Пелоси анонсировала подготовку обвинений против Трампа для импичмента

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Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте главы государства Дональда Трампа.
Пелоси анонсировала подготовку обвинений против Трампа для импичмента
  • Reuters

Об этом сообщает ABC.

По её словам, Трамп «злоупотреблял своей властью ради личной политической выгоды» и «подрывал национальную безопасность США».

«Сегодня я прошу нашего председателя приступить к (составлению. — RT) статей об импичменте», — сказала она. 

Ранее Трамп заявил, что рассмотрит возможность выступления на слушаниях в конгрессе в рамках процедуры по своему импичменту, несмотря на то что не признаёт себя виновным.

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