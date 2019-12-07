СМИ: Белый дом призвал прекратить расследование в рамках импичмента
Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на письмо юрисконсульта Белого дома Пэта Сиполлоне.
«Вы должны прекратить это расследование сейчас и не тратить больше времени на дополнительные слушания», — сказал он.
Ранее пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обвиняется в преследовании эгоистичных политических целей и игнорировании нужд американского народа в связи с попытками демократов провести импичмент президента США Дональда Трампа.