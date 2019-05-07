«Посеять сомнения»: почему демократам могут быть выгодны показания спецпрокурора Мюллера в конгрессе

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который вёл расследование предполагаемого «сговора» штаба Дональда Трампа с Россией, не должен давать показания в конгрессе. Об этом заявил президент США. Трамп считает, что таким образом демократы пытаются «переиграть» итоги доклада комиссии Мюллера, которая не нашла признаков сговора команды американского лидера с Россией. Эксперты отмечают, что уже само расследование бросает тень на главу Белого дома. С точки зрения аналитиков, оппоненты Трампа могут интерпретировать высказывания спецпрокурора в свою пользу и дискредитировать президента в преддверии очередных выборов.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который вёл расследование о предполагаемых связях штаба Дональда Трампа с Россией во время выборов 2016 года, не должен давать показания на слушаниях в конгрессе США. Об этом заявил сам президент США, подчеркнув, что расследование было завершено.

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«После того как за два года было потрачено более $35 млн и опрошено 500 человек с привлечением 18 разъярённых демократов-трампоненавистников и 49 агентов ФБР, всё это вылилось в доклад объёмом более 400 страниц, свидетельствующий об отсутствии сговора. Так зачем демократам в конгрессе теперь понадобилось, чтобы Роберт Мюллер давал показания?» — написал глава Белого дома в своём Twitter.

Трамп считает, что демократы, требующие выступления Мюллера в конгрессе, отказываются принимать результаты расследования.

«Они стремятся всё переиграть, потому что им ненавистно однозначное заключение об отсутствии сговора? Не было никакого преступления, разве что его совершила другая сторона (поразительно, но это не отражено в докладе), и никакого препятствования правосудию. Роберт Мюллер не должен давать показания. Демократам не удастся всё переиграть!» — добавил президент.

Эти заявления Трампа последовали после того, как один из членов комитета палаты представителей по судебным делам Дэвид Сиссилин сообщил, что Роберт Мюллер согласился выступить в конгрессе и ответить на вопросы парламентариев.

Предварительно дата слушаний была назначена на 15 мая. Впоследствии из-за ажиотажа, который эта новость вызвала в американских СМИ, Сиссилин пояснил, что окончательных договорённостей по поводу появления Мюллера на Капитолийском холме достигнуто не было.

«Хотел бы прояснить: мы рассчитываем на беседу с Мюллером 15-го числа, но пока никаких договорённостей нет. Это дата, предложенная комитетом, и мы надеемся, что спецпрокурор согласится на неё», — отметил политик.

Аналитики связывают новый виток споров относительно доклада спецпрокурора Мюллера с обострением внутриполитической борьбы в США.

«У демократов есть подозрение, что Барр сделал выводы по этому докладу, которые максимально выгораживают Трампа и создают впечатление о его полном неучастии в предполагаемом российском «вмешательстве». Поэтому конгресс хочет задать дополнительные вопросы. Возможно, он даже создаст новую комиссию, которая будет расследовать итоги доклада», — предположил в беседе с RT заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян.

Расследование Мюллера

Расследование предполагаемого «сговора» избирательного штаба Трампа с Москвой было инициировано в мае 2017-го и длилось почти два года. Дело вели 19 прокуроров, следственная группа из 40 агентов ФБР и других спецслужб. За время своей работы комиссия опросила около 500 свидетелей и выписала более 2,8 тыс. повесток в суд.

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24 марта генеральный прокурор Уильям Барр объявил, что расследование спецпрокурора Мюллера завершено, и направил в конгресс итоговое заключение с выводами. В нём отмечалось, что следствие не нашло доказательств или признаков «связей» предвыборного штаба действующего президента с Россией.

Кроме того, Барр подчеркнул, что никаких дополнительных обвинений в рамках этого расследования в дальнейшем выдвинуто не будет.

После этого демократы в конгрессе потребовали обнародовать полную версию доклада Мюллера. Весь документ, занимающий 448 страниц, был опубликован 18 апреля.

После этого генпрокурор Барр выступил в сенате. Он вновь подчеркнул, что убедительных доказательств того, что Трамп действительно вступал в сговор с Россией, а также пытался помешать правосудию, обнаружено не было. Впрочем, демократы в палате представителей отнеслись к выводам генпрокурора с недоверием и призвали его уйти в отставку.

Неудобные итоги

По мнению Виктора Супяна, вновь поднимая тему «связей» президента США с Кремлём, противники Трампа хотят заставить американских избирателей поверить в то, что итоги расследования не являются окончательными и не доказывают отсутствие «сговора» главы Белого дома с властями РФ.

«Демократы рассчитывают посеять сомнения относительно итогов расследования Мюллера.Это выигрышная стратегия, потому что этот вопрос продолжает будоражить американцев. В преддверии президентских выборов демократы придерживаются политики, которая максимально дискредитирует нынешнего президента», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

Итоги расследования спецпрокурора Мюллера категорически не устраивают Демократическую партию, которая ожидала совсем других результатов, отметил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

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«Демократам нужен был факт вмешательства России в американские выборы по сговору с Трампом, чтобы организовать импичмент или обрушить на президента США поток критики, который связал бы его по рукам и ногам», — рассказал эксперт.

По его мнению, в докладе есть ряд спорных моментов, которые противники Трампа могут интерпретировать в свою пользу.

«Они могут спросить Мюллера: кого поддерживала Россия, «вмешавшись» в выборы? В ответ Мюллер выскажет своё личное мнение, которое может быть не подкреплено никакими доказательствами, но которое после будет раскручено противниками Трампа через СМИ», — пояснил он.

Аналогичной точки зрения придерживается и Виктор Супян. Он отметил, что опасения Трампа относительно того, что демократы действительно могут попытаться «переписать» доклад Мюллера, вполне оправданны.

«Сегодня в Америке идёт острая внутриполитическая борьба, и эту ситуацию хотят использовать обе стороны. Трамп считает своей победой выступление генпрокурора Барра по итогам доклада Мюллера: было заявлено, что предполагаемая связь администрации действующего президента с Россией не доказана. Но сам факт существования такого доклада косвенно бросает на Трампа тень. Ведь в нём не отрицается, что данные о каких-то контактах были скрыты, а также то, что русские якобы «вмешивались» в выборы. Поэтому Трамп опасается, что Мюллер в конгрессе может сказать что-то не в его пользу», — отметил Супян.

Фронт в конгрессе

Новое заявление Трампа по поводу запланированного появления спецпрокурора в конгрессе также вызвало осуждение со стороны его политических противников. Так, председатель комитета по разведке Адам Шифф заявил, что заключения генпрокурора недостаточно и Мюллер должен явиться на дачу показаний.

«Сегодня Трамп высказался против того, чтобы Мюллер давал показания на слушаниях в конгрессе, перед лицом всего американского народа. Он также против допроса бывшего адвоката Белого дома Дона Макгана. Одних свидетельств Барра, призванных защитить Трампа, недостаточно. Они (Мюллер и Макган. — RT) дадут показания. Американский народ заслуживает правды», — написал Шифф в своём Twitter.

Стоит отметить, что Адам Шифф возлагал большие надежды на расследование Мюллера. В ходе многочисленных интервью телеканалам CNN и MSNBC он заявлял о неизбежности импичмента Дональда Трампа и даже предрекал ему тюремное заключение. Пользуясь свои положением главы комитета по разведке, Шифф заново открыл расследование о «связях» Трампа с Россией в рамках полномочий конгресса.

Его поддержал и один из главных политических оппонентов Трампа — лидер демократов в сенате Чак Шумер.

«Сначала Дональд Трамп неоднократно пытался снять Мюллера с должности. Затем он отказался давать ему показания. Теперь он пытается заставить Мюллера молчать. Дональд Трамп неустанно заявляет о своей невиновности, но его действия указывают на обратное. Мюллер должен выступить на открытых слушаниях в конгрессе», — заявил Шумер.

Для того чтобы дать эффективный отпор демократам, одних лишь громких заявлений и политической воли президенту недостаточно, считают эксперты. По их мнению, сейчас Дональд Трамп должен наглядно продемонстрировать электорату эффективность своей работы на этой должности.

«Американцам важно, чтобы в стране была низкая безработица и был экономический рост. Если до новых выборов начнётся очередной кризис, то Трампу не поздоровится. Большая часть американской элиты считает, что действующий президент занимает чужое место и дискредитирует США. Чтобы отстранить его от власти, все средства хороши», — заключил Виктор Супян.