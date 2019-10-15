Трамп констатировал утрату доверия к информатору разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудник разведки, направивший жалобу из-за его телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, полностью утратил доверие в связи с несоответствием его слов опубликованной стенограмме.

Трамп отметил, что председатель специального комитета по разведке Палаты представителей, демократ Адам Шифф, занимающийся процессом импичмента американского президента, «считает, что им больше не нужен осведомитель, который начал весь этот обман».

«Причина, по которой осведомитель потерял к себе всякое доверие — в том, что его история очень далека от фактов, отражённых в стенограмме», — написал он в Twitter и добавил, что имя второго информатора теперь даже не упоминается.

Ранее Трамп призвал демократов прекратить импичмент после слов Зеленского об отсутствии коррупционной составляющей и нарушения закона в просьбе американского лидера начать на Украине расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына.

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.

Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала стенограмму поводом для начала процедуры импичмента Трампа.