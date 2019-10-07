Трамп обвинил информаторов по жалобе из-за Украины в предвзятости

Президент США Дональд Трамп обвинил информаторов по жалобе из-за его беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским в предвзятости.

«Все поддерживают Обаму и коррумпированную Хиллари», — написал Трамп в своём Twitter.

Democrat lawyer is same for both Whistleblowers? All support Obama and Crooked Hillary. Witch Hunt! https://t.co/KL78g24AXx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 октября 2019 г.

Президент отметил, что у обоих информаторов один и тот же адвокат-демократ.

«Охота на ведьм!», — добавил он.

Ранее стало известно, что ещё один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на Трампа.