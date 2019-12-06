Белый дом обвинил Пелоси в преследовании личных интересов

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Пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обвиняется в преследовании эгоистичных политических целей и игнорировании нужд американского народа в связи с попытками демократов провести импичмент президента США Дональда Трампа.

Заявление пресс-службы относилось к пресс-конференции Пелоси, прошедшей утром 5 декабря.

«Спикер Пелоси сделала то же, что и всегда, — проигнорировала нужды американского народа и занялась преследованием своих эгоистичных политических устремлений», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

В пресс-службе отметили, что вместо этого Пелоси могла бы анонсировать голосование по соглашению между Мексикой, Канадой и США.

Также в заявлении говорится о том, что попытка импичмента Дональда Трампа предпринята демократами, так как они не могут победить его путём голосования.

Ранее Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте Трампа.

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