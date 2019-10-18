В Белом доме уточнили слова о заморозке военной помощи Украине

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Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что его слова о связи между заморозкой военной помощи Украине и расследованием в отношении Демократической партии были неверно интерпретированы.

«В очередной раз СМИ решили неверно истолковать мои слова с целью развить предвзятую политическую охоту на ведьм против президента Трампа», — цитирует ТАСС Малвейни.

По его словам, никакой связи между расследованием вмешательства в выборы 2016 года и заморозкой военной помощи Украине нет.

«Единственной причиной, по которой мы удержали деньги, были беспокойства по поводу отсутствия поддержки со стороны других стран, а также по поводу коррупции», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Малвейни заявил о наличии связи между заморозкой военной помощи Украине и расследованием в отношении Демократической партии.

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