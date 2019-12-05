Пелоси анонсировала подготовку обвинений против Трампа для импичмента

Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте главы государства Дональда Трампа.

Об этом сообщает ABC.

По её словам, Трамп «злоупотреблял своей властью ради личной политической выгоды» и «подрывал национальную безопасность США».

«Сегодня я прошу нашего председателя приступить к (составлению. — RT) статей об импичменте», — сказала она.

Ранее Трамп заявил, что рассмотрит возможность выступления на слушаниях в конгрессе в рамках процедуры по своему импичменту, несмотря на то что не признаёт себя виновным.