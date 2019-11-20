«Важнейшее направление работы»: Владимир Путин призвал добиться роста располагаемых доходов россиян

20 ноября во время выступления на инвестиционном форуме «Россия зовёт!» Владимир Путин призвал правительство добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян. По его словам, этот параметр практически не меняется, несмотря на рост заработных плат. В то же время президент позитивно оценил общую ситуацию в экономике страны. Он отметил, что уровень безработицы достиг минимальных показателей в истории современной России. При этом выполнение нацпроектов начало приводить к ускорению роста ВВП.

На фоне увеличения реальных заработных плат рост располагаемых доходов населения практически не наблюдается. Об этом в среду, 20 ноября, заявил Владимир Путин во время выступления на ежегодном инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!».

«Сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию. Это важнейшее направление работы правительства, и результаты здесь пока весьма скромные», — отметил президент.

С января по октябрь 2019 года реальные располагаемые доходы россиян (доходы после уплаты всех налоговых отчислений) выросли на 0,2%. Такие данные приводит Росстат. Между тем общая ситуация в экономике России по-прежнему остаётся позитивной, считает Путин.

«Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика. В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%. За три квартала текущего года он скромнее — 1,1%. Но со второго полугодия отмечается определённое ускорение роста», — подчеркнул Путин.

Как заявил на полях форума первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, в октябре экономика России выросла сразу на 2,2% в годовом выражении. Улучшение динамики роста ВВП глава Минфина объяснил эффектом от начала реализации нацпроектов.

«Мы постоянно работаем над этими целями — национальными проектами. Это работа и с бизнесом, и с регионами, и с федеральным центром. Сейчас мы видим, что уже есть отдача от этих решений, и динамика роста экономики начинает улучшаться», — отметил Силуанов.

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В 2019 году из федерального бюджета на реализацию нацпроектов должно быть потрачено более 1,7 трлн рублей. По словам Владимира Путина, в настоящий момент из общего объёма выделенных средств освоено 64%.

В 2020—2022 годах реализация нацпроектов потребует от бюджета ещё почти 7 трлн рублей. Как ранее отмечал глава государства, выполнение поставленных целей должно привести к ускорению темпов роста ВВП России до 3% уже в 2021 году.

Одним из главных достижений экономики России за последнее время Владимир Путин назвал рекордное сокращение уровня безработицы в стране. По его словам, за первые девять месяцев 2019 года показатель в среднем составил 4,6%. Как подчеркнул глава государства, значение стало самым низким в современной истории России.

В рамках одной из сессий форума глава Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, что для улучшения динамики российской экономики нужно нарастить долю инвестиций в ВВП, повысить эффективность государственных финансовых вложений и экономическую активность населения. При этом глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает приоритетной задачей повышение производительности труда. По его словам, необходимого результата можно добиться за счёт роста доли инвестиций в образование выше 5% ВВП.

«Объём расходов государства на образование в России равняется примерно 3,7% ВВП. Инновационные страны показывают от 5 до 8% ВВП. Так вот, если мы не изменим долю того, сколько тратим на компетенции человека, на новые и самые разнообразные программы, если образование не станет более инновационным, вряд ли нам удастся осуществить развороты в производительности труда», — отметил Алексей Кудрин.

В ходе обсуждения перспектив экономики России участники форума также дали прогноз по росту ВВП страны на 2020 год. По оценке Алексея Кудрина, показатель может увеличиться на 1,3—1,5%. В то же время Максим Орешкин ждёт роста на 1,7%, а Антон Силуанов допускает достижение отметки 2%.

Ценовой сдвиг

Особое внимание участников форума привлекло резкое снижение уровня инфляции в России в последние месяцы. Так, после небольшого ускорения в начале года рост потребительских цен в России стал замедляться быстрее ожиданий властей. По данным Минэкономразвития, в октябре инфляция в России опустилась ниже целевой отметки 4% — до 3,7%. Как ожидают в ведомстве, в ноябре показатель составит порядка 3,5—3,6%, а в декабре снизится до 3—3,3%.

«По этому году мы видим, что инфляция окажется ближе к 3%. Это гораздо ниже тех ожиданий, которые были у Центрального банка и которые были у нас», — констатировал Максим Орешкин.

Замедление инфляции министр объяснил снижением совокупного спроса в экономике на 1 трлн рублей. Как отметил Алексей Кудрин, спрос ослаб из-за задержки в расходовании бюджетных средств. На этом фоне Максим Орешкин призвал правительство и ЦБ принять меры по поддержанию спроса и доведению инфляции до целевого уровня.

Во время своего выступления Антон Силуанов также заявил о необходимости ускорения инфляции до 4%. Между тем, как отметил министр, резкое снижение роста потребительских цен позитивно сказывается на доходах бизнеса и граждан.

«Резкое изменение инфляционных настроений не всегда положительно влияет (на экономику. — RT), но низкая инфляция — это ниже инфляционный налог, выше доходы предприятий и населения», — подчеркнул глава Минфина.

Более того, как ранее отмечали в ЦБ, наметившееся замедление инфляции стало одной из главных причин активного снижения ключевой ставки. В октябре Банк России уменьшил её в четвёртый раз подряд до 6,5%. Значение стало самым низким с весны 2014 года.

Напомним, снижение ставки необходимо для стимулирования деловой активности в стране и экономического роста в целом. Так, в долгосрочной перспективе действия монетарных властей приводят к удешевлению кредитов, увеличению внутреннего спроса и объёмов капиталовложений.