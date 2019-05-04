«Мир может быть лучше и безопаснее»: Трамп заявил о «колоссальном потенциале» отношений между США и Россией

Хорошие отношения между Россией и США имеют колоссальный потенциал, заявил Дональд Трамп, комментируя телефонный разговор с Владимиром Путиным. При этом американский лидер отметил, что мейнстримные СМИ отказываются признавать этот факт. Между тем политические оппоненты и американские медиа раскритиковали главу Белого дома за то, что он не поднял тему «российского вмешательства» в разговоре с президентом РФ. В частности, лидеры Демпартии в конгрессе обвинили Трампа в предательстве национальных интересов и назвали его приоритеты «подрывающими демократию». Эксперты отмечают, что в США Трамп остаётся одним из немногих сторонников выстраивания конструктивных отношений с Москвой. В то же время антироссийская позиция значительной части американского истеблишмента значительно затрудняет диалог двух стран, считают аналитики.

Президент США Дональд Трамп высоко оценил потенциал развития российско-американских отношений, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор с Владимиром Путиным.

«Вчера отлично пообщались по телефону с президентом России Путиным. Колоссальный потенциал для хороших/отличных отношений с Россией, несмотря на то что говорят и пишут в фейковых СМИ. Достаточно вспомнить, как вас ввели в заблуждение относительно «сговора с Россией». Мир может быть лучше и безопаснее», — написал в Twitter хозяин Белого дома.

Также по теме «Настрой на активизацию диалога»: что обсудили Путин и Трамп в ходе телефонных переговоров Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Беседа состоялась по инициативе...

Напомним, 3 мая президенты России и США провели продолжительные телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили ряд ключевых проблем международной повестки дня, а также состояние и перспективы двусторонних отношений. Причём как в Белом доме, так и в Кремле позитивно оценили итоги прошедшей беседы.

«Как я всегда говорил, ещё задолго до того как началась охота на ведьм, поладить с Россией, Китаем и всеми остальными — это хорошо, а не плохо», — отметил Трамп, комментируя свой разговор с Путиным.

Однако вряд ли 45-й президент США всерьёз рассчитывал, что его политические оппоненты спустят ему с рук подобные отзывы о главном геополитическом противнике Вашингтона последних лет. Реакция не заставила себя долго ждать.

Уже в ходе последовавшей за переговорами пресс-конференции корреспондент NBC Кристен Уэлкер, перебивая отвечавшего на другой вопрос Трампа, прямо спросила у него буквально следующее: сказал ли он Путину не вмешиваться в грядущие президентские выборы 2020 года? В ответ Трамп назвал очень грубым подобное поведение журналистки и заявил, что этот вопрос не поднимался в ходе разговора с российским лидером.

NBC's Kristen Welker: "Mr. President, did you tell [Putin] not to meddle in the next election?"



Trump: "Excuse me, I'm talking. I'm answering his question. You are very rude."



Trump, pressed again, says he didn't discuss it with Putin.

Via Fox pic.twitter.com/QOVJ7TeK5h — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 3 мая 2019 г.

Примерно в той же тональности прошедшие переговоры обсуждались в целом ряде мейнстримных медиа: мол, Трамп вскользь обсудил с Путиным итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, однако не сказал ему ни слова по поводу выводов первой части итогового доклада. Напомним, там утверждается, что Россия якобы вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Более того, американское разведсообщество продолжает заверять американцев в том, что Москва и в будущем якобы не намерена отказываться от подобной практики, уже «нацеливаясь» на президентскую кампанию 2020 года.

«То есть наш главнокомандующий во время сегодняшнего разговора не предупредил лидера нашей главной страны-соперника с ядерным арсеналом, чтобы та не вмешивалась в выборы снова. Зато он долго жаловался на то, как расследование Мюллера к нему несправедливо», — отметил ведущий CNN Андерсон Купер.

Также по теме Толкование Барра: почему демократы требуют отставки генпрокурора США из-за доклада Мюллера Представители Демократической партии, в том числе сенаторы и конгрессмены, требуют от генпрокурора Уильяма Барра подать в отставку. По...

В свою очередь, обозреватель издания Washington Examiner Том Роган в своём материале задался риторическим вопросом, как вообще президент США мог провести «позитивную беседу» с Владимиром Путиным.

«Ни один американский президент не должен рассматривать телефонный разговор с Путиным как «очень позитивный», когда речь заходит о вопросах, по которым есть непримиримые различия во взглядах. Делать это — значит обманывать себя, считая, что Путин заинтересован в достижении компромисса. По важным вопросам это не так. Путин — офицер КГБ, который никогда в действительности не покидал КГБ. Он живёт, чтобы ослабить Америку», — пишет Роган.

Не отстают от риторики СМИ и противники 45-го президента США в конгрессе. Так, лидер демократического меньшинства сената Чак Шумер назвал приоритеты Трампа «ужасными и подрывающими демократию» в связи с тем, что американский лидер не «давил на Путина», используя собранные командой Мюллера доказательства.

В то же время глава комитета палаты представителей по разведке демократ Адам Шифф выразил мнение, что глава государства своим поведением предаёт национальную безопасность Соединённых Штатов ради своего тщеславия.

«Кампания 2020 года уже в самом разгаре, а Трамп только что сказал Путину, человеку, стоящему за крупнейшей кибератакой на нашу демократию, что он считает это всё «надуманным делом». Повторяю, он предаёт нашу национальную безопасность. И ради чего? Ничего, кроме собственного тщеславия и заблуждений», — заявил Шифф.

Саммит президентов России и США в Хельсинки (июль 2018 года)

РИА Новости

© Алексей Никольский

«Остановить неуправляемую эскалацию»

По словам зампреда комитета Государственной думы по обороне Юрия Швыткина, российская сторона приветствует стремление действующего президента США к налаживанию конструктивных и взаимовыгодных российско-американских отношений. Он добавил, что Москва настроена на построение диалога с Вашингтоном при условии уважения друг к другу, однако внутриполитическая ситуация в США затрудняет подобное общение.

«Стоит отметить, что со стороны США это будет сделать очень непросто. Если говорить о России, то у нас существует консолидация, единение и понимание в вопросах необходимости налаживания отношений на конструктивной основе с США. Но если говорить о США, то нужно признать, что внутриполитическая ситуация у них в стране и противоречия элит затрудняют выстраивание диалога на нужной основе», — констатировал парламентарий.

Также по теме «Времени на новое расследование нет»: как демократы пытаются использовать доклад Мюллера против Трампа Минюст США отклонил требование Демократической партии предоставить конгрессу полный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам...

Между тем, как отметил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян в беседе с RT, Трамп прав, говоря об огромном потенциале для сотрудничества Вашингтона и Москвы и наличии вопросов, которые обе державы могут решать на взаимовыгодной основе. Речь идёт о широчайшем спектре проблем — от нераспространения ядерного оружия и борьбы с мировым терроризмом до вопросов региональной безопасности.

«Тем не менее весь этот огромный потенциал сотрудничества нивелируется принципиальным нежеланием США соглашаться с целым рядом реальных моментов и вещей. США отказываются признавать за Россией статус полноправного партнёра. Также они отказываются признавать сферу нашей ответственности — постсоветское пространство. И с этим связано 90% конфликтного потенциала между нашими странами», — подчеркнул эксперт.

Политолог добавил, что оба государства смогут реализовать существующий потенциал, лишь когда в Соединённых Штатах появится «психологическое понимание» того, что ради выгодного сотрудничества с Россией им необходимо реально смотреть на вещи.

«Пока это действительно признают в Америке. Но только отдельные, пусть и влиятельные, политологи и Дональд Трамп. Но значительная часть американского политического истеблишмента эту реальность признавать отказывается», — отметил Мирзаян.

Вместе с тем эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин выразил мнение, что после публикации доклада Мюллера, показавшего, что история со «сговором» была мыльным пузырём, Трамп чувствует себя более свободным на российском направлении.

«Но теперь все его враги будут под микроскопом рассматривать любой жест президента в адрес России. Дональд Трамп — один из немногих в американской элите, кто смотрит на отношения с Россией через призму реализма и прагматизма, конкретных национальных интересов США, а не какой-то оголтелой идеологии. Диалог между нашими странами необходим, потому что мы две ядерные державы, и от того, как будут складываться наши взаимоотношения, напрямую зависит судьба всего мира», — отметил эксперт.

Однако собеседник RT добавил, что на данном этапе основная задача двух стран заключается не в улучшении отношений, а в уходе от конфронтации. В частности, необходимо создать некий двусторонний механизм контроля, но сейчас на Трампа давит не только антироссийский истеблишмент, но и ястребы, входящие в его окружение.

«Так что сейчас нам необходимо остановить неуправляемую эскалацию», — подытожил Блохин.