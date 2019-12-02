Валютный рубеж: как могут измениться курсы доллара и евро в декабре

В понедельник, 2 декабря, рубль на Московской бирже показывает неоднозначную динамику по отношению к доллару и евро. В ближайшее время внимание инвесторов будет приковано к торговым переговорам между США и Китаем, а также к саммиту стран — участниц соглашения ОПЕК+, считают эксперты. Аналитики не исключают, что нацвалюту может поддержать рекордный приток инвестиций на российский рынок долговых бумаг. Как могут измениться курсы доллара и евро до конца года — в материале RT.

В начале торговой сессии на Московской бирже 2 декабря курс доллара вырос на 0,18%, до 64,4 рубля, а курс евро — на 0,2%, до 71 рубля. Впрочем, уже к середине дня значения опустились до 64,2 и 70,8 рубля соответственно.

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Официальный курс валют Центробанка на 3 декабря составил 64,41 рубля за доллар и 70,97 рубля за евро.

До конца месяца внимание игроков валютного рынка будет приковано к развитию торговых отношений между США и Китаем. Об этом в интервью RT рассказал финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

В октябре Вашингтон и Пекин вновь активизировали переговоры по заключению торгового соглашения и прекращению тарифной войны. В ноябре президент США Дональд Трамп заявил о возможности подписания первой части договора уже в ближайшее время. Между тем американский президент пригрозил Китаю новым повышением пошлин в случае очередного провала сделки.

Традиционно во время роста геополитической напряжённости в мире инвесторы начинают распродавать рисковые активы. Как отметил Сергей Дейнека, такое развитие событий может оказать определённое давление на российскую валюту. Впрочем, даже в случае усиления торговой войны рубль будет по-прежнему оставаться привлекательнее валют развивающихся стран.

«Если решение по первой фазе торговой сделки перенесут на 2020 год, а США с 15 декабря поднимут тарифы на китайские товары, то валюты развивающихся стран могут завершить год на минорной ноте. При этом рубль выгодно отличается от рисковых аналогов за счёт сильных макроэкономических факторов России — большого объёма резервов и низкого госдолга», — отметил эксперт.

Нефтяное волнение

По словам опрошенных RT аналитиков, до конца года динамика рубля в определённой степени будет зависеть и от изменения цен на нефть. В последние дни стоимость энергосырья эталонной марки Brent колеблется в диапазоне $60—64 за баррель. Как ожидается, ключевым фактором для котировок станут итоги саммита стран, подписавших соглашение ОПЕК+. Мероприятие запланировано на 5 декабря в Вене.

Если участники сделки по заморозке добычи нефти решат дополнительно сократить производство углеводородов, то сырьевые котировки могут вырасти и тем самым поддержать рубль. Об этом в интервью RT рассказал главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.

«Пока что рубль поддерживают ожидания инвесторов, что страны — участницы соглашения ОПЕК+ сократят уровень добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки», — отметил эксперт.

В то же время Александров допускает и снижение нефтяных цен в случае обострения отношений между Китаем и США. Если Вашингтон не сможет договориться с Пекином, то торговая война усилится и мировой спрос на энергосырьё заметно снизится. Как полагает аналитик, такое развитие событий может ослабить нацвалюту.

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Вместе с тем влияние сырьевых котировок на рубль будет ограничено бюджетным правилом, которое предусматривает, что во время удорожания нефти Минфин покупает иностранную валюту и тем самым давит на рубль. При этом в случае обвала энергорынка министерство прекращает операции — и давление на рубль слабеет. В результате таких действий снижается зависимость нацвалюты от цен на нефть.

За последнее время действие бюджетного правила уже ослабило взаимосвязь между рублём и нефтью, поэтому игроки валютного рынка стали реже реагировать на изменение сырьевых котировок. Об этом в интервью RT рассказал руководитель группы аналитиков ЦАФТ Марк Гойхман.

«Зависимость рубля от нефтяных цен сохраняется, но уже в меньшей степени, чем в предыдущие годы. Например, в последние дни нефть упала в цене на 3,5%, а рубль к доллару — лишь на 0,8%», — подчеркнул Гойхман.

Сезонные колебания

В целом до конца года поддержку рублю будет оказывать рекордный приток инвестиций в российские долговые бумаги. По данным Центробанка, с начала 2019 года общий объём рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) увеличился почти на 1,53 трлн рублей и впервые за всё время наблюдений составил 8,86 трлн. При этом сумма иностранных вложений выросла более чем на 1 трлн рублей и также достигла исторического максимума — 2,84 трлн. В целом на долю зарубежных инвесторов приходится почти треть (32%) всех покупок ОФЗ.

«Интерес иностранных инвесторов к гособлигациям, дающим более высокую доходность по сравнению с развитыми рынками, остаётся позитивным драйвером для рубля вместе с профицитом бюджета, растущими международными резервами и снижающимся внешним долгом России», — отметил Марк Гойхман.

Вместе с тем в декабре на рубль могут повлиять сезонные факторы. По словам Гойхмана, в последний месяц года в России традиционно увеличивается спрос на иностранную валюту, и рубль начинает слабеть.

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«Растущая потребность в иностранной валюте связана с предновогодним импортом и поездками россиян за рубеж. Кроме того, в предыдущие месяцы произошли задержки в расходовании бюджетных средств на нацпроекты, запущенные в 2019 году. Поэтому в декабре запланировано более масштабное финансирование национальных целей, что увеличит предложение рублей на рынке и снизит курс нацвалюты», — отметил эксперт.

Помимо этого, давление на рубль могут оказать и выплаты России по внешнему долгу. По словам Дмитрия Александрова, для выполнения обязательств страны финансовые власти под конец года продают рубли и покупают на них иностранную валюту.

Однако опрошенные эксперты не ожидают резких колебаний нацвалюты в декабре. Как полагает Сергей Дейнека, в ближайший месяц курс доллара будет оставаться в диапазоне 64,5—66 рублей, а курс евро — вблизи 71—72 рублей. Похожей оценки придерживается и Марк Гойхман.

«Можно предположить, что хотя декабрь и станет месяцем ослабления рубля, но эта динамика не будет исключительно сильной. Максимальным уровнем для курса доллара будет рубеж 65—66 рублей», — заключил Гойхман.