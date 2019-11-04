Второй раунд: есть ли у Клинтон шанс взять реванш в борьбе против Трампа на президентских выборах 2020 года

Если Хиллари Клинтон вступит в президентскую гонку, она станет одним из её лидеров среди демократов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого в конце октября. В случае выдвижения кандидатуры экс-госсекретаря больше остальных пострадает Джо Байден — он лишится почти половины своих сторонников. Между тем Клинтон уже намекала, что рассматривает возможность участия в выборах 2020 года. По мнению экспертов, итоги опроса говорят о том, что у Демократической партии нет никого, кто мог бы противостоять Дональду Трампу. Впрочем, включение Клинтон в борьбу вряд ли исправит эту ситуацию, уверены аналитики.

У бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон есть шансы стать лидером президентской гонки среди кандидатов от Демократической партии, если она выставит свою кандидатуру на выборах 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Harvard Harris, проведённого в конце октября 2019 года.

Респондентам предложили ответить, как изменятся их предпочтения, если в президентскую гонку от демократов вступят сразу три новых кандидата: Хиллари Клинтон, миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и бывший госсекретарь США Джон Керри.

Согласно результатам опроса, лидерство всё равно сохранит бывший вице-президент Джо Байден, за которого в таком случае проголосуют 19% избирателей-демократов. Однако его отрыв от остальных участников гонки существенно сократится: за Хиллари Клинтон готовы будут проголосовать 18%, за Джона Керри — 8%, а за Блумберга — 6%.

Если бы в гонке не участвовали новые кандидаты, 33% респондентов, поддерживающих Демократическую партию, проголосовали бы за Джо Байдена. Так что если Хиллари Клинтон и другие игроки захотят участвовать в президентских выборах, Байден может лишиться почти половины сторонников.

Такие результаты объясняются тем, что Байден растерял симпатии электората после того, как в центре внимания СМИ оказался коррупционный скандал, связанный с его деятельностью на Украине, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Тот факт, что снова вспомнили о кандидатуре Хиллари Клинтон, — показатель глубокого кризиса в Демократической партии. Демократы не готовы представить публике харизматичного лидера с новым видением, который был бы способен бросить вызов Трампу... Но несмотря на то что истеблишмент благоволит Хиллари Клинтон, её политические взгляды — это повторение прошлого, тот путь, который Америка уже проходила», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Клинтонский реванш

Сама Клинтон уже намекала на то, что может снова принять участие в президентских выборах. В начале октября она пригрозила Дональду Трампу, что примет его вызов, который он опубликовал в своём Twitter.

Хиллари Клинтон

AFP

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«Я считаю, продажной Хиллари Клинтон следует вступить в президентскую гонку, чтобы лишить шанса на успех ультралевую Элизабет Уоррен. Но только при одном условии. Продажная должна объяснить все свои тяжкие преступления и правонарушения, включая причины и обстоятельства удаления 33 тыс. электронных писем после получения повестки в конгресс», — написал Трамп 8 октября.

Так, он напомнил о предвыборном скандале 2016 года, в ходе которого выяснилось, что Хиллари Клинтон на посту госсекретаря отправляла секретную информацию с собственных незащищённых серверов.

В ответ на этот пост бывший госсекретарь написала: «Не искушай меня». Позднее в интервью телеканалу PBS Клинтон заявила, что победила бы Трампа, если бы решила снова участвовать в президентских выборах.

«Возможно, и правда нужен реванш. Очевидно, что я могу обойти его вновь», — добавила Клинтон.

Однако ряд мейнстримных американских СМИ не разделили таких позитивных прогнозов Хиллари Клинтон. Учитывая её высокий отрицательный рейтинг, а также нежелание вести кампанию в ключевых штатах в 2016 году, некоторые СМИ выразили надежду, что заявления бывшей первой леди несерьёзны.

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«Хиллари Клинтон просто шутит насчёт участия в выборах 2020 года, так ведь?» — материал с таким заголовком на своём сайте выпустил телеканал CNN, который поддерживал Клинтон в 2016 году.

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«Клинтон в 2020-м? Скажи, что это неправда, Хиллари!» — призывает издание Intelligencer.

Неравная борьба

Некоторые американские политтехнологи полагают, что слухи и спекуляции о возможном реванше Хиллари Клинтон обусловлены слабостью остальных кандидатов, из которых избирателям-демократам предлагают выбрать противника для Дональда Трампа в 2020 году.

«У них нет никого, кто мог бы выиграть президентские выборы», — приводит газета The Washington Post слова Джона Коула, одного из спонсоров избирательных кампаний Билла и Хиллари Клинтон.

Как пояснил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, кандидаты первой тройки, которые расположились вслед за Байденом — Элизабет Уоррен и Берни Сандерс, — не имеют и 20% поддержки среди избирателей, а остальные не набирают и 10%.

«Элизабет Уоррен и Берни Сандерс вряд ли будут поддержаны большинством в Демократической партии. Остаётся один Байден, позиции которого в последнее время сильно пошатнулись. Поэтому Хиллари Клинтон демонстративно проявляет беспокойство по поводу выборов, она появляется на экранах, подогревает слухи о том, что может принять участие на выборах», — рассказал эксперт.

При этом Юрий Рогулёв выразил сомнение в том, что она может стать тёмной лошадкой, которая в последний момент изменит ход демократических праймериз. Скептицизм со стороны СМИ в её адрес заслужен, добавил эксперт.

«В том, что она проиграла на выборах 2016 года, она винит кого угодно, в первую очередь Россию, но не себя. До американцев начало доходить, что она проиграла заслуженно. Думаю, она не сможет стать тем кандидатом, на которого согласятся все демократы. Кроме неё, выбор весьма ограничен», — отметил политолог.

Трамп уже победил её один раз, поэтому для него будет подарком, если она выдвинет свою кандидатуру снова, считает Юрий Рогулёв.

«Кроме того, она сделает хуже Джо Байдену, отбирая у него голоса. Они однотипные кандидаты, члены одной администрации, соответственно, рассчитывают на один и тот же электорат. Думаю, в том случае, если она выдвинется, это лишь усугубит положение Демократической партии», — заключил эксперт.