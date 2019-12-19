В конгрессе США утвердили обвинение по двум статьям импичмента Трампа

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Палата представителей конгресса США утвердила обе статьи обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.

Как уточняет ТАСС, обвинительное заключение по первой статье о превышении полномочий поддержали 230 конгрессменов, 197 выступили против, ещё один человек воздержался.

Вторую статью о препятствовании работе конгресса также поддержали большинство конгрессменов.

Теперь в сенате, большинство в котором имеют республиканцы, должен состоятся судебный процесс над Трампом.

Для отстранения главы государства от власти необходимо две трети голосов сенаторов.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента Трампа.

Подробнее — в материале RT.

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