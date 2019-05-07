Глава Минфина США отказался предоставить конгрессу налоговые декларации Трампа

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Глава Министерства финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин отказался предоставить налоговые декларации американского лидера Дональда Трампа конгрессу.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отметил Мнучин в письме, адресованном главе комитета по доходам и расходам палаты представителей США Ричарду Нилу, соответствующий запрос «не имеет обоснованной законодательной цели».

«Я информирую вас, что в соответствии с законом департамент не может выполнить просьбу комитета», — указано в тексте.

В апреле Ричард Нил потребовал предоставить конгрессу налоговые декларации Дональда Трампа за шесть лет.

По мнению ряда экспертов, после неудавшейся попытки доказать «сговор» американского лидера с российской стороной, демократы стали предпринимать новые попытки подорвать доверие избирателей к Трампу.

Подробнее о противостоянии членов Демократической партии и Трампа — в материале RT.

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