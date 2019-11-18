Трамп допустил возможность выступления на слушаниях по импичменту

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп пообещал рассмотреть возможность выступления на слушаниях в конгрессе США в рамках процедуры по своему импичменту, несмотря на то что не признаёт себя виновным и считает данный процесс очередной «охотой на ведьм».
Трамп допустил возможность выступления на слушаниях по импичменту
  • Reuters

Соответствующее заявление Трамп сделал после того, как спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в ходе выступления на телевидении предложила американскому президенту ответить на обвинения против него на слушаниях либо в письменном виде.

«Хотя я не сделал ничего плохого и мне не хотелось бы придавать легитимности неправомочному фейковому процессу, эта идея мне нравится... и я её тщательно рассмотрю!» — написал американский лидер в своём Twitter.

15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Политолог Александр Асафов в беседе с RT выразил мнение, что эта публикация фактически лишает аргументов сторонников импичмента Трампа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить