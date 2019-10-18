В США назвали причину заморозки военной помощи Украине
«Говорил ли он мне в прошлом о коррупции, связанной с сервером национального комитета Демократической партии? Однозначно. Поэтому мы задержали (перевод. — RT) средств», — цитирует РИА Новости Малвейни.
Он добавил, что политическое влияние всегда будет иметь место во внешней политике.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудник разведки, направивший жалобу из-за его телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, полностью утратил доверие в связи с несоответствием его слов опубликованной стенограмме.