Старые проблемы: как возраст кандидатов в президенты США может повлиять на их шансы на выборах

На фоне дискуссии в американских СМИ о преклонном возрасте кандидатов в президенты США Берни Сандерс сообщил о выписке из больницы после инфаркта, подчеркнув, что чувствует себя прекрасно и готов вернуться к работе. Между тем Сандерсу уже 78 лет, а другому демократу — Джо Байдену — 76. Ранее 39-й президент США Джимми Картер усомнился, что в 80 лет можно исполнять обязанности главы государства. Однако эксперты отмечают, что у Демократической партии сейчас нет достойных кандидатов, способных составить конкуренцию опытным политикам.

Борющегося за право стать кандидатом в президенты США от Демократической партии сенатора Берни Сандерса выписали из больницы, куда он попал с сердечным приступом.

78-летний политик был госпитализирован 1 октября после того, как во время одного из агитационных мероприятий в штате Невада почувствовал боли в груди. Сначала его представители заявили, что у сенатора случился приступ стенокардии, однако затем обнародовали другую версию — закупорка артерии. Точку в этом вопросе поставили врачи, сообщившие, что Сандерс перенёс инфаркт миокарда.

Сам сенатор, выписавшись из госпиталя, поспешил заверить сторонников, что готов продолжить предвыборную кампанию.

«После двух с половиной дней в больнице я чувствую себя прекрасно и после небольшого перерыва буду рад вернуться к работе», — написал он в своём Twitter.

I want to thank the doctors, nurses, and staff at the Desert Springs Hospital Medical Center for the excellent care that they provided. After two and a half days in the hospital, I feel great, and after taking a short time off, I look forward to getting back to work. pic.twitter.com/HjBc9LPjo4 — Bernie Sanders (@BernieSanders) October 4, 2019

Перед госпитализацией Сандерс пообещал обнародовать данные о состоянии своего здоровья.

«Американцы вправе знать, здоров ли кандидат в президенты, за которого они собираются голосовать», — сказал он.

Власть старейших



Инфаркт Берни Сандерса в очередной раз напомнил американцам о том, что правящий класс в США стремительно стареет. Особенно ярко это заметно, если посмотреть на возраст главных кандидатов от Демократической партии. Так, Берни Сандерсу — 78 лет, а его сопернику, Джо Байдену, немногим меньше — 76. Инаугурация и приведение к присяге следующего президента США пройдут в январе 2021 года, когда Сандерсу будет уже 79 лет, а Байдену — 78. Для сравнения: самому пожилому президенту в истории США Рональду Рейгану было 78 лет, когда он заканчивал свой второй президентский срок.

Берни Сандерс на встрече со сторонниками

Reuters

© Joshua Lott

По данным The Wall Street Journal, стареют также и американские конгрессмены. Если в 2001 году средний возраст членов Конгресса составлял 55 лет, то сегодня этот показатель достиг уже 59 лет.

Эту проблему не обходят вниманием американские СМИ. Так, газета Politico опубликовала статью под названием «Америка, геронтократия». Её авторы сравнили нынешнюю ситуацию в США с положением в позднем СССР. Как отмечает издание, если в 1982 году средний возраст членов Политбюро составлял 71 год, то у ведущих американских политиков (президента, спикера Палаты представителей, лидера большинства в Сенате и трёх кандидатов от Демпартии) сегодня этот показатель оказался даже выше — 77 лет.

© Politico Magazine

Журналисты газеты The New York Times написали заметку «Не слишком ли стары Байден и Сандерс для президентской должности?», в которой, в частности, рассматривается вопрос о том, нужен ли в США верхний возрастной порог для кандидатов на высший государственный пост. Напомним, сегодня существует только нижний порог — глава государства должен быть не моложе 35 лет.

© The New York Times

Указанная проблема затрагивается и в статье «Если время Берни Сандерса подошло к концу, не окажут ли его сторонники поддержку Тулси Габбард?», опубликованной журналом Forbes. Её автор анализирует, кто из молодых политиков-демократов мог бы стать альтернативой Сандерсу, Байдену и Элизабет Уоррен. Ответ — 38-летняя Тулси Габбард, избранная в Палату представителей Конгресса США от 2-го избирательного округа Гавайев.

© Forbes

Обратила внимание на эту проблему и британская The Guardian, опубликовав материал «Америка стала геронтократией. Нам нужно это изменить».

© The Guardian

Усомнился в способности нынешних кандидатов от Демократической партии выполнять функции главы государства 39-й президент США Джимми Картер, которому сейчас 95 лет.

«Будь мне всего 80, будь я на 15 лет моложе, едва ли я мог бы принять на себя те обязанности, которые исполнял, когда был президентом», — сказал он в своём ежегодном послании, выступая в Центре Картера в Атланте.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв отметил, что американские избиратели, делая выбор, будут учитывать и состояние здоровья кандидатов.

«Ведь работа президента — это напряжённый и публичный труд, связанный со встречами и поездками. Сегодня все основные кандидаты — люди немолодые, поэтому в данном случае Сандерс находится примерно на том же уровне, что и Байден, Трамп и Уоррен. Если у него были бы молодые конкуренты, то он бы не стал продолжать эту избирательную кампанию», — сказал эксперт в интервью RT.

Борьба на левом фланге

При этом эксперты отмечают, что Сандерс начал сдавать свои позиции ещё до инфаркта. Долгое время он был лидирующим политиком левого толка в США, однако теперь эту нишу может занять сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

Согласно данным опроса издания The Economist, по состоянию на 1 октября за 70-летнюю Уоррен готовы были проголосовать 28% избирателей-демократов, тогда как за Сандерса — всего 13%.

По мнению Рогулёва, рост популярности Уоррен является серьёзной угрозой для кампании Сандерса, потому что их политические платформы базируются во многом на схожих идеях.

«Сегодня Элизабет Уоррен, которая по политическим взглядам не сильно отличается от Сандерса, достаточно энергично проводит свою кампанию. В этот раз ему будет сложней, чем в предыдущие кампании», — отметил политолог.

При этом аналитик сомневается, что Уоррен способна стать общенациональным кандидатом от Демократической партии.

«Она не выглядит компромиссной фигурой, потому что для американского общества её политические взгляды слишком радикальны. Она в состоянии увлечь за собой женский и молодёжный электорат, но этого будет недостаточно для победы представителя Демократической партии на выборах 2020 года», — пояснил он.

Схожую точку зрения разделяет и политолог-американист Михаил Синельников-Оришак. По его словам, Уоррен даже более радикальна, чем Берни Сандерс, что может помешать ей в предвыборной гонке.

«Недавно традиционные спонсоры демократов заявили, что если она выиграет праймериз, то они перейдут на сторону Трампа. В некоторых штатах за неё голосуют, потому что радикальные изменения привлекают внимание и вызывают симпатию. Однако на выборах это может не сработать», — отметил эксперт в беседе с RT.

Байден несёт потери



Однако больше всего среди кандидатов от Демпартии просели рейтинги у Байдена. Если в мае 2019 года, по данным портала Real Clear Politics, за него были готовы проголосовать 41% избирателей, то по состоянию на 2 октября эта цифра составила уже всего 26,2%.

Джо Байден и Элизабет Уоррен

Reuters

© Mike Blake

Как считают аналитики, такая ситуация объясняется его преклонным возрастом, а также довольно слабым выступлением на дебатах. Теперь к этому списку прибавился и скандал, связанный с его сыном Хантером Байденом, который при президенте Петре Порошенко входил в совет директоров крупной энергетической компании на Украине. По данным СМИ, в Киеве его подозревали в причастности к коррупционным схемам.

Также по теме В поисках кандидата: почему демократы не могут определиться с оппонентом Трампу на президентских выборах 2020 года В США завершился второй тур дебатов среди кандидатов в президенты от Демократической партии. С момента первых прений прошёл уже месяц,...

Однако в стане самих демократов возможную причастность Байдена к коррупции предпочитают игнорировать, объясняя продолжающийся спад его популярности отсутствием внятной политической программы.

«Честно говоря, главным препятствием на пути Байдена является беззубость его программы «Вернём Америку в 2015 год», его послужной список... и в лучшем случае спорные выступления на дебатах», — приводит Bloomberg слова Нила Срока, официального представителя политического объединения «Демократия для Америки».

Стремительно теряет голоса и «второй эшелон» кандидатов от Демпартии — сенатор от Калифорнии Камала Харрис, мэр городка Саут-Бенд Пит Буттиджич, бизнессмен Эндрю Янг и бывший член конгресса от штата Техас Роберт О’Рурк. Уровень их поддержки не превышает 5% от зарегистрированных избирателей-демократов, за исключением Буттиджича, за которого готовы проголосовать 5,5%.

Среди них самым перспективным политиком была Камала Харрис, которую ещё в июле готовы были поддержать 15%, однако она не смогла закрепить свой успех. Юрий Рогулёв полагает, что никто из этих политиков пока не может всерьёз претендовать на президентское кресло.

«Эти кандидаты участвуют для того, чтобы приобрести опыт, заявить о себе. Камала Харрис не смогла закрепить свой успех, потому что попыталась резко атаковать Байдена, что избиратели восприняли негативно», — пояснил эксперт.

Синельников-Оришак полагает, что в сложившихся условиях руководству Демпартии не остаётся ничего другого, кроме как поддержать Джо Байдена.