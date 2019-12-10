Демократы в конгрессе США представили проект обвинения против Трампа

Представители Демократической партии в палате представителей США представили проект обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.

«Юридический комитет палаты представителей конгресса США представляет две статьи обвинения в рамках импичмента... Первая статья — злоупотребление властью... Вторая статья — создание препятствий работе конгресса», — заявил глава комитета палаты по судебным вопросам Джерролд Надлер, выступление которого транслировалось в его Twitter.

Он напомнил, что «никто, даже президент, не может быть выше закона».

Теперь, согласно процедуре, в комитете должно состояться голосование по документу, а затем обвинительное заключение против Трампа должна утвердить палата представителей простым большинством голосов.

Трамп, в свою очередь, назвал смехотворными представленные демократами обвинения, которые являются «очередной охотой на ведьм».

Ранее газета The Washington Post писала, что Белый дом призвал демократов прекратить расследование в рамках импичмента Трампа.