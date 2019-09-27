Трамп назвал достойным разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что более достойного разговора с его украинским коллегой Владимиром Зеленским не могло и быть.

«Я провёл простой и очень хороший разговор с новым президентом Украины, он не мог быть лучше или достойнее, а работающие в команде фейковые СМИ и демократы обманным путем представили его в плохом свете», — написал Трамп в Twitter.

Трамп отметил, что разговор «не был плохим, он был законным и очень хорошим».

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским. В ходе беседы президент Украины пообещал, что новый украинский генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма может быть поводом для импичмента Трампа.