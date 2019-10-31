«Интерес к доллару спадает»: почему изменение ставки ФРС США ослабило американскую валюту

В четверг, 31 октября, курс доллара США снижается к основным мировым валютам. Удешевление произошло после снижения ставки американского Федрезерва. Действия центробанка Штатов должны поддержать слабеющую экономику страны, однако превращают долларовые вложения в менее привлекательные для инвесторов. Как может измениться валютный курс до конца года — в материале RT.

Курс доллара США рекордно снижается к основным мировым валютам. Соответствующий индекс DXY опустился на 0,35% и торгуется вблизи минимального уровня с конца августа — 97 пунктов. Такие данные приводит международная биржа ICE.

Американская валюта подешевела на глобальном рынке после заседания топ-менеджмента центробанка Соединённых Штатов. Накануне комитет по операциям на открытом рынке ФРС США в третий раз подряд снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5–1,75% годовых.

«Доллар отреагировал ослаблением, что происходит постоянно при сокращении ставки ФРС. Интерес к выпущенным долларам и долларовым активам спадает за счёт снижения их доходности и ожидания более дешёвых заёмных денег», — пояснил в интервью RT аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал» Илья Григорьев.

Снижение процентных ставок в США аналитики связывают с рекордным замедлением американской экономики. Согласно подсчётам Бюро экономического анализа Штатов, в III квартале рост ВВП страны составил 1,9%. Значение стало минимальным с начала 2017 года. Сокращение ставки должно удешевить кредиты для бизнеса, повысить объёмы капиталовложений и тем самым поддержать экономику страны.

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«Позиции США серьёзно ослабила торговая война с Китаем. Поэтому ФРС для стимулирования экономического роста уже начиная с июля третий раз снижает базовую ставку», — отметил в беседе с RT заместитель председателя правления КБ «ЛОКО-Банк» Андрей Люшин.

В результате усиления торговой войны с Китаем экономика Штатов может столкнуться с рецессией уже во второй половине 2020 года. Об этом говорится в недавнем исследовании американского Университета Дьюка. Прежде рост ВВП активно поддерживала налоговая реформа Трампа. Но сейчас у экономики страны остаётся всё меньше стимулов. Об этом в беседе с RT рассказал портфельный управляющий QBF Денис Иконников.

«С начала 2019 года фактор налоговой реформы себя исчерпал, прибыль американских корпораций уже растёт двухзначными темпами. Ещё в 2018 году каждый квартал показатели в среднем росли на 20% по сравнению с уровнями 2017-го. Сейчас средние темпы роста не превышают 10%», — отметил Иконников.

Хотя сокращение процентной ставки ФРС должно поддержать экономику Штатов перед угрозой рецессии, политика регулятора снижает привлекательность доллара для инвесторов. Поэтому участники мирового финансового рынка начинают активнее покупать валюты и ценные бумаги тех стран, где установлены высокие процентные ставки. Таким образом, игроки могут получить повышенный доход от инвестиций.

Итоги заседания ФРС и глобальное ослабление доллара позитивно сказались на российском фондовом рынке и нацвалюте. На открытии торгов 31 октября индекс Мосбиржи вырос на 0,8% и впервые за всё время наблюдений достиг отметки 2936 пунктов. Одновременно курс доллара снизился на 0,2%, до 63,7 рубля.

По мнению опрошенных RT экспертов, у российской нацвалюты есть шансы ещё больше укрепиться к доллару до конца года. Как ожидается, в ближайшие месяцы ФРС будет сокращать базовую ставку и тем самым дополнительно давить на американскую валюту.

«Стоит отметить, что Дональд Трамп оказывает серьёзное давление на главу Федрезерва Джерома Пауэлла. Как ранее неоднократно заявлял американский президент, простимулировать экономику и бизнес может только приведение ставки к нулевому или отрицательному значению», — отметил Андрей Люшин.

Согласно оценке Дениса Иконникова, помимо глобального ослабления доллара в ближайшее время определённую поддержку рублю может оказать и рост нефтяных цен. В то же время влияние этого фактора на российскую валюту будет ограничено бюджетным правилом, которое предусматривает, что во время роста сырьевых котировок Минфин покупает иностранную валюту и тем самым давит на рубль. В случае обвала энергорынка министерство прекращает операции — и давление на рубль слабеет. В результате таких действий снижается зависимость нацвалюты от нефти.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

«Хотя рубль уже в значительной степени отвязался от цен на нефть, небольшая зависимость всё же ещё сохраняется. Во многом дальнейшую динамику сырьевых котировок определят решения по сделке ОПЕК+», — полагает Иконников.

По словам эксперта, в пользу рубля также будет играть рекордный рост российского рынка государственных долговых бумаг. На сегодняшний день индекс гособлигаций (RGBI) торгуется вблизи исторического максимума 150 пунктов.

Денис Иконников спрогнозировал, что до конца года при сохранении сегодняшних условий курс доллара продолжит оставаться в диапазоне 63–65 рублей.