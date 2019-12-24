«Антироссийская риторика будет только нарастать»: почему Трамп обвинил демократов в саботаже выборов 2020 года

Дональд Трамп заявил, что его противники организовали «фабрикацию «российского дела». По словам президента США, это была «самая большая ложь», которую когда-либо сообщали американской общественности. Кроме того, глава Белого дома указал на то, что его оппоненты неоднократно предпринимали попытки саботировать грядущие президентские выборы, однако подчеркнул, что им не удастся достичь цели. По мнению аналитиков, Трамп выступает с подобными заявлениями, поскольку «раздражён» затягиванием импичмента демократами, которое «не прибавляет ему очков в предвыборной гонке». При этом эксперты полагают, что представители Демпартии продолжат антироссийскую и антитрамповскую «истерию», поскольку она позволяет им консолидировать своих сторонников.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его противники организовали «фабрикацию «российского дела» и пытались саботировать выборы 2020 года. Об этом он сообщил, выступая перед своими сторонниками в городе Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

«Они организовали фабрикацию «российского дела» — это была самая большая ложь, которую когда-либо сообщали американской общественности — и подталкивали группу неизбранных бюрократов помешать исполнению воли американских избирателей. Каждую минуту последних трёх лет наши оппоненты пытались отменить итоги выборов 2016 года и как минимум саботировать выборы 2020 года», — отметил глава Белого дома.

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Трамп также напомнил о слежке ФБР за сотрудниками его предвыборного штаба в ходе президентской компании 2016 года.

«Я говорил об этом два с половиной — три года назад. А сейчас это вышло наружу (был опубликован соответствующий доклад Министерства юстиции США. — RT): за моим предвыборным штабом вели слежку. Будь ситуация обратная, кто-то уже бы несколько лет сидел в тюрьме», — подчеркнул американский лидер.

При этом президент США заявил, что «суд по делам иностранной разведки ввели в заблуждение».

«Это очень уважаемая инстанция, а её попросту обманули, скрыв доказательства невиновности. По прошествии нескольких дней поисков «российского следа» они уже знали, что это пустышка, что ничего не было... Два с половиной года ужасных действий под надуманным предлогом, из-за которых пострадало много людей», — констатировал Трамп.

Также президент США заявил, что демократы сошли с ума, обвиняя американских политиков Тулси Габбард, Джилл Стайн и Луи Гомерт в том, что они «агенты России».

«Он (Луи Гомерт. — RT) сделал заявление, а они начали вопить: «Он работает на Россию». Эти люди обезумели, понимаете? Спятили», — заявил глава Белого дома.

Однако американский лидер подчеркнул, что его противники не смогут достичь своей цели — им не удастся саботировать грядущие президентские выборы.

«Такому не бывать. Мы этого не допустим», — подчеркнул он.

Здание Минюста США

AFP

© Tom Brenner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Напомним, обвинения относительно предполагаемого «сговора» Трампа и его избирательного штаба с Россией на протяжении двух лет расследовала комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера. В середине апреля Минюст США опубликовал итоговый доклад, в котором говорилось, что предвыборный штаб Трампа не имел противозаконных связей с Кремлём.

«Нет никаких доказательств»

Как отмечают эксперты, Трамп выступил с подобным заявлением, поскольку его противники продолжают разыгрывать «антироссийскую карту», чтобы найти новые обоснования для обвинений в адрес американского лидера.

В октябре бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала 45-го президента Соединённых Штатов «мечтой Владимира Путина». Об этом она заявила в интервью подкасту Campaign HQ. По словам Клинтон, она якобы раскрыла «планы Кремля» относительно американской предвыборной кампании 2020 года. Москва, по версии Клинтон, намерена помочь Трампу переизбраться посредством разделения демократического электората.

«Русские положили глаз на одну женщину, участвующую в демократических праймериз, и растят её, чтобы сделать кандидатом от третьей партии. Она любимый кандидат русских», — сообщила Клинтон, не уточнив, кого именно она имеет в виду.

Однако на её обвинения отреагировала член палаты представителей конгресса США Тулси Габбард, которая до недавнего времени была кандидатом в президенты от Демократической партии. Она назвала утверждения Клинтон «фейковыми новостями».

Бывший госсекретарь назвала тогда «русским агентом» и кандидата от Партии зеленых на выборах 2016 года Джилл Стайн. Её, как и команду Трампа, обвиняли в своё время «в связях с Россией».

«Да, она русский агент, в этом нет никаких сомнений», — заявила Клинтон.

На что Джилл посоветовала бывшему госсекретарю не распространять «теории заговора, призванные оправдать её провал», и задуматься над истинными причинами поражения демократов в 2016 году.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон

Reuters

© Carlos Barria

А несколько дней назад во время дебатов демократ Джеррольд Надлер обвинил республиканца Луи Гомерта в «распространении российской пропаганды» в стенах палаты представителей. Таким образом представитель Демпартии прокомментировал выступление Гомерта, который сказал, что расследование по импичменту препятствует расследованию предполагаемого вмешательства Украины в выборы 2016 года.

По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, глава Белого дома говорит, что «новые обвинения со стороны демократов — это нонсенс», поскольку комиссия Мюллера пришла к выводу об отсутствии «сговора» Трампа с Россией.

«Представители Демпартии привыкли обвинять Трампа и Москву, не предоставляя при этом подтверждений своим словам, — у них нет никаких доказательств», — отметил эксперт в разговоре с RT.

«Раздражён затягиванием импичмента»

С критикой в адрес своих противников американский лидер выступил на фоне накаляющейся ситуации вокруг импичмента.

Накануне Дональд Трамп обвинил демократов в нарушении конституционных норм из-за затягивания этого процесса, подчеркнув, что «это совершенно несправедливо». Трамп выступил с таким заявлением спустя несколько дней после того, как палата представителей проголосовала за импичмент.

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Ранее американский лидер заявлял, что Демпартия занимается «безумной, бредовой, разрушительной и сверхпредвзятой охотой на ведьм», цель которой — импичмент.

«Это всё фабрикация. Это обман», — подчёркивал Трамп.

Напомним, в конце сентября палата представителей, где у демократов большинство, запустила процедуру импичмента в отношении 45-го президента США, поводом для которой стал июльский телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Как утверждают демократы, глава Белого дома использовал своё положение и надавил на украинского коллегу, чтобы тот дал ход расследованию в отношении бывшего вице-президента Соединённых Штатов, а ныне кандидата в президенты Джо Байдена и его сына Хантера. Последний был членом совета директоров украинской компании Burisma, которая оказалась в центре коррупционного скандала около пяти лет назад.

Однако, как напомнил Юрий Рогулёв, сначала демократы хотели сделать центральным в процедуре импичмента вопрос о «связях» 45-го президента США с Кремлём.

«Они планировали действовать по логике «сговор, значит, предательство, соответственно, автоматически импичмент». Однако им не удалось найти никаких доказательств этому, и они переключились на украинскую тематику», — пояснил аналитик.

Палата представителей США голосует за резолюцию об импичменте президента США Дональда Трампа

Reuters

© Tom Brenner

При этом, по мнению заведующего кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, президент США «решил именно сейчас напомнить демократам об их грехах», поскольку «раздражён затягиванием импичмента».

«Пока обвинения с него не сняты, а сенат ушёл на каникулы, и соответственно, не может за это проголосовать. В результате чего на главе Белого дома остаётся определённое пятно, что не прибавляет ему очков в предвыборной гонке. Поэтому Трамп и заявляет о том, что демократы саботируют грядущий избирательный процесс», — отметил эксперт в разговоре с RT.

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При этом Сидоров спрогнозировал, что противники Трампа продолжат выдвигать обвинения в его адрес и заявлять о его «связях» с Россией.

«Это будет происходить, несмотря на итоги доклада Мюллера и вне зависимости от того, какое решение примет сенат по вопросу импичмента Трампа», — пояснил аналитик.

Сидоров также подчеркнул, что сенат в нынешнем составе с большой долей вероятности проголосует против импичмента Трампа.

«Поэтому этот вопрос быстро рассосётся. Но «российское дело» будет и дальше омрачать существование Трампа, если он будет переизбран», — заявил аналитик.

По словам Сидорова, «антироссийская и антитрамповская истерия никуда не денется» и будет только нарастать в связи с усиливающейся предвыборной борьбой.

«Поскольку для демократов это один из принципов объединения партии. Эти две позиции призваны консолидировать демократический электорат и Демпартию изнутри. Ведь эта политическая сила столкнулась с серьёзной проблемой — внутри неё происходят серьёзные процессы, которые могут привести к разрыву связей между её представителями, а значит, и к неминуемому крушению», — сказал эксперт.

Именно поэтому для демократов сейчас крайне важны всеобщие выборы, отметил Сидоров. Он считает, что даже если Демапртия не одержит победу над Трампом, данный избирательный процесс много что решает для этой политической силы.

«Демпария должна отстоять палату представителей, а в сенате получить большее количество мест. В случае, если это им удастся, то они вновь могут начать процедуру импичмента. И тогда их шансы на успех будут намного более ощутимыми, чем сейчас», — заключил аналитик.