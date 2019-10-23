Цена бумаг: какую роль в процедуре импичмента Трампа могут сыграть его налоговые декларации

Вопрос с обнародованием налоговых деклараций Дональда Трампа будет решать Верховный суд США. К такому соглашению пришли адвокаты президента и прокуратура Манхэттена. В свою очередь, глава Белого дома неоднократно говорил, что не обязан раскрывать свои налоговые документы, а их публикации добиваются демократы, которым нужны дополнительные поводы для того, чтобы отстранить его от власти. По мнению политологов, шансов организовать импичмент таким путём у оппонентов президента нет.

Вопрос о том, нужно ли обнародовать налоговые декларации президента США, будет решать Верховный суд Соединённых Штатов. Как сообщает телеканал NBC News, к такому соглашению пришли адвокаты Дональда Трампа.

Напомним, прокуроры намеревались получить доступ к налоговым декларациям миллиардера в рамках расследования Trump Organization по делу о незаконных обналиченных выплатах женщинам, с которыми Трампа якобы вступал в интимные отношения.

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В свою очередь, адвокаты президента оспаривали действия прокурора Сайруса Вэнса, утверждая, что у него нет прав требовать налоговые декларации, а действующий президент не может быть фигурантом подобных расследований до завершения срока своих полномочий. Однако судья федерального суда Манхэттэна назвал такой аргумент «вопиющим нарушением конституционных принципов».

Теперь же этот спор предстоит разрешить судьям апелляционного и Верховного судов. В свою очередь Дональд Трамп, комментируя это разбирательство в начале октября, заявил, что прокуратура действует по указу конгрессменов-демократов, которые не смогли добиться, чтобы Белый дом предоставил налоговые документы президента. Эти бумаги, утверждал Трамп, нужны лишь для того, чтобы использовать их против него в процедуре импичмента.

«Радикальные левые демократы потерпели фиаско по всем фронтам и теперь давят на прокуроров-демократов в городе и штате Нью-Йорк, чтобы те взялись за президента Трампа. Ничего подобного не бывало ни с одним президентом. Даже близко!», — написал Трамп в своём Twitter 7 октября.

The Radical Left Democrats have failed on all fronts, so now they are pushing local New York City and State Democrat prosecutors to go get President Trump. A thing like this has never happened to any President before. Not even close! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2019 г.

Налоговые декларации

Стоит напомнить, что вопрос о налоговых декларациях Дональда Трампа подняли его демократы в конгрессе после того, как их не устроил результат расследования Мюллера о предполагаемых связях президента с Россией.

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Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера шло два года и завершилось в марте. По его итогам генпрокурор Уильям Барр направил в конгресс заключение, в котором говорилось, что следствие не нашло доказательств или признаков «связей» предвыборного штаба действующего президента с Россией.

При этом уже в апреле конгрессмен-демократ Ричард Нил, возглавляющий Комитет по налогам и сборам Палаты представителей, дважды направил в Минфин требование предоставить конгрессу налоговые декларации Трампа за последние шесть лет.

В мае министр финансов США Стивен Мнучин дал демократам однозначный ответ — запрашиваемые документы им предоставлены не будут. В своём ответном письме Мнучин указал, что запрос демократов «не имеет обоснованной законодательной цели».

Американские лидеры традиционно предают огласке свои налоговые ведомости со времён администрации 37-го президента США Ричарда Никсона, однако закона, который бы обязывал их это делать, нет. Последним президентом, отказавшимся передавать конгрессу свои налоговые сведения, был преемник Никсона, 38-й президент США Джеральд Форд.

«Они хотят моего импичмента»

Кроме предполагаемой неуплаты налогов, демократы также обвиняют Трампа в использовании высшего государственного поста поста для личного обогащения. Демпартия и ряд СМИ обрушились с критикой после того, как Белый дом озвучил планы провести саммит «Большой семёрки» на курорте Trump National Doral Resort в Майами, принадлежащем Трампу.

Reuters

© Caitlin Ochs

Президент США в ходе открытого для прессы заседания кабинета министров 21 октября назвал эти обвинения «безумными».

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«Ох уж это ваше дутое положение о вознаграждениях», — сказал Трамп, комментируя пункт Конституции США, по этическим соображениям запрещающий федеральным чиновникам получать «вознаграждение», а также выплаты или прибыль в любой форме от любого «короля, принца или иностранного государства».

«Демократы сошли с ума, вы не думаете, что меня и так достаточно рекламируют? Да обо мне говорят больше, чем о ком-либо другом в истории человечества. Мне не нужна реклама. Мы бы провели величайший саммит G7 за всю его историю», — заявил Трамп, комментируя критические высказывания о том, что он якобы использует президентство для собственного обогащения.

До избрания на пост президента США Трамп был известен как успешный бизнесмен и девелопер. В 1971 году он возглавил строительный конгломерат Trump Organization, основанный его отцом и бабушкой. По данным Forbes, на 2019 год состояние Трампа оценивается в $3,1 млрд.

Основу его бизнеса составляет сеть курортов и гольф-клубов по всему миру, а также партнёрских проектов с другими девелоперскими компаниями, которым Трамп за долю в проекте даёт право работать под брендом его организации.

Отвечая на обвинения, Дональд Трамп также заявил, что из-за того, что он был вынужден отойти от управления своим гостиничным бизнесом в угоду политической карьере, его состояние не только не увеличилось, но и даже сократилось.

Одна из гостиниц Trump Organization в Лас-Вегасе

Reuters

© David Becker

«Я вношу огромный вклад в развитие страны. Так что, потерял ли я $2 млрд, $5 млрд, больше или меньше, для меня это не имеет никакого значения. Мне всё равно. Если ты богат, то это не имеет значения. Я делаю это ради страны», — сообщил журналистам и окружению президент в ходе заседания кабинета, которое транслировал NBC.

Трамп добавил, что шумиху вокруг его налогов и бизнеса специально подняли демократы с целью создать ему негативный имидж и провести импичмент.

«Их действия крайне пагубны. Президент США должен иметь возможность руководить страной, а не тратить своё время на подобную чепуху, пока он прекрасно справляется с вопросом Сирии и Турции и прочими своими обязанностями… Это полнейшее беззаконие. Не этого хотели наши отцы-основатели. Думаю, они хотят моего импичмента, поскольку для них это — единственный способ победить», — пояснил Трамп.

«Негативный информационный фон»

В свою очередь, эксперты не исключают, что демократы, стремящиеся отстранить Трампа от власти, действительно пытаются раздуть скандал, подобный Уотергейту.

«Очевидно, разговора Трампа с Зеленским для этого недостаточно, поэтому подключаются и другие обвинения, не имеющие к нему отношения. Для демократов импичмент — это последняя эфемерная соломинка, за которую они могут ухватиться. Таким образом они хотят создать негативный информационный фон для Трампа, чтобы нанести ему имиджевый ущерб», — пояснил в беседе с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Трамп на заседании кабинета министров

Reuters

© Leah Millis

По мнению доцента департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворга Мирзаяна, у демократов сейчас нет достаточных доказательств, чтобы объявить импичмент, поскольку для этого Трампу необходимо было совершить целый ряд серьёзных преступлений: например, ложь под присягой или предательство национальных интересов. Ведь для того, чтобы отстранить президента от власти, процедура должна набрать не только достаточное количество голосов в нижней палате парламента, но и в сенате, напомнил эксперт.

«Даже если демократы наберут в Палате представителей необходимое число голосов, они не смогут заставить голосовать республиканцев в Сенате в нужном им ключе.

Республиканские сенаторы ни при каких условиях не подпишутся под отставкой своего президента без железобетонных доказательств, потому что Трамп пользуется большой популярностью среди республиканского электората, который не простит предательства, и у сенаторов, поддержавших импичмент, могут быть огромные проблемы с переизбранием», — пояснил Мирзаян в беседе с RT.

Он предположил, что, возможно, демократы рассчитывают на повторение ситуации с Ричардом Никсоном, который ушёл в отставку, не дожидаясь импичмента, однако предпосылок для этого нет.

«В случае с Трампом невозможно такое же развитие событий, как с Ричардом Никсоном, потому что для этого нет оснований. Тот случай был уникальным, потому что там были неоспоримые доказательства. Никсон прекрасно понимал, что обречён, поскольку импичмент явно прошёл бы через конгресс, поэтому он и ушёл в отставку. Кроме того, Трамп не такой человек, чтобы сдаваться», — заключил Мирзаян.