Трамп готов опубликовать стенограмму ещё одного разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов опубликовать стенограмму ещё одного телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По его словам, эти переговоры прошли ещё до тех, которые стали поводом для начала процедуры импичмента.

«Теперь они (оппоненты в конгрессе. — RT) хотят увидеть его. Если они хотят, я его им предоставлю», — сказал Трамп журналистом в Белом доме.

Ранее Трамп заявил об утрате доверия к информатору, направившему жалобу после его разговора с Зеленским.

Также он сообщил о намерении в прямом эфире прочитать расшифровку их беседы.