Пелоси анонсировала подготовку обвинений против Трампа для импичмента
- Reuters
Об этом сообщает ABC.
По её словам, Трамп «злоупотреблял своей властью ради личной политической выгоды» и «подрывал национальную безопасность США».
«Сегодня я прошу нашего председателя приступить к (составлению. — RT) статей об импичменте», — сказала она.
Ранее Трамп заявил, что рассмотрит возможность выступления на слушаниях в конгрессе в рамках процедуры по своему импичменту, несмотря на то что не признаёт себя виновным.