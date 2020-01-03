«В этой гонке будут интересные повороты»: чего ожидать от президентских выборов 2020 года в США

В 2020 году американским гражданам предстоит выбрать главу государства. По всей видимости, действующий президент Дональд Трамп как кандидат от республиканцев будет защищать своё кресло от соперников из Демпартии. Единый кандидат от этой политической силы определится в ходе первичных партийных выборов, или праймериз, которые начнутся в феврале. Эксперты отмечают, что с учётом проходящей процедуры импичмента предвыборная гонка 2020 года может пойти по весьма непредсказуемому сценарию.

Одной из главных отличительных особенностей предвыборного периода 2019 года в США стало самое большое в истории страны количество кандидатов в президенты от Демократической партии, которые захотели бросить вызов Дональду Трампу. Одновременно в гонке участвовали более 20 политиков.

Хотя многие из них уже завершили свои кампании из-за чрезвычайно низкого уровня поддержки избирателей, на поле по-прежнему остаются свыше десяти демократов, готовых предложить американцам своё видение политического устройства США в новом десятилетии.

По состоянию на начало января 2020 года в предвыборной гонке продолжают участвовать 15 политиков различного уровня от Демпартии. Эксперты условно разделяют их на три эшелона: популярные в национальном масштабе политики, уровень поддержки которых, согласно опросам общественного мнения, составляет около 30% голосов зарегистрированных избирателей, кандидаты второго эшелона, которых готовы поддержать от 5 до 10% сторонников партии, и политики третьего порядка, уровень лояльности к которым не превышает 5% от демократического электората.

Первая тройка

Лидерство среди однопартийцев сохраняет бывший вице-президент США Джо Байден, который обещает американцам положить конец раздору, привнесённому противоречивым президентством Дональда Трампа, и вернуться к более умеренному положению дел времён администрации Барака Обамы.

Дебаты Демократической партии США

Reuters

© Kyle Grillot

Несмотря на то что Байден сразу занял ведущие позиции в рейтингах популярности после своего вступления в президентскую гонку в апреле 2019 года, его позиции медленно, но верно слабели. На пике популярности в мае за него были готовы отдать голоса более 40% зарегистрированных избирателей Демпартии, тогда как по состоянию на 31 декабря, по данным агрегатора опросов общественного мнения RealClearPolitics, его поддерживают лишь 28,3% электората демократов.

Одна из главных проблем Байдена — его преклонный возраст: в ноябре ему исполнилось 77 лет. Напомним, что в 2016-м Дональд Трамп стал самым пожилым избранным хозяином Белого дома, заняв Овальный кабинет в 70 лет.

До этого рекорд принадлежал Рональду Рейгану: ему было 69 лет на момент избрания и 77 — когда он покинул пост главы государства.

Американские СМИ неоднократно отмечали, что уже сейчас у Байдена наблюдаются проблемы с памятью, связанные с возрастом. Например, он забывает даты и места, путает последовательность и участников событий, в которых участвовал сам. Несмотря на это, Байден остаётся одним из наиболее перспективных кандидатов от Демократической партии.

Второй по популярности среди демократического электората — сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Американской молодёжи импонирует его открытая приверженность левым и социалистическим идеям, число сторонников которых растёт в США.

Он обещает избирателям обеспечить доступное высшее образование и здравоохранение. Как и в случае с Байденом, серьёзную проблему для Сандерса представляет его возраст — ему 78 лет. В начале октября он перенёс инфаркт, однако участие в президентской гонке не остановил. По последним данным, за него готовы проголосовать 19,1% электората демократов.

Тройку лидеров замыкает сенатор Элизабет Уоррен. Она, как и Сандерс, представляет левое крыло Демократической партии и обещает, в частности, полностью субсидировать медицинское страхование для всех американцев, а также значительно поднять налоги для состоятельных граждан и крупнейших компаний. Свои голоса ей готовы отдать 15,1% избирателей.

Блумберг и другие

Осенью 2019-го сразу нескольким политикам, считавшимся крепкими середняками гонки, пришлось завершить свои избирательные кампании из-за спада поддержки. Самой заметной потерей стала сенатор от Калифорнии Камала Харрис. Несмотря на успешные показатели в начале кампании, которых ей удалось добиться благодаря критике Джо Байдена, она не смогла закрепить результат и выбыла из гонки в начале декабря. До этого с дистанции также сошли конгрессмен от штата Техас Роберт О'Рурк, мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио и целый ряд других политиков, уровень поддержки которых находился в районе 1%.

Всё это помогло укрепить позиции второму и третьему эшелонам кандидатов. Сразу за первой тройкой следует мэр городка Саут-Бенд Пит Буттиджич. Политик состоит в открытом однополом браке, но при этом называет себя набожным христианином. Его готовы поддержать 8,3% избирателей демократов.

За ним в рейтингах следует недавно вступивший в гонку бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг. Его заявление о намерении выдвинуть свою кандидатуру вызвало критику со стороны некоторых демократов и СМИ, которые считают, что Америке не нужен в качестве кандидата ещё один привилегированный миллиардер пенсионного возраста.

Кроме того, некоторые демократы опасаются, что участие Блумберга ещё больше размоет голоса избирателей. Тем не менее его готовы поддержать 4,8% электората, что обеспечивает ему лидерство среди кандидатов третьего эшелона.

За ним следуют бизнесмен Эндрю Янг и сенатор от Миннесоты Эми Клобушар (по 3,5%). Остальные кандидаты от Демпартии, участвующие в гонке, пока не могут преодолеть 3%-ный барьер уровня поддержки.

Проблема импичмента

В декабре к предвыборному уравнению добавилась ещё одна переменная: палата представителей конгресса США объявила импичмент Дональду Трампу. Ему вменяют злоупотребление властью на посту президента и препятствование расследованию этих злоупотреблений конгрессом. Стоит отметить, что спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси пока не торопится передавать статьи импичмента в сенат, где на их основании должен начаться судебный процесс.

Ряд экспертов и политологов объясняют это тем, что, если импичмент будет рассматриваться по существу в сенате, многим кандидатам придётся прервать свои избирательные кампании для того, чтобы участвовать в этом процессе.

Дональд Трамп выступает перед сторонниками

Reuters

© Leah Millis

Комментируя сложившуюся ситуацию, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT отметил, что каждый день промедления по вопросу импичмента играет на руку Дональду Трампу.

«Рейтинг Трампа подрос, численность сторонников импичмента сократилась. Пока вся эта история работает на Республиканскую партию, а не на Демократическую. Интрига в выборах-2020, конечно, есть, и она будет сохраняться. Вся страна находится в подвешенном состоянии, и в этом смысле США оказываются разделёнными. Многие предпочли бы, чтобы кандидаты были более предсказуемыми», — отметил эксперт.

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По его мнению, Дональд Трамп сохраняет значительные шансы на то, чтобы быть переизбранным.

«Это подтверждают его противники, об этом говорят его союзники. Что касается шансов других кандидатов от Демократической партии, то они находятся в подвешенном состоянии. С тем же Джо Байденом неизвестно, как сложится его судьба весной: будет ли расследование его деятельности, будут ли рассматриваться дела о коррупции. Из-за этого шансы Трампа вырастают. А что касается левых кандидатов, то их практически не избирают в США. Те, которые называют себя социалистами, — у них возможностей мало», — отметил эксперт.

По мнению заведующего кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, если бы в настоящий момент до выборов оставалось несколько дней, то победу на них с большой долей вероятности одержал бы Дональд Трамп, потому что противопоставить ему, кроме Байдена, пока некого.

«Если бы были выборы через неделю, то Демократическая партия выдвинула бы Джо Байдена. Скоро начнутся внутренние праймериз, поэтому могут произойти определённые перемены. Демократам сейчас важно удержать своё партийное единство, не расколоться на этих праймериз», — считает эксперт.

Комментируя возможную расстановку сил на выборах 2020 года в условиях импичмента, Сидоров выразил мнение, что некоторые политики будут действовать агрессивнее, чем кандидаты от истеблишмента вроде Байдена.