В США спрогнозировали скорое прекращение процедуры импичмента Трампа

Сенатор США Линдси Грэм в эфире телеканала CNN выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

«Эта вещь (процедура импичмента. — RT) перейдёт в сенат и там быстро умрёт, и я сделаю всё возможное, чтобы это произошло быстро», — сказал политик.

10 декабря члены Демократической партии в палате представителей США представили проект обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента Трампа.

В свою очередь, американский лидер назвал демократов «партией ненависти» из-за попыток объявить ему импичмент.

Подробнее о процедуре — в материале RT.