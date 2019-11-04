Трамп призвал раскрыть личность информатора его разговора с Зеленским

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Американский лидер Дональд Трамп призвал раскрыть личность информатора, который направил анонимную жалобу на содержание его разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Информатор должен быть раскрыт, потому что он предоставил ложные сведения... Он выдумал историю», — заявил Трамп журналистам.

Он также отметил, что американские СМИ якобы знают, кто был информатором, но не хотят раскрывать его.

«CNN знает, кто это, но сообщать об этом не хочет. Вы бы оказали обществу услугу, если бы сделали это», — подчеркнул американский президент.

Трамп также заявил, что процедура с импичментом является аферой демократов и фейковых СМИ.

Позднее в Twitter он также выразил мнение, что раскрытие личности информатора невыгодно представителям Демократической партии США и американским фейковым СМИ.

Ранее Трамп заявил об утрате доверия к информатору, направившему жалобу после его телефонного разговора с Зеленским, из-за несоответствия его слов опубликованной стенограмме.

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