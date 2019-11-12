Трамп: первый разговор с Зеленским будет опубликован до конца недели

Лидер США Дональд Трамп подтвердил, что намерен на текущей неделе представить общественности содержание своего апрельского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Чтобы продолжать оставаться самым открытым президентом в истории, я на этой неделе обнародую стенограмму первого, а значит, и самого важного телефонного разговора с президентом Украины», — написал американский лидер в своём Twitter.

Ранее Трамп допустил, что стенограмма его первой беседы с Зеленским может быть опубликована 12 ноября.

Он также призвал раскрыть личность информатора, направившего анонимную жалобу на содержание разговора с украинским президентом.