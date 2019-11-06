«Машина ненависти»: как анонимные информаторы в администрации Трампа пытаются повлиять на его импичмент

Министерство юстиции США потребовало предоставить данные об анониме, который готовит разоблачительную книгу о Дональде Трампе. Издатели утверждают, что это будет «беспрецедентный закулисный портрет президентства Трампа от анонимного высокопоставленного сотрудника администрации». Безымянные разоблачители преследуют главу государства практически с его вступления в должность. А недавно именно из-за анонимной жалобы на хозяина Белого дома была инициирована процедура импичмента. Эксперты считают, что появление в окружении Трампа подобных сотрудников говорит о сбое американской политической системы.

Минюст США направил в издательский дом Hachette Book Group письмо с требованием предоставить данные об авторе анонимной книги «Предупреждение», рассказывающей об администрации Дональда Трампа. Как утверждают издатели, книга написана высокопоставленным сотрудником Белого дома, опубликовавшим в 2018 году статью в газете The New York Times, в которой он рассказывал о своих усилиях по противодействию 45-му президенту Соединённых Штатов.

В книге анонимного сотрудника администрации, которая, по сообщениям американских СМИ, появится на прилавках 19 ноября, автор обещает «беспрецедентный закулисный взгляд на президентство Трампа» и «шокирующие» эпизоды из жизни Белого дома.

Телеканал NBC сообщает, что в письме за подписью заместителя генпрокурора США Джозефа Ханта содержится требование передать Минюсту сведения об авторе, в частности информацию о том, когда и в каких правительственных службах он работал. Сведения нужны Минюсту, чтобы установить, не нарушает ли автор условия соглашений о неразглашении конфиденциальной информации, которые он должен был подписать, если действительно является высокопоставленным сотрудником Белого дома.

Издательство Hachette Book Group, головная компания которого находится во Франции, уже заявило, что не будет предоставлять американскому Минюсту какие-либо сведения об авторе книги. Отказом ответило и литературное агентство Javelin, представляющее интересы автора.

«Наш автор знает, что президент решительно настроен сорвать маски с разоблачителей, которые могут находиться в его окружении. Это одна из причин написания книги A Warning («Предупреждение»). Однако мы поддерживаем издательство в его убеждённости касательно того, что попытки администрации запугать и разоблачить высокопоставленное должностное лицо, ставшее свидетелем нарушений на высочайшем уровне, не помешают выходу этой книги», — приводит NBC заявление литературного агентства Javelin.

В свою очередь, доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в разговоре с RT напомнил, что использование анонимных источников — весьма распространённый приём, который применялся в политической истории США, когда истеблишмент хотел объявить импичмент неугодному президенту и нанести ущерб его репутации.

«Есть некие источники, которые на условиях анонимности (потому что они якобы боятся мести) дают информацию о Трампе. Эти источники трудно установить и, соответственно, сложно перепроверить их информацию — это технология информационных войн. Таким образом можно «легализовать» вбрасываемую информацию, представив её как откровения от имени неких неназванных официальных лиц», — рассказал эксперт.

«Глубинное государство» в Белом доме





Собеседник RT выразил мнение, что к появлению подобных разоблачений привело отсутствие слаженной команды у Дональда Трампа и большая текучка кадров в его администрации.

«После победы на выборах 2016 года Трамп начал формировать команду из тех, кто был под рукой, и соглашался с ним работать, поэтому она получилась очень разношёрстной. Внутри начали возникать трения и проблемы. Часть людей, которых начало что-то не устраивать в организации работы, ушли из его администрации сами, с остальными Трамп публично рассорился. Естественно, при такой колоссальной текучке накопилось много обиженных, которые хотели бы отомстить Трампу, разоблачив его на страницах такой книги», — пояснил аналитик.

Установить, кто именно является анонимным автором, довольно сложно, учитывая количество врагов, которых нажил себе Дональд Трамп, отметил в беседе с RT доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

«Надо понимать, что против Трампа работает целая машина ненависти в США, которая раскручивается либеральными СМИ. Внешнее давление вкупе с внутренним и со сложностями самого Трампа делают людей из его команды менее лояльными», — рассказал политолог.

Напомним, что в упомянутой выше статье The New York Times анонимный автор книги «Предупреждение» писал, что намеренно саботирует некоторые решения Трампа, которые кажутся ему непродуманными или идущими вразрез с американскими ценностями.

При этом он подчёркивал, что является не единственным сотрудником действующей администрации, который предпринимает подобные действия. Неизвестный чиновник особо подчеркнул, что он и его единомышленники не разделяют политических взглядов противников Трампа.

Белый дом

Reuters

© Tom Brenner

Тогда СМИ строили предположения по поводу того, кто может быть загадочным анонимом. На роль автора предлагали вице-президента Майка Пенса, занимавшего тогда пост главы Пентагона Джеймса Мэттиса, директора Национального совета по экономике Ларри Кудлоу и даже экс-спецпредставителя США в ООН Никки Хейли.

Комментируя выход этого материала, Дональд Трамп заявлял, что подтверждает наличие заговора так называемого глубинного государства против него. Под этим термином Трамп и его сторонники подразумевают сотрудников различных бюрократических аппаратов правительства США, которые были назначены на свои посты при администрации Барака Обамы и продолжают его политический курс, несмотря на смену власти.

Стоит отметить, что американские мейнстримные СМИ долгое время высмеивали Трампа и его сторонников за веру в наличие «глубинного государства», который журналисты называли теорией заговора.

Например, в марте 2017 года газета The New York Times выпустила статью, в которой рассказывала о борьбе президента с якобы несуществующим «глубинным государством».

© The New York Times

«Что бывает, когда борешься с несуществующим «глубинным государством» — так был озаглавлен материал NYT.

Однако через два года ситуация изменилась. В той же газете 20 октября вышла статья с совершенно противоположным утверждением: по словам журналистов, «глубинное государство» не только существует, но и на деле состоит из «патриотически настроенных чиновников — дипломатов, учёных, сотрудников разведки», которые оберегают американскую демократию от коррумпированного влияния администрации Трампа.

© The New York Times

«Они не члены сопротивления. Они не заговорщики. Они государственные служащие» — так была озаглавлена колонка The New York Times, в которой автор призвал воздать должное этим «героям».

Анонимный импичмент

Проблема анонимных информаторов и саботажников преследует Трампа практически с начала его президентства. Апогеем стал случай с анонимным сотрудником Белого дома, который направил генеральному инспектору разведслужб Майклу Аткинсону жалобу на содержание разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. После этого в отношении 45-го президента США была инициирована процедура импичмента.

Дональд Трамп на заседании кабинета министров

Reuters

© Leah Millis

В ходе общения с журналистами Трамп 4 ноября в очередной раз призвал раскрыть личность анонимного информатора.

«Информатор должен быть раскрыт, потому что он предоставил ложные сведения... Он выдумал историю», — заявил американский лидер журналистам.

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При этом Трамп считает, что американские СМИ якобы знают, кто был информатором, но не хотят раскрывать его имя. Американский лидер добавил, что процедура с импичментом — это афера демократов и ряда СМИ.

В своём Twitter президент Соединённых Штатов дал ещё более резкую оценку действиям анонимов из своего окружения и заявил, что они должны подкрепить свои обвинения в его адрес лично и не скрываясь.

«Этот разоблачитель предоставил ложную информацию... Он должен дать показания лично. Письменные ответы неприемлемы! А где сейчас второй разоблачитель? Он испарился, стоило мне обнародовать расшифровку разговора. Он вообще существует? Где этот информатор? Это подстава!» — написал американский президент.

The Whistleblower gave false information & dealt with corrupt politician Schiff. He must be brought forward to testify. Written answers not acceptable! Where is the 2nd Whistleblower? He disappeared after I released the transcript. Does he even exist? Where is the informant? Con! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 ноября 2019 г.

Напомним, что на основании именно этой анонимной жалобы демократы в палате представителей инициировали расследование, в ходе которого различные сотрудники администрации и Госдепа США давали показания о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского с целью получить компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Среди выступавших были временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, бывший советник Трампа по отношениям с Россией Фиона Хилл, экс-посол США в Киеве Мари Йованович и другие чиновники.

После череды их выступлений Трамп через Twitter обратился к сотрудникам своей администрации с просьбой тщательнее подходить к решению кадрового вопроса.

«Было бы здорово, если бы сотрудники моей администрации — все хорошие и благонамеренные (я надеюсь!) люди — перестали бы нанимать противников моего президентства. Они хуже, чем бездельники-демократы. Хорошего от них ждать не приходится!» — написал американский президент 23 октября.

It would be really great if the people within the Trump Administration, all well-meaning and good (I hope!), could stop hiring Never Trumpers, who are worse than the Do Nothing Democrats. Nothing good will ever come from them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 октября 2019 г.

По словам Андрея Манойло, начатая из-за анонимной жалобы процедура импичмента — это способ давления на Трампа. Она была инициирована его политическими противниками в обеих партиях, чтобы он занимался только этим вопросом и, соответственно, не мог уделять время своей избирательной кампании, считает эксперт.

«Книга с разоблачениями от анонимного источника — это инструмент жёсткой обструкции по отношению к Трампу. Раньше такого не было, даже во времена Уотергейта. Это признак того, что американская система пошла вразнос», — заявил эксперт.

«Трамп в этом отношении явно является индикатором или проявлением того, что системный механизм дал сбой. В чём состоит этот сбой, никто не знает, даже политологи-американисты. Обычно, если президент начинал играть против системы, его убивали, но сегодня даже эта «традиция» дала сбой», — заключил Манойло.