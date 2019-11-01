Трамп планирует прочитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире
- Reuters
Об этом он сказал в интервью Washington Examiner.
«В какой-то момент я собираюсь сесть — возможно, в формате беседы у камина в прямом эфире на телевидении — и прочитать стенограмму звонка, потому что люди должны её услышать», — сказал он.
По его словам, его разговор с украинским коллегой был «хорошим звонком».
Ранее палата представителей конгресса США приняла резолюцию о начале процедуры импичмента. Трамп назвал это «величайшей охотой на ведьм в американской истории».