«Беспрецедентные требования»: как демократы призывают передать конгрессу налоговую отчётность Дональда Трампа

Глава Министерства финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин отказался предоставить налоговые декларации Дональда Трампа конгрессу. Министр отметил, что соответствующий «запрос не имеет обоснованной законодательной цели». С точки зрения политологов, требование демократов передать налоговую отчётность — очередная попытка подорвать доверие избирателей к президенту США перед выборами 2020 года.

Глава Министерства финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин отказался предоставить конгрессу налоговые декларации президента США Дональда Трампа.

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«Руководствуясь рекомендациями Министерства юстиции, я установил, что запрос комитета не имеет обоснованной законодательной цели. В связи с этим Министерство финансов не уполномочено раскрывать запрошенные сведения о налоговых отчислениях», — говорится в письме министра финансов, которое было направлено главе комитета по налогам и сборам палаты представителей, демократу Ричарду Нилу.

В письме подчёркивается, что запрос комитета «беспрецедентен и ставит серьёзные конституционные вопросы, решение которых может иметь долгосрочные последствия для всех налогоплательщиков».

В апреле Ричард Нил дважды направлял в Минфин требования предоставить конгрессу налоговые декларации Дональда Трампа за последние шесть лет.

Импичмент для всех

В письме Мнучин также указал, что в своём отказе опирался на рекомендации Минюста США, которое возглавляет генпрокурор Уильям Барр.

Это дало демократам в конгрессе новый повод для нападок на Белый дом — Барр ранее отказался публиковать неотредактированную версию доклада Мюллера о предполагаемых связях Трампа с Россией.

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Расследование спецпрокурора Мюллера шло два года и завершилось в марте. По его итогам Барр направил в конгресс заключение, в котором говорилось, что следствие не нашло доказательств или признаков «связей» предвыборного штаба действующего президента с Россией. Кроме того, Барр подчеркнул, что никаких дополнительных обвинений в рамках этого расследования в дальнейшем выдвинуто не будет.

Тем не менее, демократы в конгрессе потребовали обнародовать полную версию доклада Мюллера. Весь документ, занимающий 448 страниц, был опубликован 18 апреля, с рядом купюр и изъятием секретных данных.

После этого генпрокурор Барр выступил в сенате. Он вновь подчеркнул, что убедительных доказательств того, что Трамп действительно вступал в некий «сговор» с Россией, а также пытался помешать правосудию, обнаружено не было. На следующую дачу показаний генпрокурор не явился. Демократы в палате представителей заявили, что вынесут Барру представление о неуважении к конгрессу, если он не предоставит им полную версию доклада, без купюр.

«Несоблюдение генеральным прокурором нашего требования, даже после значительных уступок с нашей стороны не оставляет нам иного выбора, кроме как обвинить Уильяма Барра в неуважении к конгрессу, чтобы обеспечить исполнение требования и получить доступ к полному, неотредактированному докладу», — заявил глава юридического комитета палаты представителей Джерролд Надлер.

Теперь некоторые конгрессмены говорят, что Барр и вовсе должен был быть подвергнут импичменту. В частности, так считает демократ Эрик Суолуэлл.

«То, что генпрокурор Барр участвовал в принятии этого решения, вызывает беспокойство. Если он как-то повлиял на Стивена Мнучина, чтобы тот не передавал налоговые декларации, мы тем более должны подвергнуть его импичменту. Он лгал конгрессу, не выполнил требования повестки по публикации доклада Мюллера, а теперь ещё и подстрекает других членов кабинета нарушать закон», — заявил конгрессмен в эфире телеканала CNN.

Суолуэлл также добавил, что представление должен получить и Стивен Мнучин за отказ предоставить демократам налоговые документы Трампа.

Эксперты объясняют такую активность оппонентов Трампа стремлением найти предлог для запуска процедуры импичмента президента. Однако, как отметил в беседе с RT политолог Дмитрий Дробницкий, веских оснований у них для этого нет.

«Чтобы добиться импичмента, необходимо доказать виновность президента в особо тяжких преступлениях, среди которых может быть только коррупция в политических целях. После того, как стало понятно, что так просто отстранить президента от должности не удастся, демократы в конгрессе приняли решение расследовать силами комитетов палаты представителей всё, что связано с Трампом, — с его бизнесом, сделками с недвижимостью, с его семьёй», — пояснил Дробницкий.

«Напугать Трампа»

В то же время политологи считают, что невыполнение требований о передаче секретных документов не может быть достаточным поводом для снятия с должности главы Минфина Мнучина и главы Минюста Барра, которые не выходят за рамки своих полномочий.

«Демократы не могут требовать от Белого дома предоставления полной версии доклада Мюллера, который является секретным документом, и налоговых документов Трампа. Из доклада Мюллера есть официальные изъятия, которые предполагают, что действия политиков и различные источники не должны раскрываться», — пояснил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его словам, требуя налоговые декларации Трампа, демократы пытаются создать использовать окончание расследования Мюллера и представить дело так, как будто президент совершил какие-то противоправные действия.

«С самого начала было понятно, что Мюллер не сможет найти свидетельства «сговора» Трампа с Россией. Для того чтобы выдвинуть такие обвинения, необходимы серьёзные основания и документы, которых не было», — отметил Брутер.

Пробелы в законодательстве

Американские лидеры традиционно предают огласке свои налоговые ведомости со времени администрации 37-го президента США Ричарда Никсона, однако закона, который бы обязывал их это делать, нет.

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Нил составил свой запрос в Минфин на основании закона от 1924 года, который обязует главу ведомства передавать конгрессменам запрошенные материалы для изучения за закрытыми дверями. Однако сейчас этот документ на практике почти не используется.

Сам Дональд Трамп ранее заявлял, что предоставлять декларации не намерен, поскольку его компании проверяются регулирующими органами, а в этот период публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

«Пока идёт проверка, я не буду передавать декларации. Если бы проверки не было, я бы это сделал, тогда бы претензий не было. Но пока меня проверяют, я не буду передавать свои налоги. Нет закона, который обязывает меня это делать», — приводит слова американского лидера CNN.

Напомним, что до избрания на пост президента США Трамп был известен как успешный бизнесмен и девелопер. В 1971 году он возглавил строительный конгломерат Trump Organization. По данным Forbes, по состоянию на 2019 год состояние Трампа оценивается в $3,1 млрд.

Дмитрий Дробницкий напомнил, что Трамп прав и не обязан передавать конгрессу свои финансовые документы.

«Документацию по своим личным финансам Трамп уже опубликовал, но это не то же самое, что налоговые декларации. Налоговое законодательство США достаточно запутанное, аудит организаций Трампа проводится постоянно и до сих пор не закончен. Требования конгресса в данном случае действительно беспрецедентные, потому что политики и граждане не обязаны раскрывать свою финансовую отчётность перед парламентом. Такого не было даже в ходе расследования конгрессом антикоррупционных дел», — напомнил политолог.

Предвыборное поле

Владимир Брутер назвал сложившуюся ситуацию «вендеттой со стороны Демократической партии за проигрыш в 2016 году». По его словам, Дональд Трамп убедил избирателей в том, что не совершал противоправных действий, и атаки демократов на президента вряд ли будут результативными.

Пикетчики требуют публикации налоговых деклараций Трампа

Reuters

© Lucas Jackson

«Итоги следующей президентской кампании во многом зависят от того, кто будет соперником Трампа. Если демократическая партия выдвинет человека, похожего на Джо Байдена или Берни Сандерса, Трамп определённо победит», — считает эксперт.

В свою очередь Дмитрий Дробницкий считает, что разговоры о декларациях Трампа нужны, чтобы через мейнстримовые американские СМИ поддерживать негативное отношение части социума к президенту.

«Сейчас кто-то из помощников Трампа заявил об отказе предоставить налоговые декларации, потому что права их требовать не имеют, и теперь появляется 50 сюжетов на CNN, пять статей в The New York Times, десять статей в Washington Post с заголовками о том, что Трамп что-то прячет. На это и сделан расчёт», — отметил политолог в беседе с RT.

Однако, по его словам, такие материалы уже потеряли всякую остроту и актуальность.

«Все, кто считает, что Трамп плохой президент, — решили это ещё до выборов в 2016 году, те же, кто придерживается мнения, что он хороший президент, — тоже поняли это ещё до кампании 2016-го. Есть лишь неопределившиеся группы избирателей, которые будут смотреть исключительно на состояние американской экономики», — заключил Дробницкий.