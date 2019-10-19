«Королева разжигателей войны вышла из-за кулис»: Клинтон открыто обвинила кандидата от демократов в связях с Россией

Бывший госсекретарь Соединённых Штатов Хиллари Клинтон рассказала о тактике, которую Москва якобы будет использовать для влияния на результаты выборов президента США в 2020 году. По её мнению, Кремль намерен помочь Дональду Трампу переизбраться на пост главы государства при помощи кандидата от третьей партии, которого специально «выращивают» для этой цели. На это заявление ответила Тулси Габбард, которую ранее американские СМИ обвинили в связях с Россией. Она назвала Клинтон «королевой среди разжигателей войны» и «олицетворением коррупции» и призвала вступить в новую президентскую гонку. Между тем опрошенные RT эксперты сомневаются, что экс-глава Госдепа решится на участие в ещё одной предвыборной кампании.

До президентских выборов в Соединённых Штатах Америки остаётся чуть более года — голосование намечено на 3 ноября 2020-го, однако говорить о том, кто из членов Демократической партии станет оппонентом действующего главы государства Дональда Трампа, пока не приходится.

На неделе состоялся четвёртый тур дебатов среди кандидатов от демократов. Его итогом, как отмечает CNN, стала смена лидера в этой «внутрипартийной гонке». На первое место по предпочтениям, обогнав бывшего вице-президента США Джо Байдена, вышла сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

Между тем не стоит сбрасывать со счетов экс-госсекретаря США и кандидата от Демократической партии в 2016 году Хиллари Клинтон. 8 октября глава Белого дома призвал её вступить в новую президентскую гонку.

«Я считаю, что коррумпированная Хиллари Клинтон должна вступить в гонку (президентскую. — RT), чтобы попытаться (выиграть. — RT) и украсть (эту возможность. — RT) у крайне левой Элизабет Уоррен», — написал Трамп.

В ответ на это она призвала Трампа вернуться к выполнению своих обязанностей.

«Не искушай меня. Займись своей работой», — ответила экс-глава Госдепа США в Twitter.

На этой неделе Клинтон дала интервью подкасту Capmaign HQ, назвав 45-го президента Соединённых Штатов «мечтой Владимира Путина». Также она якобы раскрыла «планы Кремля» относительно американской предвыборной кампании 2020 года.

При этом главной «фишкой» заявления Хиллари стало использование антироссийской риторики для дискредитации кандидата в президенты США от самих же демократов. По её мнению, Москва якобы намерена помочь Трампу переизбраться посредством разделения демократического электората.

«Русские положили глаз на одну женщину, участвующую в демократических праймериз, и растят её, чтобы сделать кандидатом от третьей партии. Она любимый кандидат русских», — сказала Клинтон, не уточнив фамилию загадочного «фаворита Кремля».

Она добавила, что Москва якобы использует множество «сайтов, ботов и других способов» для поддержки данного кандидата. Конкретных примеров экс-госсекретарь, разумеется, представить не смогла. Между тем Клинтон подстраховалась, добавив, что такого развития событий может и не быть.

«Это если Джилл Стайн откажется от участия в предвыборной гонке, чего может и не произойти, поскольку она тоже русский агент. Да, она русский агент, в этом нет никаких сомнений. Они знают, что им не победить без кандидата от третьей партии», — заявила экс-госсекретарь США.

Стайн была кандидатом в президенты США от партии зелёных в 2012 и 2016 годах. Её, как и команду Трампа, подозревали «в связях с Россией», в том числе из-за её появлений в эфире RT.

Джилл ответила Хиллари, посоветовав той отказаться от распространения «теорий заговора, призванных оправдать её провал» и задуматься над настоящими причинами поражения демократов в 2016 году.

«Королева среди разжигателей войны наконец-то вышла из-за кулис»

Ещё раз отметим, что сама Хиллари Клинтон во время выступления не называла имени той, кого считает «российской фавориткой». Однако в американских СМИ указали на члена палаты представителей от штата Гавайи и демократического кандидата Тулси Габбард. В начале 2019 года Daily Beast и NBC News сообщали, что она якобы является «протеже Кремля», получала деньги «от сторонников Путина», а телеканал RT и агентство Sputnik якобы приветствовали её заявление об участии в предвыборной гонке.

Что касается нападок на RT, то телеканал не занимается поддержкой кого-то из американских политиков, что не раз подчёркивали его представители. Ещё в январе 2018 года подобные обвинения прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью телеканалу CBS.

«Наша ошибка заключается в том, что RT не поддерживал Хиллари (Клинтон)», — говорила она, касаясь темы «вмешательства России» в 2016 году.

Тулси Габбард подобные обвинения в свой адрес назвала «фейковыми новостями». Кроме того, член палаты представителей в своём Twitter ответила на заявление Клинтон.

«Отлично! Спасибо, Хиллари Клинтон. Ты, королева среди разжигателей войны, олицетворение коррупции и персонификация той гнили, которая так долго разъедала Демократическую партию, наконец-то вышла из-за кулис», — написала она.

Конгрессмен заметила, что с момента выдвижения в кандидаты от демократов стартовала «срежиссированная кампания по уничтожению её репутации», и теперь стало очевидно, что ответственность за эту деятельность несёт Клинтон — «через своих подручных, мощных союзников в корпоративных СМИ и в машине войны».

«Ты боишься той угрозы, которую я для тебя представляю. Теперь понятно, что эти праймериз идут между мной и тобой. Не прячься трусливо за своими подручными. Присоединись к гонке напрямую», — констатировала Габбард.

Вскоре после этого официальный представитель семьи Клинтон Ник Меррилл язвительно отреагировал на высказывания члена палаты представителей от штата Гавайи.

«Разжигающие рознь заявления, изобилующие сарказмом и теориями заговора? Лучшего доказательства и не придумаешь», — цитирует его CNN.

Он также ответил на вопрос о том, имела ли в виду бывший госсекретарь США именно Тулси Габбард. По его мнению, слова Клинтон якобы имеют под собой основания.

«Если матрёшки укладываются одна в другую... Это вовсе не абсурдные выдумки. Такова реальность. Если российская машина пропаганды — как государственные СМИ, так и фабрика троллей и ботов — поддерживает выгодную интересам России кандидатуру, это реальность, а не домыслы», — заключил Меррилл.

При этом, комментируя пост Габбард в своём Twitter, он напомнил о позиции политика по Сирии.

«Печальный день (в оригинале «Assad day» — «день Асада», что звучит так же, как выражение «a sad day» — «печальный день». — RT) для вашей предвыборной кампании», — написал он.

Напомним, что в январе 2017 года конгрессмен совершила визит в САР, где провела четыре дня и даже встретилась с сирийским лидером Башаром Асадом.

Между тем не прошло и суток после этого поста, как представитель экс-госсекретаря сменил тон своих заявлений. Причиной этого, как сообщают американские СМИ, стала критика заявления Хиллари Клинтон со стороны как республиканцев, так и демократов.

«Она не говорит, что русские «готовят» кого-то. Вопрос касался республиканцев», — пояснил Меррилл.

Позднее в интервью NBC News Габбард добавила, что подверглась обвинениям со стороны Клинтон, поскольку та не может «контролировать её». Она также заметила, что экс-госсекретарь, чьи «руки в крови» от поддержки военных кампаний США, нападает на всех американских политиков, выступающих против «войн за смену режимов» в тех или иных странах, — таких людей Клинтон характеризует как «предателей и иноагентов».

«Российская повестка вновь присутствует в американской президентской кампании»

Как считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, Хиллари Клинтон имеет право на высказывание своей точки зрения, однако вызывает сожаление, что тема её выступления никоим образом не скорректировалась за последние годы, учитывая ситуацию, которая сложилась в США.

«Попытка разыгрывать одну и ту же карту выглядит достаточно странно. Тем более если Клинтон пытается каким-то образом моделировать российскую тематику в избирательной кампании в рамках её же партии. Прибегать к старым обвинениям, которые раньше предъявляли республиканцам, — значит, очернять всю Демократическую партию. Если она предполагает возможным те же ходы и действия, которые она предпринимала против Республиканской партии во время кампании 2016 года, теперь переводить на демократов, она фактически сравнивает две партии в своих оценках», — полагает эксперт.

При этом он выразил сомнение относительно того, что экс-госсекретарь США вступит в очередную борьбу за президентский пост.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин, в свою очередь, добавил, что Клинтон продолжает двигаться по проложенной ею антироссийской тропе.

«Подобное заявление свидетельствует о том, что российская повестка вновь присутствует в американской президентской кампании, предварительные этапы которой уже идут. Пока нет ощущения, что российская тематика стопроцентно станет главной темой предстоящих выборов. Но подобные действия Клинтон способствуют тому, чтобы Россия как минимум присутствовала в президентской кампании и занимала одно из ведущих мест», — пояснил собеседник RT.

Эксперт считает, что Клинтон в контексте этого заявления проводит собственную информационную кампанию.

«Это не проверочный манёвр. За последние 10 лет в американском информационном поле актуализирована антироссийская повестка, которая строится на антисоветской повестке. За последние пять лет она достигла пиковых значений. Клинтон просто пытается этим воспользоваться. Что касается собственного влияния, оно у неё есть. Отчасти аппаратное, отчасти медийное», — заявил Салин.