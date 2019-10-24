«Цент в копилку импичмента»: могут ли показания американских дипломатов против Трампа привести к отставке президента США

Временный поверенный по делам США на Украине Уильям Тейлор дал в конгрессе показания против Дональда Трампа. Как сообщают СМИ, ссылаясь на текст заявлений дипломата, президентская администрация подрывала «официальный внешнеполитический курс» Соединённых Штатов в отношении Киева, требуя от Зеленского начать расследование против семьи Байденов. Стремясь оказать давление на Украину, Трамп якобы лично приказал заморозить военную помощь стране. Эксперты полагают, что это дело вряд ли окажет серьёзное влияние на позиции Трампа перед выборами, так как электорат устал от безрезультатного расследования о «связях» президента с РФ.

Временный поверенный по делам США на Украине Уильям Тейлор заявил, что заморозка американской военной помощи республике была связана с попыткой Вашингтона добиться от Киева начала расследования в отношении семьи бывшего вице-президента Соединённых Штатов Джо Байдена. Об этом американский дипломат сообщил накануне на слушаниях в конгрессе, которые прошли в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Текст с показаниями Тейлора распространили американские СМИ.

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По его словам, о том, что Вашингтон приостановил предоставление военной помощи Киеву, он узнал в июле от представителя Административно-бюджетного управления Белого Дома. Соответствующее указание поступило якобы непосредственно от президента Трампа.

Позже, по словам Тейлора, представитель Совета по национальной безопасности заявил ему, сославшись на посла США в ЕС Гордона Сондленда, что «финансовая помощь в сфере безопасности не поступит, пока президент Зеленский не обязуется обеспечить расследование в отношении компании Burisma».

Тейлор утверждает, что в течение летних месяцев американские дипломаты добивались того, чтобы Владимир Зеленский сделал публичное заявление о начале расследования в отношении сына Джо Байдена — Хантера, который входил в совет директоров украинской нефтегазовой компании Burisma и, предположительно, был причастен к ряду махинаций.

О том, что Трамп связывал предоставление военной помощи Украине, равно как и перспективу встречи с Зеленским, именно с расследованием, Тейлору говорил и сам Сондленд.

«Посол Сондленд также сказал мне, что теперь он признаёт, что совершил ошибку, сообщив ранее украинским официальным лицам, с которыми у него было общение, что организация встречи с президентом Зеленским в Белом доме зависит от того, будет ли публично объявлено о расследованиях. Вообще, посол Сондленд сказал, что от такого объявления зависит «всё», в том числе и помощь в сфере безопасности. Он сказал, что президент Трамп хотел, чтобы президент Зеленский оказался «за публичной трибуной», открыто распорядился начать подобное расследование», — отметил Тейлор.

Двойной подход

Уильям Тейлор, возглавлявший американское диппредставительство на Украине во время президентства Джорджа Буша-младшего, принял предложение госсекретаря Майка Помпео вернуться на этот пост в конце мая, после того как посол Мари Йованович прибыла в Вашингтон.

По словам Тейлора, вступив в должность, он осознал, что у Белого дома есть два канала коммуникации с Киевом. Один официальный — через посольство. А второй — неофициальный, в который входили спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер, вышеупомянутый Гордон Сондленд, министр энергетики США Рик Перри и адвокат Трампа Рудольф (Руди) Джулиани, добивавшийся расследования в отношении Байдена-младшего, а также предполагаемого вмешательства Украины в американские выборы 2016 года.

По мнению поверенного в делах США на Украине, «реализация официального внешнеполитического курса Соединённых Штатов подрывалась неформальными усилиями, возглавляемыми Джулиани», а «канал неформального политического взаимодействия работал вразрез с целями давно выработанного курса США».

Руди Джулиани

© Jonathan Ernst/Reuters

А главная «цель» Вашингтона, по его словам, — противодействие России.

«Если Украине удастся вырваться из-под российского влияния, Европа сможет стать цельной, свободной, демократической и пребывать в мире. Если же Россия подчинит себе Украину, то она вновь превратится в империю, угнетающую собственный народ и угрожающую соседям и остальному миру», — заявил конгрессу глава посольства США на Украине.

Как отметил в беседе с RT политолог Михаил Синельников-Оришак, эти заявления Тейлора оппоненты Трампа непременно используют для раскручивания процедуры импичмента.

«Любые показания — это цент в копилку импичмента. Но хватит ли этих центов, чтобы заполнить её, в этом я сомневаюсь», — говорит Синельников-Оришак.

По его словам, для того, чтобы обвинить Трампа в превышении полномочий, конгрессу необходимы прямые улики, но пока в его распоряжении только косвенные доказательства.

Бюрократический саботаж

После того, как Тейлор дал показания за закрытыми дверями, член Палаты представителей от штата Флорида, демократ Вал Демингс публично заметила: «То, что сказано у него во вступлении, способно нанести большой ущерб президенту».

В свою очередь в Белом Доме заявили, что все обвинения в адрес Трампа — часть скоординированной кампании.

«Президент Трамп ничего дурного не совершил — это скоординированная клеветническая кампания, ведущаяся крайне левыми законодателями и никем не избранными бюрократами-радикалами, которые развязали войну против Конституции. Не было ничего из серии «услуга за услугу», — прокомментировала показания Тейлора пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

В свою очередь один из наиболее ярых сторонников импичмента президента — глава комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф — в своём Twitter выразил возмущение словами Гришем, отметив, что обвинение представителя Трампа касается в том числе ветерана Вьетнамской войны и кадрового дипломата Тейлора.

Ambassador Taylor went to West Point, served in Vietnam, and left retirement to take this assignment at Secretary Pompeo’s request.



Far from being a “radical unelected bureaucrat waging war on the Constitution,” he proved today to be among its most staunch defenders. https://t.co/vB6csEs40Z — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) 23 октября 2019 г.

Напомним, что ранее показания в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа дали его бывший советник по отношениям с Россией Фиона Хилл, заместитель госсекретаря Джордж Кент, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Курт Волкер. Последний также предоставил демократам свою переписку с Тейлором, Сондлендом, Джулиани и помощником Зеленского Андреем Ермаком. По словам руководителей комитетов палаты представителей конгресса по разведке, по надзору и реформам и международным отношениям, эта переписка подтверждает обвинения, выдвинутые ранее против Трампа.

Мари Йованович на церемонии открытия военных учений Rapid Trident-2017 на Яворовском полигоне в Львовской области.

РИА Новости

Как сообщает CNN со ссылкой на источник, Хилл также выражала несогласие с политикой Вашингтона в отношении Киева. В свою очередь, Мари Йованович заявила конгрессменам, что президент Трамп якобы лично добивался её отставки, оказывая давление на Госдеп.

Лишь Гордон Сондленд, бизнесмен, близкий к Трампу, открыто встал на защиту президента. По словам посла США в ЕС, глава Белого дома не руководствовался принципом «услуга за услугу» (quid pro quo) в отношениях с Украиной, добиваясь расследования в отношении Байденов.

Тем не менее, в прошлый четверг выражение «quid pro quo» прозвучало из уст исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни. Впрочем, позднее он опроверг собственное высказывание, заявив, что его неправильно поняли. Однако конгрессмены и скептически настроенные по отношению к Трампу СМИ ухватились за неосторожную фразу, спровоцировав новую волну критики в отношении действующей администрации.

В свою очередь профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин в разговоре с RT отметил, что недавние показания представителей окружения Трампа, дискредитирующие его, говорят о недовольстве президентом в стане вашингтонской бюрократии.

«В администрации Трампа зреет заговор. Это лишнее подтверждение того, что чиновники Госдепа работают не на государство, не на своего президента, а против него. Это ведёт к ещё большей дестабилизации внутриполитической обстановки в стране», — считает Домрин.

«Токсичная страна для США»

На этой неделе демократы намерены продолжить допросы представителей исполнительной власти. Так, перед конгрессменами должны выступить заместитель помощника министра обороны Лора Купер и и.о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер. Оба чиновника ответственны за украинское и российское направление политики своих ведомств.

© Joshua Roberts/Reuters

В свою очередь президент Трамп заявил в понедельник в эфире телеканала Fox News, что генпрокурор Уильям Барр должен расследовать роль Украины в выдвигавшихся против Трампа обвинениях «в связях» с Россией. В частности, по мнению американского лидера, необходимо проверить, причастен ли кто-то в Киеве к формированию «досье» бывшего агента британских спецслужб Кристофера Стила, в котором были выдвинуты необоснованные обвинения против Трампа.

Как отмечают эксперты, несмотря на взаимные обвинения, вряд ли перипетии «украинского» скандала окажут сильное влияние на американскую политику. С одной стороны, общество уже разделилось на сторонников и противников Трампа, позиции которых вряд ли изменятся. С другой — американцы устали от расследования «связей» Трампа с Россией, которое, по большому счёту, закончилось ничем. Поэтому новые обвинения в адрес президента почти не вызывают ажиотажа.

«Если бы не было «российского дела», это был бы сильный ход. Но поиск «связей» с Кремлём всех изрядно утомил. А для американцев, что РФ, что Украина — это примерно одно и то же. А так как первое расследование не принесло никакого результата, многие скептически смотрят и на вторую инициативу», — пояснил в разговоре с RT Синельников-Оришак.

В то же время, как подчёркивает Александр Домрин, связанный с Украиной скандал может весьма негативно сказаться на отношениях Киева и Вашингтона. Особенно после того, как весь мир узнал, что Зеленский не стал помогать Трампу с расследованием в отношении Байденов.

«Украина стала «токсичной страной» для США. Киев вкладывался в демократов, в фонд Клинтонов. Пока в Белом доме находится Трамп, Украину будут держать под контролем. И, естественно, выделение военной помощи будет приостановлено, поскольку Трамп прекрасно понимает, что правительство Украины настроено против него», — подытожил Домрин.