В США назвали причину заморозки военной помощи Украине

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Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что заморозка военной помощи Украине была в том числе связана с тем, будет ли вестись расследование против Демократической партии.

«Говорил ли он мне в прошлом о коррупции, связанной с сервером национального комитета Демократической партии? Однозначно. Поэтому мы задержали (перевод. — RT) средств», — цитирует РИА Новости Малвейни.

Он добавил, что политическое влияние всегда будет иметь место во внешней политике.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудник разведки, направивший жалобу из-за его телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, полностью утратил доверие в связи с несоответствием его слов опубликованной стенограмме.

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