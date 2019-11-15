Опубликована стенограмма апрельского разговора Трампа и Зеленского

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Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора, который состоялся между американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Опубликована стенограмма апрельского разговора Трампа и Зеленского
  • Reuters

Расшифровка опубликована, в том числе в аккаунте Twitter репортёра Politico Эндрю Дезире.

В разговоре Трамп поздравляет Зеленского с победой на выборах украинского президента.

При этом в документе содержится приписка о том, что речь не идёт о дословном стенографическом отчёте, а текст содержит записи и восстановление разговора по памяти находившимися на дежурстве сотрудниками Ситуационной комнаты Белого дома и аппарата Совета национальной безопасности.

Ранее Трамп заявлял, что собирается представить общественности содержание своего апрельского разговора с Зеленским.

В конце сентября в США опубликовали расшифровку разговора двух президентов, в ходе которого Зеленский пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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