Трамп считает, что Клинтон должна вступить в президентскую гонку
- Reuters
«Я считаю, что коррумпированная Хиллари Клинтон должна вступить в гонку (президентскую. — RT), чтобы попытаться (выиграть. — RT) и украсть (эту возможность. — RT) у крайне левой Элизабет Уоррен», — написал Трамп.
Он отметил, что для этого Клинтон необходимо объяснить все свои «тяжкие преступления и проступки», а также назвать причины и обстоятельства удаления 33 тыс. электронных писем после получения повестки в конгресс.
Ранее сообщалось, что, согласно результатам опросов общественного мнения, проведённых американскими социологами, на первое место среди кандидатов в президенты США от демократов вышла сенатор Элизабет Уоррен.
Она рассматривается американскими СМИ как один из наиболее вероятных противников Трампа в 2020 году, несмотря на недостаточный политический опыт и противоречивую позицию по ряду вопросов, в том числе в отношении России.
Подробнее — в материале RT.