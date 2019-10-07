Трамп обвинил информаторов по жалобе из-за Украины в предвзятости

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Президент США Дональд Трамп обвинил информаторов по жалобе из-за его беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским в предвзятости.

«Все поддерживают Обаму и коррумпированную Хиллари», — написал Трамп в своём Twitter.

Президент отметил, что у обоих информаторов один и тот же адвокат-демократ.

«Охота на ведьм!», — добавил он.

Ранее стало известно, что ещё один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на Трампа.

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