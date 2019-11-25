Финансовый расчёт: Совет Федерации одобрил проект федерального бюджета на три года

В понедельник, 25 ноября, Совет Федерации одобрил проект бюджета России на 2020—2022 годы. Как ожидается, в течение следующих трёх лет доходы государственной казны будут превышать расходы. Порядка 7 трлн рублей власти планируют направить на выполнение национальных проектов. При этом значительная часть средств пойдёт на финансирование социального сектора. По словам экспертов, эффективное исполнение бюджета должно привести к росту доходов россиян, усилению промышленности и сферы услуг, а также ускорению экономики страны.

В понедельник, 25 ноября, Совет Федерации одобрил проект закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Как следует из документа, прогнозируемые доходы бюджета утверждены на уровне 20,379 трлн рублей в 2020 году, 21,247 трлн рублей — в 2021-м и 22,058 трлн рублей — в 2022-м.

Бюджетные расходы также будут увеличиваться на протяжении всего трёхлетнего периода. Как ожидается, в 2020 году траты государственной казны составят 19,5 трлн рублей, в 2021-м — 20,63 трлн рублей, а в 2022-м достигнут 21,763 трлн рублей.

Таким образом, в течение следующих трёх лет, доходы государственной казны будут превышать расходы. Согласно законопроекту, в 2020 году профицит бюджета составит 0,8% ВВП (876 млрд рублей). В 2021-м — 0,5% ВВП (612 млрд рублей), а в 2022-м — 0,2% ВВП (295 млрд рублей).

«Профицит бюджета позволяет пополнять золотовалютные резервы и снижать государственный долг страны. Появляются дополнительные средства, которые можно выделить на реализацию национальных проектов или, например, при необходимости направить на важные направления вроде индексации пенсий или торможения роста тех или иных налоговых сборов», — пояснил в разговоре с RT директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Более того, сохранение бюджетного профицита положительно сказывается и на притоке зарубежных инвестиций, рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Сейчас внимание иностранных инвесторов привлекают российские активы, которые имеют достаточно высокую доходность. При этом одновременное сохранение стабильности в экономике, о которой свидетельствуют профицитный бюджет и низкий уровень госдолга, выгодно отличает Россию от развивающихся стран», — отметил собеседник RT.

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Примечательно, что в одобренном проекте бюджета нефтяные цены заложены на уровне $42,2 за баррель сырья марки Urals. При этом, согласно прогнозу Минэкономразвития, с 2020 по 2021 годы средний уровень котировок будет оставаться значительно выше — в диапазоне $55—57 за баррель.

«В бюджете закладываются достаточно осторожные прогнозы по стоимости нефти, с запасом. Это делается для того, чтобы даже в случае резкого снижения цены на нефть до $42 за баррель, бюджет всё равно оставался профицитным. Если нефть будет стоить больше, а пока нет оснований полагать, что она упадёт до этого уровня, то, скорее всего, фактические доходы бюджета окажутся выше», — объяснил в разговоре с RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Напомним, в рамках бюджетного правила пока нефть российской марки Urals торгуется выше отметки $42,2, полученные от её продажи сверхдоходы направляют в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Согласно проекту бюджета, в 2020 году объём ФНБ увеличится с 8,2 трлн до 11,1 трлн, в 2021-м — до 13,7 трлн, а в 2022-м — до 16,2 трлн.

Социальный вектор

Как ранее заявлял премьер-министр России Дмитрий Медведев, основную часть расходов трёхлетнего бюджета планируется направить на социальную сферу. Так, финансирование здравоохранения увеличится до рекордного уровня за последние 15 лет — более чем на 50%. При этом траты на образование и улучшение демографии возрастут на 20%.

«При подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть социально ориентирован — это важнейшее направление. Деньги, которые идут на социальную поддержку — на развитие образования, здравоохранения, культуры, — это по-прежнему основная расходная часть бюджета», — отмечал глава кабмина.

Финансирование социальной сферы будет проходить в рамках национальных проектов. Так, в 2020 году на выполнение поставленных президентом целей планируется выделить 2 трлн рублей. В 2021 году сумма увеличится до 2,2 трлн, а в 2022-м составит 2,7 трлн. Как ранее заявлял Владимир Путин, выполнение нацпроектов должно привести к ускорению темпов роста ВВП России до 3% уже в 2021 году.

«Эффективное расходование средств должно привести к увеличению доходов россиян и усилению потребительского спроса, что неизменно спровоцирует рост промышленного производства и объёма оказываемых услуг. В конечном итоге мы получим необходимый рост ВВП», — отметил Алексей Коренев.

Совещание главы кабмина РФ с вице-премьерами

© Екатерина Штукина/РИА Новости

Новые ожидания

В ходе заседания Совет Федерации также одобрил поправки в федеральный бюджет на 2019 год. Так, объём ожидаемых в текущем году расходов казны был увеличен с 18,3 трлн до 18,5 трлн рублей, а уровень доходов снижен с 20,2 трлн до 20 трлн рублей. В результате профицит бюджета составит порядка 1,5 трлн рублей (1,4% ВВП) вместо заложенных ранее 1,9 трлн (1,7% ВВП).

Кроме того, верхняя палата парламента также пересмотрела прогноз по ценам на нефть в 2019 году — с $63,4 до $62,2 за баррель. Одновременно уровень инфляции был скорректирован — с 4,3% до 3,8%, а свою оценку роста экономики в текущем году сенаторы сохранили на отметке 1,3%.

Впрочем, как полагают в Минфине, динамика ВВП страны может оказаться лучше прогнозных значений. Об этом во время выступления в Совфеде заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, в октябре экономика страны выросла сразу на 2,2% в годовом выражении, а итоговый показатель может превысить заложенные в бюджет 1,3%.