Трамп желает встретиться с автором жалобы на его беседу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что желает встретиться с человеком, который анонимно пожаловался на его разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Как любой американец я заслуживаю того, чтобы встретиться с моим обвинителем, особенно когда этот обвинитель, так называемый «разоблачитель», представил идеальный разговор с иностранным лидером в совершенно неверной и обманной манере», — указал он.

Вместе с этим глава США подчеркнул, что жалоба информатора является ложью.

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа.

По её словам, действия главы Белого дома указывают на то, что он предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов, якобы надавив на Зеленского.

При этом Трамп опровергает данные обвинения и он даже разрешил опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским, вокруг которого разгорелся скандал.