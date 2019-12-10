Демократы в конгрессе США представили проект обвинения против Трампа

Короткая ссылка
Представители Демократической партии в палате представителей США представили проект обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
Демократы в конгрессе США представили проект обвинения против Трампа
  • © White House/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Юридический комитет палаты представителей конгресса США представляет две статьи обвинения в рамках импичмента... Первая статья — злоупотребление властью... Вторая статья — создание препятствий работе конгресса», — заявил глава комитета палаты по судебным вопросам Джерролд Надлер, выступление которого транслировалось в его Twitter.

Он напомнил, что «никто, даже президент, не может быть выше закона».

Теперь, согласно процедуре, в комитете должно состояться голосование по документу, а затем обвинительное заключение против Трампа должна утвердить палата представителей простым большинством голосов.

Трамп, в свою очередь, назвал смехотворными представленные демократами обвинения, которые являются «очередной охотой на ведьм».

Ранее газета The Washington Post писала, что Белый дом призвал демократов прекратить расследование в рамках импичмента Трампа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить