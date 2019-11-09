Трамп назвал дату публикации стенограммы второго разговора с Зеленским
- Reuters
«Скорее всего, во вторник», — приводит РИА Новости слова Трампа.
Ранее Трамп сообщил, что готов опубликовать стенограмму ещё одного телефонного разговора с Зеленским, который состоялся ещё до переговоров, ставших поводом для начала процедуры импичмента.
Также стало известно, что американский лидер планирует прочитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире.
Как заявил Трамп, его разговор с украинским коллегой был «хорошим звонком».