Доходный вклад: индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

7 ноября индекс Московской биржи впервые пробил отметку 3000 пунктов. Эксперты во многом связывают рекордный рост со снижением напряжения в торговой войне между США и Китаем, а также с высокой доходностью российских ценных бумаг. По мнению аналитиков, сокращение ключевой ставки ЦБ может повысить привлекательность акций национальных компаний. Таким образом, ожидаемый приток денег в фондовый рынок России укрепит рубль.

На торгах в четверг, 7 ноября, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Фондовый индикатор вырос на 0,7% и впервые за всё время наблюдений (с 1997 года) поднялся выше отметки 3000 пунктов.

В середине дня основными лидерами роста стали акции «ИнтерРАО» (2,5%), «М.Видео» (2,44%), «Сургутнефтегаза» (2,3%), «Транснефти» (1,88%) и ММК (1,8%). Такие данные приводит официальный сайт Московской биржи.

Одновременно с ростом российского рынка акций укрепление демонстрирует и нацвалюта. Так, курс доллара США снизился на 0,2% — до 63,7 рубля, а курс евро — на 0,1%, до 70,6 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 8 ноября составил 63,73 рубля за доллар и 70,55 рубля за евро.

Рекордное удорожание акций российских компаний опрошенные RT эксперты связывают с общим позитивом на глобальном фондовом рынке. Так, мировые инвесторы положительно восприняли новости о снижении торговой напряжённости между США и Китаем. В случае заключения сделки Вашингтон и Пекин могут начать снимать ограничения, введённые в рамках тарифной войны. Об этом 7 ноября заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Помимо этого рынки по-прежнему отыгрывают снижение рисков «жёсткого» брексита. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель группы аналитиков ЦАФТ Марк Гойхман.

«Именно страхи усиления торговых войн и неконтролируемых последствий выхода Великобритании из ЕС держали в напряжении финансовые рынки на протяжении последних месяцев», — пояснил эксперт.

Рекордный рост российского фондового рынка аналитики также связывают и с внутренними экономическими факторами. Так, сегодня инвесторов привлекает высокая доходность ценных бумаг национальных компаний и низкая долговая нагрузка на экономику страны. Об этом RT рассказал генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

«В России чистый госдолг уже достиг отрицательных значений. При этом стоимость акций остаётся относительно низкой — российские бумаги почти в три раза дешевле американских по финансовым коэффициентам, а дивидендная доходность остаётся высокой. Таким образом, если на мировом рынке есть спрос на фондовые активы, Россия является одним из первоочередных получателей этого спроса», — пояснил Хохрин.

Как отметил в разговоре с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Константин Карпов, в настоящее время доходность российских акций находится на исторических максимумах и в среднем составляет порядка 6—7% годовых. Эксперт связывает рекордные значения с политикой Банка России.

С июня 2019 года Центробанк планомерно снижает ключевую ставку и на сегодняшний день опустил её до 6,5% годовых. Регулятор проводит такую политику для стимулирования деловой активности в стране и экономического роста в целом. В долгосрочной перспективе действия монетарных властей приводят к удешевлению кредитов, увеличению внутреннего спроса и объёмов капиталовложений. В результате снижения ставок российские компании получают высокую прибыль, и стоимость акций вместе с доходностью начинает расти.

По словам Карпова, дополнительную поддержку акциям сырьевых российских компаний оказывает и позитивная динамика нефтяных цен. На торгах 7 ноября энергосырьё эталонной марки Brent подорожало сразу на 1,4% — до $62,6 за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.

Валютная крепость

Как отмечает Андрей Хохрин, с начала года российский фондовый рынок вырос почти на 30% и в ближайшие месяцы может дополнительно прибавить 5—10%. По оценке аналитика, к концу года индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2900—3200 пунктов. В то же время Константин Карпов прогнозирует коррекцию рынка после достижения новых исторических максимумов. Одновременно эксперт ждёт сохранения стабильного курса рубля.

«Скорее всего, в случае заключения торговой сделки между США и Китаем мы увидим рывок рынка, после чего инвесторы начнут фиксировать прибыль. До конца года ещё вероятен рост, в то время как начало 2020 года может оказаться слабым. Ещё одно снижение ставок ЦБ РФ до конца года будет дополнительным стимулом для рынка. На фоне вышеуказанных факторов, вероятно, рубль продолжит оставаться крепким», — полагает Карпов.

По словам аналитиков, нацвалюту поддерживает и ажиотажный спрос на российские долговые бумаги. На сегодняшний день индекс гособлигаций страны (RGBI) достиг максимальной отметки за последние 17 лет и торгуется выше 150 пунктов. Снижение ставки ЦБ со временем сделает вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) менее доходными, поэтому игроки рынка пытаются заранее закупить ценные бумаги по выгодной цене. Об этом в беседе с RT рассказал аналитик QBF Олег Богданов.

«Пока процесс снижения ставки не закончен, у нас идёт рост цен на рынке госбумаг. Доходность облигаций федерального займа со сроком погашения один год уже опустилась ниже 6%. Рынок играет на опережение, и гособлигации уверенно дорожают. Это начинает привлекать инвесторов, поэтому поддерживает рубль», — пояснил Богданов.

По оценке Марка Гойхмана, до конца года курс доллара может оставаться в диапазоне 63—64 рубля. При этом Андрей Хохрин допустил снижение доллара до 60 рублей, а евро — до 70 рублей.