Трамп готов опубликовать стенограмму ещё одного разговора с Зеленским
- Reuters
По его словам, эти переговоры прошли ещё до тех, которые стали поводом для начала процедуры импичмента.
«Теперь они (оппоненты в конгрессе. — RT) хотят увидеть его. Если они хотят, я его им предоставлю», — сказал Трамп журналистом в Белом доме.
Ранее Трамп заявил об утрате доверия к информатору, направившему жалобу после его разговора с Зеленским.
Также он сообщил о намерении в прямом эфире прочитать расшифровку их беседы.