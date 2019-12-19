Трамп отреагировал на результаты голосования по своему импичменту

Американский лидер Дональд Трамп назвал незаконным и политически ангажированным голосование в рамках процедуры импичмента в палате представителей США.

«Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии», — приводит его заявление перед сторонниками в штате Мичиган ТАСС.

Трамп подчеркнул, что своим голосованием за его импичмент демократы пытаются аннулировать итоги президентских выборов в США в 2016 году.

Он также обратил внимание, что во время голосования по обвинительному заключению в палате представителей трое демократов выступили против утверждения ему импичмента.

«Демократы всегда держатся вместе. Вдумайтесь: три демократа заняли нашу сторону. Это неслыханно», — цитирует его пресс-служба Белого дома.

Ранее палата представителей США поддержала импичмент Трампа.