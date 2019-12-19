«Расклад сил был понятен изначально»: палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Нижняя палата конгресса США выступила в поддержку импичмента президента Дональда Трампа. Против него выдвинули два обвинения — злоупотребление властью и препятствование работе парламента. За отставку проголосовали почти все демократы, тогда как на сторону Трампа встали все принимавшие участие в заседании республиканцы и несколько членов Демпартии. По мнению президента, произошедшее можно охарактеризовать как «марш политического самоубийства» демократов — он убеждён, что предстоящее в сенате голосование его оправдает. По мнению экспертов, демократы изначально начали процедуру импичмента, не рассчитывая на отставку главы государства, — эта тема им необходима, чтобы поддерживать негативное отношение к Трампу перед выборами 2020 года.

Нижняя палата конгресса проголосовала за импичмент Дональда Трампа, который стал третьим президентом США в истории, рискующим потерять своё кресло по решению сената. Палата представителей сочла главу государства виновным в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.

Голосований было два, по каждому из предъявленных ему обвинений. С тем, что Трамп злоупотреблял своими полномочиями, согласились 230 конгрессменов — 229 демократов и беспартийный Джастин Амаш. Против выступили два демократа (Джефф Ван Дрю и Коллин Питерсон) и все голосовавшие 195 республиканцев.

В ходе голосования по обвинению в препятствовании работе конгресса парламентарии разделились примерно так же. 228 демократов и Амаш поддержали резолюцию, а все республиканцы и в этот раз трое представителей Демпартии (к вышеупомянутым добавился Джаред Голден) проголосовали против.

Единственной воздержавшейся от голосования по обоим вопросам стала демократ Тулси Габбард. Она пояснила, что считает Трампа виновным, а потому не может «с чистой совестью» голосовать против импичмента, но убеждена, что отставка президента «не должна быть кульминацией ангажированного процесса, подпитываемого межпартийной враждой».

Ещё три конгрессмена участия в голосовании не принимали вовсе — демократ Хосе Серрано и республиканцы Дункан Хантер и Джон Шимкус.

Выступая на заседании, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вновь обвинила Трампа в нарушении Конституции и назвала его угрозой нацбезопасности Соединённых Штатов.

«Правда в том, что президент, опять же, продолжает представлять угрозу нашей национальной безопасности. Об этом за последние недели в своих показаниях рассказали награждённые герои боевых действий, уважаемые дипломаты, профессиональные госслужащие — патриоты и некоторые из президентских назначенцев», — заявила Пелоси.

Оценивая итоги голосования, Дональд Трамп обратил внимание на тот факт, что в его ходе республиканцы выступили единым блоком, тогда как некоторые конгрессмены от Демпартии встали на его сторону.

«Демократы всегда держатся вместе. Вдумайтесь: три демократа заняли нашу сторону. Это неслыханно», — приводит его слова пресс-служба Белого дома.

Выступая перед своими сторонниками в Мичигане, Трамп назвал его «маршем политического самоубийства» демократов.

«Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии», — заявил президент.

© Tom Brenner/Reuters

«Технология избирательной стратегии»

Теперь законопроект об импичменте должен рассмотреть сенат США. Согласно процедуре, представители палаты представителей будут пытаться убедить сенаторов, что Трамп действительно заслуживает импичмента. После чего должно состояться голосование. Чтобы отставка состоялась, необходимо набрать две трети голосов — то есть не менее 67 (всего в сенате заседает 100 конгрессменов).

Также по теме «Процедура теряет всякий смысл»: почему демократы хотят ускорить импичмент Дональда Трампа Комитет конгресса США по юриспруденции проголосовал за принятие двух статей импичмента Дональда Трампа и за передачу их в палату...

Однако президент Соединённых Штатов выразил уверенность в том, что сенат оправдает его и снимет выдвинутые против него обвинения, говорится в заявлении Белого дома.

«Президент уверен, что сенат восстановит нормальный порядок, справедливость и надлежащий процесс — всё то, что игнорировалось в рамках процедуры в Палате представителей. Он готов к дальнейшим шагам и уверен, что будет полностью оправдан. Президент Трамп продолжит неустанно работать, стремясь отвечать потребностям и приоритетам американского народа, что он и делает со дня вступления в должность», — говорится в сообщении.

Напомним, что в сенате большинство сейчас удерживают именно республиканцы — 53 мест из 100. Таким образом, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, демократы не смогут отправить Трампа в отставку.

«Это решение было предсказуемым, более того, оно было предсказуемым изначально, как только была инициирована тема импичмента. Точно так же предсказуемо то, что в сенате не пройдёт импичмент», — пояснил собеседник RT.

«Республиканцы в сенате однозначно заявляют о том, что они не поддержат импичмент. В данном случае расклад сил был понятен изначально», — добавил он.

Шаповалов отметил, что процедура импичмента была изначально начата не для того, чтобы отправить в отставку Трампа, а чтобы поддерживать негативные настроения в отношении президента во время предвыборной кампании.

«Импичмент — это ключевая технология избирательной стратегии Демократической партии на президентских выборах, его основная задача — поддерживать в информационном пространстве негативные настроения в отношении Трампа на протяжении нескольких месяцев накануне президентских выборов. С этой задачей инициаторы импичмента в целом справляются, хотя можно констатировать, что избиратель уже начинает уставать от темы импичмента», — констатировал аналитик.

Добавим, что вопрос об импичменте Трампа разделил не только политиков, но и простых американцев. Согласно опросу газеты Wall Street Journal и телеканала NBC News мнения разделились поровну — 48% выступает против отставки президента и столько же за неё.

Повод для импичмента

Почвой для обвинения Трампа в злоупотреблении властью стал скандал вокруг телефонного разговора президента с украинским лидером Владимиром Зеленским. Сам разговор прошёл в июле.

Как утверждают демократы, Трамп начал шантажировать своего собеседника — якобы он пригрозил отказать Украине в военной помощи, если та не предоставит компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Также по теме «Сказывается на всей стране»: как демократы готовят импичмент Трампа Главы трёх комитетов палаты представителей конгресса США направили в администрацию Дональда Трампа требование предоставить парламенту...

Байден-младший работал в украинской компании Burisma, которая в 2014 году оказалась в центре коррупционного скандала. По информации американских СМИ, Джо Байден, занимавший в то время пост вице-премьера, использовал свои возможности, чтобы прекратить расследование против Burisma.

В качестве аргумента журналисты приводят отставку украинского генпрокурора Виктора Шокина — Байден-старший не скрывал, что настаивал на том, чтобы этот чиновник покинул свой пост.

При этом на данный момент Джо Байден — один из наиболее видных представителей Демократической партии, который борется за право участвовать в выборах президента в 2020 году. Таким образом, считают демократы, Трамп пытался использовать свои полномочия, чтобы шантажировать Украину и получить компромат на оппонента на будущих выборах.

Однако Трамп все обвинения категорически отрицает. Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов, согласно которой никаких требований Зеленскому он не выдвигал, а лишь отметил, чтобы «было бы неплохо, если бы вы разобрались с этой ситуацией».

Несмотря на это, демократы продолжили процедуру импичмента, добавив позднее в обвинения отказ Трампа от сотрудничества с палатой представителей.

Комментируя ситуацию, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT выразил мнение, что приводимые демократами аргументы недостаточны для серьёзных обвинений. Он подчеркнул, что процедура импичмента — это не объективный процесс, а политическая борьба.