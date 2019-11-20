«Важнейшее направление работы»: Владимир Путин призвал добиться роста располагаемых доходов россиян
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
На фоне увеличения реальных заработных плат рост располагаемых доходов населения практически не наблюдается. Об этом в среду, 20 ноября, заявил Владимир Путин во время выступления на ежегодном инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!».
«Сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию. Это важнейшее направление работы правительства, и результаты здесь пока весьма скромные», — отметил президент.
С января по октябрь 2019 года реальные располагаемые доходы россиян (доходы после уплаты всех налоговых отчислений) выросли на 0,2%. Такие данные приводит Росстат. Между тем общая ситуация в экономике России по-прежнему остаётся позитивной, считает Путин.
«Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика. В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%. За три квартала текущего года он скромнее — 1,1%. Но со второго полугодия отмечается определённое ускорение роста», — подчеркнул Путин.
Как заявил на полях форума первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, в октябре экономика России выросла сразу на 2,2% в годовом выражении. Улучшение динамики роста ВВП глава Минфина объяснил эффектом от начала реализации нацпроектов.
«Мы постоянно работаем над этими целями — национальными проектами. Это работа и с бизнесом, и с регионами, и с федеральным центром. Сейчас мы видим, что уже есть отдача от этих решений, и динамика роста экономики начинает улучшаться», — отметил Силуанов.
В 2019 году из федерального бюджета на реализацию нацпроектов должно быть потрачено более 1,7 трлн рублей. По словам Владимира Путина, в настоящий момент из общего объёма выделенных средств освоено 64%.
В 2020—2022 годах реализация нацпроектов потребует от бюджета ещё почти 7 трлн рублей. Как ранее отмечал глава государства, выполнение поставленных целей должно привести к ускорению темпов роста ВВП России до 3% уже в 2021 году.
Одним из главных достижений экономики России за последнее время Владимир Путин назвал рекордное сокращение уровня безработицы в стране. По его словам, за первые девять месяцев 2019 года показатель в среднем составил 4,6%. Как подчеркнул глава государства, значение стало самым низким в современной истории России.
В рамках одной из сессий форума глава Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, что для улучшения динамики российской экономики нужно нарастить долю инвестиций в ВВП, повысить эффективность государственных финансовых вложений и экономическую активность населения. При этом глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает приоритетной задачей повышение производительности труда. По его словам, необходимого результата можно добиться за счёт роста доли инвестиций в образование выше 5% ВВП.
«Объём расходов государства на образование в России равняется примерно 3,7% ВВП. Инновационные страны показывают от 5 до 8% ВВП. Так вот, если мы не изменим долю того, сколько тратим на компетенции человека, на новые и самые разнообразные программы, если образование не станет более инновационным, вряд ли нам удастся осуществить развороты в производительности труда», — отметил Алексей Кудрин.
В ходе обсуждения перспектив экономики России участники форума также дали прогноз по росту ВВП страны на 2020 год. По оценке Алексея Кудрина, показатель может увеличиться на 1,3—1,5%. В то же время Максим Орешкин ждёт роста на 1,7%, а Антон Силуанов допускает достижение отметки 2%.
Ценовой сдвиг
Особое внимание участников форума привлекло резкое снижение уровня инфляции в России в последние месяцы. Так, после небольшого ускорения в начале года рост потребительских цен в России стал замедляться быстрее ожиданий властей. По данным Минэкономразвития, в октябре инфляция в России опустилась ниже целевой отметки 4% — до 3,7%. Как ожидают в ведомстве, в ноябре показатель составит порядка 3,5—3,6%, а в декабре снизится до 3—3,3%.
«По этому году мы видим, что инфляция окажется ближе к 3%. Это гораздо ниже тех ожиданий, которые были у Центрального банка и которые были у нас», — констатировал Максим Орешкин.
Замедление инфляции министр объяснил снижением совокупного спроса в экономике на 1 трлн рублей. Как отметил Алексей Кудрин, спрос ослаб из-за задержки в расходовании бюджетных средств. На этом фоне Максим Орешкин призвал правительство и ЦБ принять меры по поддержанию спроса и доведению инфляции до целевого уровня.
Во время своего выступления Антон Силуанов также заявил о необходимости ускорения инфляции до 4%. Между тем, как отметил министр, резкое снижение роста потребительских цен позитивно сказывается на доходах бизнеса и граждан.
«Резкое изменение инфляционных настроений не всегда положительно влияет (на экономику. — RT), но низкая инфляция — это ниже инфляционный налог, выше доходы предприятий и населения», — подчеркнул глава Минфина.
Более того, как ранее отмечали в ЦБ, наметившееся замедление инфляции стало одной из главных причин активного снижения ключевой ставки. В октябре Банк России уменьшил её в четвёртый раз подряд до 6,5%. Значение стало самым низким с весны 2014 года.
Напомним, снижение ставки необходимо для стимулирования деловой активности в стране и экономического роста в целом. Так, в долгосрочной перспективе действия монетарных властей приводят к удешевлению кредитов, увеличению внутреннего спроса и объёмов капиталовложений.