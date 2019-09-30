«Спрос на рубли должен вырасти»: почему в России могут быть введены отрицательные ставки по валютным вкладам

С начала года в России заметно снизились ставки по банковским валютным вкладам. При этом в ЦБ допускают, что проценты по депозитам могут стать отрицательными — то есть гражданам придётся доплачивать за хранение денег в банках. Эксперты предполагают, что уход ставок в минус усилит процесс дедолларизации экономики и позитивно скажется на рубле.

Согласно последним данным Центробанка, с января по июль средняя максимальная ставка по долларовым вкладам в 30 крупнейших банках страны уменьшилась с 3,36% до 1,99% годовых. По депозитам в евро показатель упал почти вдвое — с 0,65% до 0,36% годовых.

Опрошенные RT эксперты объяснили такую ситуацию тенденциями на мировом финансовом рынке. На сегодняшний день центральные банки многих стран снижают ключевые ставки, и, следовательно, проценты по денежным вкладам в этих государствах тоже падают.

Более того, сейчас Центробанк изучает возможность разрешить кредитным организациям вводить отрицательные процентные ставки по валютным вкладам. Об этом ранее заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

«Крупные банки выдвигают такие предложения. Они столкнулись с такой проблемой, что у них растут привлечённые средства, и они вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя», — цитирует «Интерфакс» Елизавету Данилову.

Работу российских банков осложнило распространение практики нулевых и отрицательных процентных ставок, которую традиционно используют для ускорения роста экономики. В последние годы её активно применяют в Европе и Японии. Более того, после возросших рисков рецессии в Штатах Дональд Трамп также заявил о необходимости снизить процентную ставку в США «до нуля или ниже».

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Растущая популярность отрицательных ставок привела к тому, что вклады российских банков за рубежом стали убыточными. В первую очередь речь идёт о Европе, где ставка по депозитам составляет -0,5% годовых. Об этом в интервью RT рассказалшеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Согласно российскому законодательству, банки обязаны предоставить клиентам по вкладам пусть самый минимальный, но положительный процент. В итоге получается, что банк платит дважды: и своим клиентам, и европейским банкам за поддержание средств на своих корреспондентских счетах в Европе из-за отрицательных ставок», — пояснил Пушкарёв.

Другими словами, российские банки предоставляют своим клиентам условия лучше, чем имеют сами при размещении вкладов в евро, и поэтому работают себе в убыток. В результате многие кредитные организации уже попытались самостоятельно решить проблему и компенсировать свои потери.

«Некоторые банки просто перестали открывать клиентам счета в евро, а другие начали скрыто или явно устанавливать на депозиты в евро определённую плату. По сути, речь идёт о комиссии за хранение денег по аналогии с сейфовой ячейкой. Впрочем, вместо таких странных комиссий банкам было бы удобнее просто объявить об отрицательных процентных ставках, поэтому они обратились к ЦБ», — добавил Пётр Пушкарёв.

По словам эксперта, банкиров напугало, что в скором времени похожая ситуация может произойти и с долларовыми депозитами. С начала 2019 года ФРС США уже дважды снизила свою базовую процентную ставку с 2,25—2,5% до 1,75—2% годовых. Если же под давлением Трампа Федрезерв установит значение на нулевом уровне или ниже, то вклады российских банков в американской валюте тоже станут убыточными.

В поддержку рубля

Примечательно, что инициативу Центробанка уже поддержали в Минфине. Как заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев, обсуждаемое нововведение могло бы дополнительно стимулировать процесс дедолларизации экономики России.

«Я, честно говоря, всячески поддерживаю усилия Центрального банка по дедолларизации банковской системы. Я считаю, что в нашей банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов и пассивов», — цитирует ТАСС Моисеева.

По мнению аналитиков, вместо хранения средств в евро и долларах россиянам будет удобнее держать деньги на депозитах в российской валюте. По данным ЦБ, уже сегодня в топ-30 банков России средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам составляет 6,65% годовых.

«По мере естественного вытеснения валютных вкладов рублёвыми, спрос на рубли внутри страны должен начать расти. По задумке властей, это должно дополнительно поддержать курсовую стабильность нацвалюты», — отметил в разговоре с RT эксперт компании «Международный финансовый центр» Владимир Рожанковский.

Более того, сокращение вкладов в долларах и евро приведёт к спаду валютного кредитования в России. В результате спрос на рублёвые займы вырастет и также поддержит российскую валюту. Об этом в беседе с RT рассказал начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Выбор клиента

Впрочем, пока в экспертном сообществе нет единой оценки экономического эффекта от отрицательных ставок по валютным вкладам. По словам вице-президента РФИ банка Ирины Чижевской, большинство граждан не имеют валютных вкладов, поэтому не ощутят на себе нововведений в банковской сфере.

Как отмечает Нарек Авакян, инициатива ЦБ может подстегнуть рядовых граждан отказаться от вкладов и начать хранить свои валютные сбережения «под матрасом». При этом профессиональные инвесторы в качестве альтернативы валютным депозитам начнут покупать еврооблигации — ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

В то же время Пётр Пушкарёв считает, что некоторые граждане — даже с учётом возможной необходимой доплаты — продолжат держать иностранную валюту на депозитах. По мнению аналитика, банковский счёт по-прежнему останется наиболее удобным и надёжным средством хранения денег.

«Размещая валюту на банковском счёте, клиент повышает её мобильность: в любой момент деньги можно обменять или перевести, не выходя из дома. Кроме того, депозит намного надёжнее банковского сейфа или ячейки. Это связано не только с гарантиями Агентства по страхованию вкладов, но и с несколькими известными случаями, когда хранившиеся в ячейке ценности или деньги бесследно исчезали. И, как выясняется, банк по договору не несёт за это ответственности и не обязан наблюдать, кто и каким образом получил к ячейке доступ вместо законного владельца», — заключил Пушкарёв.