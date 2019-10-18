В Белом доме уточнили слова о заморозке военной помощи Украине
«В очередной раз СМИ решили неверно истолковать мои слова с целью развить предвзятую политическую охоту на ведьм против президента Трампа», — цитирует ТАСС Малвейни.
По его словам, никакой связи между расследованием вмешательства в выборы 2016 года и заморозкой военной помощи Украине нет.
«Единственной причиной, по которой мы удержали деньги, были беспокойства по поводу отсутствия поддержки со стороны других стран, а также по поводу коррупции», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Малвейни заявил о наличии связи между заморозкой военной помощи Украине и расследованием в отношении Демократической партии.