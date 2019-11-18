Трамп допустил возможность выступления на слушаниях по импичменту

Американский лидер Дональд Трамп пообещал рассмотреть возможность выступления на слушаниях в конгрессе США в рамках процедуры по своему импичменту, несмотря на то что не признаёт себя виновным и считает данный процесс очередной «охотой на ведьм».

Соответствующее заявление Трамп сделал после того, как спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в ходе выступления на телевидении предложила американскому президенту ответить на обвинения против него на слушаниях либо в письменном виде.

«Хотя я не сделал ничего плохого и мне не хотелось бы придавать легитимности неправомочному фейковому процессу, эта идея мне нравится... и я её тщательно рассмотрю!» — написал американский лидер в своём Twitter.

15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Политолог Александр Асафов в беседе с RT выразил мнение, что эта публикация фактически лишает аргументов сторонников импичмента Трампа.