Трамп заявил об отсутствии постельных клопов в его гостинице для G7
- Reuters
«Нет постельных клопов в Doral. Радикальные левые демократы, услышав, что расположенный в идеальном месте (для следующей встречи G7) Doral National Miami рассматривается для проведения следующей встречи G7, распространили этот ложный и отвратительный слух. Некрасиво!» — написал президент США в Twitter.
Издание Miami Herald утверждало, что гостиничный комплекс до инаугурации Трампа в 2017 году непублично уладил иск с одним из постояльцев, который пожаловался на покусавших его постельных клопов.
Ранее Трамп назвал успешным завершившийся саммит G7 во Франции.