Трамп заявил об отсутствии постельных клопов в его гостинице для G7

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в его гостиничном комплексе Doral National в Майами, где он предложил провести саммит G7 в 2020 году, нет постельных клопов.
Трамп заявил об отсутствии постельных клопов в его гостинице для G7
  • Reuters

«Нет постельных клопов в Doral. Радикальные левые демократы, услышав, что расположенный в идеальном месте (для следующей встречи G7) Doral National Miami рассматривается для проведения следующей встречи G7, распространили этот ложный и отвратительный слух. Некрасиво!» — написал президент США в Twitter.

Издание Miami Herald утверждало, что гостиничный комплекс до инаугурации Трампа в 2017 году непублично уладил иск с одним из постояльцев, который пожаловался на покусавших его постельных клопов.

Ранее Трамп назвал успешным завершившийся саммит G7 во Франции.

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