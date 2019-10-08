Трамп считает, что Клинтон должна вступить в президентскую гонку

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter заявил, что бывшему госсекретарю США, его оппоненту на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон следует вступить в новую президентскую гонку.

«Я считаю, что коррумпированная Хиллари Клинтон должна вступить в гонку (президентскую. — RT), чтобы попытаться (выиграть. — RT) и украсть (эту возможность. — RT) у крайне левой Элизабет Уоррен», — написал Трамп.

Он отметил, что для этого Клинтон необходимо объяснить все свои «тяжкие преступления и проступки», а также назвать причины и обстоятельства удаления 33 тыс. электронных писем после получения повестки в конгресс.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам опросов общественного мнения, проведённых американскими социологами, на первое место среди кандидатов в президенты США от демократов вышла сенатор Элизабет Уоррен.

Она рассматривается американскими СМИ как один из наиболее вероятных противников Трампа в 2020 году, несмотря на недостаточный политический опыт и противоречивую позицию по ряду вопросов, в том числе в отношении России.

Подробнее — в материале RT.