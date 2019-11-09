Трамп назвал дату публикации стенограммы второго разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что расшифровка второго разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским будет опубликована Белым домом 12 ноября.

«Скорее всего, во вторник», — приводит РИА Новости слова Трампа.

Ранее Трамп сообщил, что готов опубликовать стенограмму ещё одного телефонного разговора с Зеленским, который состоялся ещё до переговоров, ставших поводом для начала процедуры импичмента.

Также стало известно, что американский лидер планирует прочитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире.

Как заявил Трамп, его разговор с украинским коллегой был «хорошим звонком».