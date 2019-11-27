Подрыв доверия: чем вызвано рекордное ухудшение потребительских настроений в США

Индекс потребительского доверия в США снижается четыре месяца подряд. Это самый продолжительный период ухудшения показателя за последние семь лет. Американцев всё больше беспокоит замедление национальной экономики и возможность усиления торговой войны Вашингтона с Пекином, считают эксперты. По их словам, очередное повышение пошлин на импорт китайских товаров снизит покупательную активность в Штатах и может подтолкнуть страну к рецессии.

В ноябре индекс доверия потребителей в США снизился до 125,5 пункта. Ослабление одного из ключевых показателей экономической активности населения Штатов непрерывно продолжается с августа и уже стало самым продолжительным с середины 2012 года. Об этом говорится в исследовании американского аналитического центра The Conference Board.

«Доверие потребителей снижается четвёртый месяц подряд, что вызвано снижением оценки потребителями текущих условий бизнеса и занятости. Снижение индекса текущей ситуации говорит о том, что экономический рост в последнем квартале 2019 года будет оставаться слабым», — считает старший директор по экономическим показателям The Conference Board Линн Франко.

Согласно оценке агентства, индикатор отношения граждан к ситуации в бизнесе и на рынке труда снизился с 173,5 до 166,9 пункта. Значение стало минимальным за последние пять месяцев.

Оптимизм американцев относительно положения дел в стране начал ослабевать после того, как в США всерьёз заговорили о возможном импичменте Дональда Трампа, а также на фоне новостей о замедлении мировой экономики. Об этом в беседе с RT рассказал шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Эффект на потребительские настроения исключительно психологический. Граждане предпочитают поберечься и слегка поэкономить, поскольку у всех в памяти живы воспоминания о кризисе 10-летней давности», — пояснил аналитик.

В то же время одной из главных причин снижения потребительского доверия могла стать угроза усиления торговой войны между США и Китаем. Такое мнение в разговоре с RT выразил начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

«Непрекращающийся торговый конфликт с КНР давит на потребительские ожидания, поскольку многие американцы пользуются китайскими товарами и в случае повышения пошлин стоимость этой продукции может вырасти», — отметил эксперт.

Reuters

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Напомним, что в 2018 году Вашингтон обвинил Пекин в незаконном получении американских технологий и повысил пошлины на ввозимые в страну китайские товары. Китай ввёл ответные меры. После череды переговоров в мае 2019 года США пошли на обострение конфликта: помимо введения новых пошлин, американские технологические компании стали прекращать сотрудничество с Huawei. В августе страны в очередной раз не смогли прийти к компромиссу по условиям торговой сделки и с сентября ввели новые взаимные ограничения.

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В октябре стороны вновь активизировали переговоры, и в середине месяца Дональд Трамп заявил о возможности подписания первой части договора уже в ближайшее время. Между тем американский президент пригрозил Китаю новым повышением пошлин в случае очередного провала сделки.

«Если стороны не заключат «первую фазу» торгового соглашения, то с 15 декабря США повысят пошлины на импортные товары из Китая объёмом $160 млрд. Пока что такой исход остаётся маловероятным, но очередной перечень ограничений затронет именно потребительские товары. В результате пересмотр ценников вверх вряд ли обрадует рядовых американцев, а снижение их шопинг-активности станет серьёзным ударом по перспективам экономики США за год до выборов президента», — подчеркнул в разговоре с RT руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Примечательно, что в результате усиления торговой войны с Китаем экономика Штатов может столкнуться с рецессией уже во второй половине 2020 года. К такому выводу в начале сентября пришли эксперты американского Университета Дьюка.

Как рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, результатом тарифного конфликта с Китаем стало снижение объёмов грузоперевозок и производства в Штатах. Согласно исследованию ФРС США, в октябре объём промпроизводства в стране сократился сразу на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом загрузка промышленных мощностей сократилась с 77,5% до 76,7%.

Сигналы общества

По словам Артёма Деева, беспокойство у населения вызывает и постепенное усиление социальных проблем в стране.

«За порогом бедности находятся 32% жителей США. Около 40 млн граждан получают зарплату меньше прожиточного минимума, а у 18 млн доходы в два раза ниже порогового значения. При этом около 30% населения США получают продовольственную помощь, которая субсидируется из федерального бюджета, а 60% учащихся в государственных школах не могут себе позволить завтраки в школьной столовой», — отмечает эксперт.

Более того, по словам аналитика, на сегодняшний день 20% американцев имеют «отрицательный капитал» — объём задолженности граждан превышает реальную сумму имеющихся у них средств. По оценке Федерального резервного банка Нью-Йорка, в III квартале 2019 года уровень долга американских домохозяйств увеличился на $92 млрд — почти до $14 трлн. Значение стало максимальным за последние 15 лет.

«Уровень задолженности домохозяйств в США растёт уже шестой год, что стало очередным рекордом. При этом наиболее значимая доля приходится на задолженность по ипотеке (67%), а также по кредитам на образование (11%) и автокредитам (9,5%)», — добавил Деев.