условиях курс доллара к концу года достигнет уровней 63,5—65 рублей, а курс евро — 71—72,5 рубля», — заключил эксперт.