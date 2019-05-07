Глава Минфина США отказался предоставить конгрессу налоговые декларации Трампа

Глава Министерства финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин отказался предоставить налоговые декларации американского лидера Дональда Трампа конгрессу.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отметил Мнучин в письме, адресованном главе комитета по доходам и расходам палаты представителей США Ричарду Нилу, соответствующий запрос «не имеет обоснованной законодательной цели».

«Я информирую вас, что в соответствии с законом департамент не может выполнить просьбу комитета», — указано в тексте.

В апреле Ричард Нил потребовал предоставить конгрессу налоговые декларации Дональда Трампа за шесть лет.

По мнению ряда экспертов, после неудавшейся попытки доказать «сговор» американского лидера с российской стороной, демократы стали предпринимать новые попытки подорвать доверие избирателей к Трампу.

Подробнее о противостоянии членов Демократической партии и Трампа — в материале RT.