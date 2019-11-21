«Возможности для вытеснения доллара»: чем вызван рекордный спрос российских банков на европейскую валюту

По данным ЦБ, в сентябре российские банки нарастили покупки наличной европейской валюты до $1,87 млрд — это максимальный показатель с июля 2018 года. Значение более чем в два раза превысило объём приобретённых долларов. Эксперты связывают наблюдаемую динамику с постепенным отказом Москвы от использования нацвалюты США в расчётах со своими ключевыми торговыми партнёрами. Кроме того, спрос на наличные евро в стране вырос одновременно с новостями о возможном введении в России отрицательных ставок по депозитам.

Спрос российских банков на наличные евро достиг максимальной отметки за более чем год. Как следует из материалов ЦБ, в сентябре кредитные организации увеличили закупки европейской валюты на 52% — до $1,87 млрд. Значение стало самым высоким с июля 2018 года. В то же время ввоз в страну долларов сократился на 18%, до $738 млн.

В целом за сентябрь банки закупили иностранную валюту на сумму $2,63 млрд. Из этого объёма почти 71% пришёлся на евро, а доля доллара сократилась до минимума с августа 2014 года и составила 28%.

Согласно данным регулятора, с начала 2019 года российские банки ввезли в страну долларов на сумму $7,8 млрд, а евро — на $9,5 млрд. Опрошенные RT аналитики связали такую динамику с усиленным переходом России на расчёты в нацвалютах со своими ключевыми торговыми партнёрами. Так, бизнесу всё чаще необходимы наличные евро для проведения операций с европейскими компаниями.

«За последний год доля евро во внешнеторговых сделках российских компаний выросла на 4% и в январе — июне составила 21%. При этом на торговлю со странами Евросоюза приходится 43,1% всего внешнеторгового оборота России. Иными словами, возможности для вытеснения доллара по крайней мере на этом направлении велики», — отметил в разговоре с RT руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Как рассказал RT эксперт компании «Международный финансовый центр» Владимир Рожанковский, действия банков связаны и с заметным увеличением доли евро в резервах Банка России и фондах Министерства финансов. По итогам 2018 года доля нацвалюты США в международных золотовалютных резервах России упала в два раза — с 45,8 до 22,7%. В то же время доля евро увеличилась с 21,7 до 31,7%. Такие данные приводит Центробанк.

«Россия уверенно движется по пути дедолларизации, и наличные евро необходимы для обеспечения электронных транзакций Минфина и ЦБ», — добавил Рожанковский.

Кроме того, за счёт покупки евро банки пытаются получить и дополнительную прибыль. Так, подешевевшая за последнее время на мировом рынке европейская валюта начинает постепенно дорожать. Об этом в разговоре с RT рассказал аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

«Ранее евро был перепродан из-за опасений, что не удастся договориться по «мягкому» сценарию брексита. Поэтому валюту активно продавали. Сейчас риски «жёсткого» брексита ушли, и спрос на евро начинает возвращаться», — добавил Коренев.

Также по теме «Спрос на рубли должен вырасти»: почему в России могут быть введены отрицательные ставки по валютным вкладам С начала года в России заметно снизились ставки по банковским валютным вкладам. При этом в ЦБ допускают, что проценты по депозитам...

Россияне также существенно нарастили закупки европейской валюты в сентябре. Согласно данным ЦБ, по сравнению с августом объём приобретённой населением европейской валюты вырос почти в два раза — до $497 млн. Примечательно, что спрос на евро резко усилился после новостей о возможном введении отрицательных ставок по депозитам в России. Так, в сентябре в ЦБ заявили об изучении возможности разрешить банкам принимать на хранение доллары и евро под отрицательный процент.

Растущая популярность отрицательных ставок за рубежом привела к тому, что вклады российских банков в других странах стали убыточными. В первую очередь речь идёт о Европе, где ставка по депозитам составляет -0,5% годовых.

Как объяснил Алексей Коренев, российские банки стали предоставлять своим клиентам условия лучше, чем имеют сами при размещении вкладов в евро, и поэтому работают себе в убыток. В результате многие кредитные организации уже попытались самостоятельно решить проблему и компенсировать свои потери. В частности, ряд банков перестали открывать вклады в евро или начали брать комиссию за хранение средств в европейской валюте.

Как ранее объяснил RT начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян, инициатива ЦБ может подстегнуть рядовых граждан отказаться от вкладов и начать хранить свои валютные сбережения «под матрасом». Впрочем, как отмечает Михаил Коган, новость о возможном введении отрицательных процентных ставок по депозитам пока не вызвала массового снятия наличных средств с валютных счетов.

«В данных по операциям физлиц с иностранной валютой нельзя однозначно сказать о закрытии счетов в евро и выводе наличных средств», — отметил Коган.

Более того, в середине ноября после совместного обсуждения Минфин и Центробанк всё же решили пока отложить вопрос о введении отрицательных ставок по депозитам. Об ранее заявлял замминистра финансов Алексей Моисеев. Как позже отметила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, необходимость доплачивать за хранение денег в иностранной валюте может негативно сказаться на кредитовании и экономике страны в целом.