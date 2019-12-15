В США спрогнозировали скорое прекращение процедуры импичмента Трампа

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Сенатор США Линдси Грэм в эфире телеканала CNN выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

«Эта вещь (процедура импичмента. — RT) перейдёт в сенат и там быстро умрёт, и я сделаю всё возможное, чтобы это произошло быстро», — сказал политик.

10 декабря члены Демократической партии в палате представителей США представили проект обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента Трампа.

В свою очередь, американский лидер назвал демократов «партией ненависти» из-за попыток объявить ему импичмент.

Подробнее о процедуре — в материале RT.

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