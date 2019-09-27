Трамп назвал достойным разговор с Зеленским

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп заявил, что более достойного разговора с его украинским коллегой Владимиром Зеленским не могло и быть.
Трамп назвал достойным разговор с Зеленским
  • Reuters

«Я провёл простой и очень хороший разговор с новым президентом Украины, он не мог быть лучше или достойнее, а работающие в команде фейковые СМИ и демократы обманным путем представили его в плохом свете», — написал Трамп в Twitter.

Трамп отметил, что разговор «не был плохим, он был законным и очень хорошим».

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским. В ходе беседы президент Украины пообещал, что новый украинский генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена. 

Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма может быть поводом для импичмента Трампа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить