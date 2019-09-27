Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа. 
Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет
  • РИА Новости

«Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем весьма серьёзных, до подобных ситуаций мы не дойдём», — сказал Песков.

Комментируя публикацию стенограммы телефонного разговора Трампа с украинским президентом Зеленским, Песков отметил, что «это практика достаточно необычная».

По словам Пескова, материалы разговоров глав государств носят гриф «секретно» или «совершенно секретно». При этом Песков отметил, что расшифровка разговора американского и украинского президентов была сделана по обоюдному согласию.

25 сентября американская администрация опубликовала расшифровку разговора Трампа с Зеленским. В ходе беседы президент Украины пообещал, что новый украинский генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена. 

Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма может быть поводом для импичмента Трампа.

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