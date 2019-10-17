Саммит G7 2020 года состоится на курорте Трампа во Флориде

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Саммит G7 2020 года пройдёт 10—12 июня в Майами и состоится на курорте, принадлежащем президенту США Дональду Трампу.
Саммит G7 2020 года состоится на курорте Трампа во Флориде
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Саммит состоится в гостинице Trump National Doral Resort в Майами, принадлежащей Трампу.

Ранее Трамп заявил, что в его гостиничном комплексе Doral National, где он предложил провести саммит G7 в 2020 году, нет постельных клопов. Издание Miami Herald утверждало, что гостиничный комплекс до инаугурации Трампа в 2017 году непублично уладил иск с одним из постояльцев, который пожаловался на покусавших его постельных клопов.

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