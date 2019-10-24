«Цент в копилку импичмента»: могут ли показания американских дипломатов против Трампа привести к отставке президента США
- Президент США Дональд Трамп
- Reuters
Временный поверенный по делам США на Украине Уильям Тейлор заявил, что заморозка американской военной помощи республике была связана с попыткой Вашингтона добиться от Киева начала расследования в отношении семьи бывшего вице-президента Соединённых Штатов Джо Байдена. Об этом американский дипломат сообщил накануне на слушаниях в конгрессе, которые прошли в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Текст с показаниями Тейлора распространили американские СМИ.
По его словам, о том, что Вашингтон приостановил предоставление военной помощи Киеву, он узнал в июле от представителя Административно-бюджетного управления Белого Дома. Соответствующее указание поступило якобы непосредственно от президента Трампа.
Позже, по словам Тейлора, представитель Совета по национальной безопасности заявил ему, сославшись на посла США в ЕС Гордона Сондленда, что «финансовая помощь в сфере безопасности не поступит, пока президент Зеленский не обязуется обеспечить расследование в отношении компании Burisma».
Тейлор утверждает, что в течение летних месяцев американские дипломаты добивались того, чтобы Владимир Зеленский сделал публичное заявление о начале расследования в отношении сына Джо Байдена — Хантера, который входил в совет директоров украинской нефтегазовой компании Burisma и, предположительно, был причастен к ряду махинаций.
О том, что Трамп связывал предоставление военной помощи Украине, равно как и перспективу встречи с Зеленским, именно с расследованием, Тейлору говорил и сам Сондленд.
«Посол Сондленд также сказал мне, что теперь он признаёт, что совершил ошибку, сообщив ранее украинским официальным лицам, с которыми у него было общение, что организация встречи с президентом Зеленским в Белом доме зависит от того, будет ли публично объявлено о расследованиях. Вообще, посол Сондленд сказал, что от такого объявления зависит «всё», в том числе и помощь в сфере безопасности. Он сказал, что президент Трамп хотел, чтобы президент Зеленский оказался «за публичной трибуной», открыто распорядился начать подобное расследование», — отметил Тейлор.
Двойной подход
Уильям Тейлор, возглавлявший американское диппредставительство на Украине во время президентства Джорджа Буша-младшего, принял предложение госсекретаря Майка Помпео вернуться на этот пост в конце мая, после того как посол Мари Йованович прибыла в Вашингтон.
По словам Тейлора, вступив в должность, он осознал, что у Белого дома есть два канала коммуникации с Киевом. Один официальный — через посольство. А второй — неофициальный, в который входили спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер, вышеупомянутый Гордон Сондленд, министр энергетики США Рик Перри и адвокат Трампа Рудольф (Руди) Джулиани, добивавшийся расследования в отношении Байдена-младшего, а также предполагаемого вмешательства Украины в американские выборы 2016 года.
По мнению поверенного в делах США на Украине, «реализация официального внешнеполитического курса Соединённых Штатов подрывалась неформальными усилиями, возглавляемыми Джулиани», а «канал неформального политического взаимодействия работал вразрез с целями давно выработанного курса США».
- Руди Джулиани
- © Jonathan Ernst/Reuters
А главная «цель» Вашингтона, по его словам, — противодействие России.
«Если Украине удастся вырваться из-под российского влияния, Европа сможет стать цельной, свободной, демократической и пребывать в мире. Если же Россия подчинит себе Украину, то она вновь превратится в империю, угнетающую собственный народ и угрожающую соседям и остальному миру», — заявил конгрессу глава посольства США на Украине.
Как отметил в беседе с RT политолог Михаил Синельников-Оришак, эти заявления Тейлора оппоненты Трампа непременно используют для раскручивания процедуры импичмента.
«Любые показания — это цент в копилку импичмента. Но хватит ли этих центов, чтобы заполнить её, в этом я сомневаюсь», — говорит Синельников-Оришак.
По его словам, для того, чтобы обвинить Трампа в превышении полномочий, конгрессу необходимы прямые улики, но пока в его распоряжении только косвенные доказательства.
Бюрократический саботаж
После того, как Тейлор дал показания за закрытыми дверями, член Палаты представителей от штата Флорида, демократ Вал Демингс публично заметила: «То, что сказано у него во вступлении, способно нанести большой ущерб президенту».
В свою очередь в Белом Доме заявили, что все обвинения в адрес Трампа — часть скоординированной кампании.
«Президент Трамп ничего дурного не совершил — это скоординированная клеветническая кампания, ведущаяся крайне левыми законодателями и никем не избранными бюрократами-радикалами, которые развязали войну против Конституции. Не было ничего из серии «услуга за услугу», — прокомментировала показания Тейлора пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
В свою очередь один из наиболее ярых сторонников импичмента президента — глава комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф — в своём Twitter выразил возмущение словами Гришем, отметив, что обвинение представителя Трампа касается в том числе ветерана Вьетнамской войны и кадрового дипломата Тейлора.
Ambassador Taylor went to West Point, served in Vietnam, and left retirement to take this assignment at Secretary Pompeo’s request.— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) 23 октября 2019 г.
Far from being a “radical unelected bureaucrat waging war on the Constitution,” he proved today to be among its most staunch defenders. https://t.co/vB6csEs40Z
Напомним, что ранее показания в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа дали его бывший советник по отношениям с Россией Фиона Хилл, заместитель госсекретаря Джордж Кент, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Курт Волкер. Последний также предоставил демократам свою переписку с Тейлором, Сондлендом, Джулиани и помощником Зеленского Андреем Ермаком. По словам руководителей комитетов палаты представителей конгресса по разведке, по надзору и реформам и международным отношениям, эта переписка подтверждает обвинения, выдвинутые ранее против Трампа.
- Мари Йованович на церемонии открытия военных учений Rapid Trident-2017 на Яворовском полигоне в Львовской области.
- РИА Новости
Как сообщает CNN со ссылкой на источник, Хилл также выражала несогласие с политикой Вашингтона в отношении Киева. В свою очередь, Мари Йованович заявила конгрессменам, что президент Трамп якобы лично добивался её отставки, оказывая давление на Госдеп.
Лишь Гордон Сондленд, бизнесмен, близкий к Трампу, открыто встал на защиту президента. По словам посла США в ЕС, глава Белого дома не руководствовался принципом «услуга за услугу» (quid pro quo) в отношениях с Украиной, добиваясь расследования в отношении Байденов.
Тем не менее, в прошлый четверг выражение «quid pro quo» прозвучало из уст исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни. Впрочем, позднее он опроверг собственное высказывание, заявив, что его неправильно поняли. Однако конгрессмены и скептически настроенные по отношению к Трампу СМИ ухватились за неосторожную фразу, спровоцировав новую волну критики в отношении действующей администрации.
В свою очередь профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин в разговоре с RT отметил, что недавние показания представителей окружения Трампа, дискредитирующие его, говорят о недовольстве президентом в стане вашингтонской бюрократии.
«В администрации Трампа зреет заговор. Это лишнее подтверждение того, что чиновники Госдепа работают не на государство, не на своего президента, а против него. Это ведёт к ещё большей дестабилизации внутриполитической обстановки в стране», — считает Домрин.
«Токсичная страна для США»
На этой неделе демократы намерены продолжить допросы представителей исполнительной власти. Так, перед конгрессменами должны выступить заместитель помощника министра обороны Лора Купер и и.о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер. Оба чиновника ответственны за украинское и российское направление политики своих ведомств.
- © Joshua Roberts/Reuters
В свою очередь президент Трамп заявил в понедельник в эфире телеканала Fox News, что генпрокурор Уильям Барр должен расследовать роль Украины в выдвигавшихся против Трампа обвинениях «в связях» с Россией. В частности, по мнению американского лидера, необходимо проверить, причастен ли кто-то в Киеве к формированию «досье» бывшего агента британских спецслужб Кристофера Стила, в котором были выдвинуты необоснованные обвинения против Трампа.
Как отмечают эксперты, несмотря на взаимные обвинения, вряд ли перипетии «украинского» скандала окажут сильное влияние на американскую политику. С одной стороны, общество уже разделилось на сторонников и противников Трампа, позиции которых вряд ли изменятся. С другой — американцы устали от расследования «связей» Трампа с Россией, которое, по большому счёту, закончилось ничем. Поэтому новые обвинения в адрес президента почти не вызывают ажиотажа.
«Если бы не было «российского дела», это был бы сильный ход. Но поиск «связей» с Кремлём всех изрядно утомил. А для американцев, что РФ, что Украина — это примерно одно и то же. А так как первое расследование не принесло никакого результата, многие скептически смотрят и на вторую инициативу», — пояснил в разговоре с RT Синельников-Оришак.
В то же время, как подчёркивает Александр Домрин, связанный с Украиной скандал может весьма негативно сказаться на отношениях Киева и Вашингтона. Особенно после того, как весь мир узнал, что Зеленский не стал помогать Трампу с расследованием в отношении Байденов.
«Украина стала «токсичной страной» для США. Киев вкладывался в демократов, в фонд Клинтонов. Пока в Белом доме находится Трамп, Украину будут держать под контролем. И, естественно, выделение военной помощи будет приостановлено, поскольку Трамп прекрасно понимает, что правительство Украины настроено против него», — подытожил Домрин.
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