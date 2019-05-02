Толкование Барра: почему демократы требуют отставки генпрокурора США из-за доклада Мюллера

Представители Демократической партии, в том числе сенаторы и конгрессмены, требуют от генпрокурора Уильяма Барра подать в отставку. По их мнению, глава Минюста неверно истолковал доклад Роберта Мюллера, посвящённый «связям» Дональда Трампа с Россией, и якобы пытался защитить президента. К критике Барра присоединились и американские мейнстримные СМИ. Однако аналитики считают, что добиться отставки чиновника демократам вряд ли удастся. Противники Трампа пытаются разжечь скандал, чтобы пошатнуть позиции нынешнего главы Белого дома в преддверии выборов 2020 года, полагают эксперты.

Высокопоставленные члены Демократической партии США потребовали от генпрокурора Уильяма Барра уйти в отставку из-за неподобающего, по их словам, отношения к докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Буря в сенате

1 мая Барр предстал перед комитетом сената по юстиции. В течение четырёх часов генпрокурор США отвечал на вопросы представителей Демократической партии, недовольных тем, как он преподнёс результаты расследования спецпрокурора Мюллера.

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Днём ранее газета The Washington Post опубликовала письмо Мюллера, адресованное генпрокурору. В нём говорится, что 24 марта Уильям Барр недостаточно корректно изложил результаты его расследования. Тогда генпрокурор США заявил конгрессу, что расследование Мюллера не установило наличия сговора между командой Дональда Трампа и Россией. Вместе с тем Барр пришёл к выводу, что содержащаяся в докладе информация не позволяет обвинить Трампа в препятствовании правосудию, тогда как в докладе Мюллера говорится, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть причастность президента к препятствованию правосудию.

Выступая в среду перед сенаторами, Барр выразил удивление в связи с тем, что Мюллер не смог дать ответ на этот вопрос.

Тот факт, что генпрокурор США самостоятельно пришёл к выводу о невиновности Трампа, вызвал негодование демократов. Они потребовали, чтобы на слушаниях 2 мая в комитете по юстиции палаты представителей конгресса Барра допросили не только конгрессмены, но и юристы из аппарата конгресса. Республиканцы и сам Барр отказались — такого рода слушания проводятся лишь в рамках процедуры импичмента президента.

«Всё это чрезвычайно странно», — прокомментировал в среду сенаторам сложившуюся ситуацию сам генпрокурор.

В ответ представители Демпартии выступили в его адрес с рядом жёстких заявлений. Так, сенатор от штата Гавайи Мэйзи Хироно обвинила Барра в предательстве американского народа в интересах «мошенника и лжеца, восседающего в Овальном кабинете» и призвала к отставке чиновника. Её коллеги Ричард Блюменталь и Камала Харрис потребовали, чтобы Барр отстранил себя от ведения расследований, которые начались при Мюллере, но позднее были переданы в Министерство юстиции. Барр отказался.

Конгресс США

Reuters

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Позже в интервью CNN сенатор Блюменталь заявил: «Генеральный прокурор Уильям Барр должен признать, что в этой ситуации он обязан уйти в отставку». В свою очередь, в эфире телеканала MSNBC другой сенатор-демократ Кори Букер сообщил, что Барр «исчерпал любое доверие на этой должности и ему следует подать в отставку».

Ещё один член верхней палаты конгресса Элизабет Уоррен призвала не только отправить Барра в отставку, но и незамедлительно начать процедуру импичмента Трампа.

AG Barr is a disgrace, and his alarming efforts to suppress the Mueller report show that he's not a credible head of federal law enforcement. He should resign—and based on the actual facts in the Mueller report, Congress should begin impeachment proceedings against the President. — Elizabeth Warren (@ewarren) 1 мая 2019 г.

Отставка, суд, импичмент

Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон поддержала требования отставки генпрокурора.

«Я считаю, что демократы в комитете сегодня провели хорошую работу, показав,.. что он — адвокат, защищающий президента. Он вёл себя не так, как подобает генеральному прокурору Соединённых Штатов. Сейчас имеет смысл требовать его отставки», — цитирует заявление Хиллари интернет-портал Breitbart.

Хиллари Клинтон

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В свою очередь, конгрессмен Максин Уотерс, возглавляющая комитет по финансовым услугам нижней палаты конгресса, сообщила, что если Роберт Барр не подаст в отставку, он должен быть подвергнут процедуре импичмента.

Согласно американскому законодательству, Генпрокурор, возглавляющий одновременно и Министерство юстиции, назначается президентом США по согласованию с сенатом. Однако, как и президент, теоретически он может быть подвергнут импичменту со стороны законодательной власти.

О возможности импичмента Барра также заявил один из кандидатов от демократической партии на пост президента США Джулиан Кастро и колумнист The Washington Post Дженнифер Рубин.

Возмущение в СМИ

Помимо The Washington Post, позиции демократов ожидаемо поддержали и другие американские мейнстримные медиа.

«Барр следует примеру Трампа: отрицай, отрицай, отрицай», — с таким заголовком вышла одна из статей на сайте CNN.

А американский журнал Vanity Fair подчеркнул, что Барр не счёл преступлением указания Трампа одному из членов своей команды сделать ложное заявление по поводу желания президента уволить Роберта Мюллера.

«Разве это не явное препятствование правосудию?» — возмущается автор статьи.

Vox, в свою очередь, раскритиковал не только слова, но и молчание Барра.

«То, что Уильям Барр не сразу ответил на вопрос о президентских выборах 2020 года и враждебных иностранных государствах, говорит о многом.

Поразительный момент из свидетельских показаний генерального прокурора показывает, как сильно он пытается защитить Трампа», — пишет издание.

A The New York Times опубликовала гневную статью экс-директора ФБР Джеймса Коми, где экс-чиновник рассказывает, «как Трамп привлекает к сотрудничеству таких деятелей, как Уильям Барр».

«Выдающиеся люди, которым не достаёт внутренней силы, не могут не пойти на компромиссы, необходимые для того, чтобы пережить этого президента», — утверждает Коми.

Республиканский ответ

Однако сенаторы и конгрессмены от Республиканской партии поддержали Барра и отвергли все обвинения своих политических противников в его адрес. Более того, в ходе слушаний в среду сенаторы-республиканцы вместо вопросов по докладу Мюллера спрашивали генпрокурора о том, как ФБР вела в 2016 году слежку за штабом Трампа.

Уильям Барр пообещал им расследовать этот момент, равно как и обстоятельства, в которых против Трампа было инициировано расследование о связях с Россией.

«Как мы оказались в такой ситуации, что сейчас есть доказательства того, что президента ложно обвиняли в сговоре с русскими, в госизмене, в том, что он — российский агент? — заявил Барр. — Два года работы этой администрации прошли под знаком обвинений, ложность которых теперь подтверждена».

Сам Дональд Трамп положительно оценил выступление генпрокурора.

«Как мне сообщили, сегодня он проделал отличную работу. Мне удалось посмотреть часть его выступления. Всё это российское дело — один сплошной обман. Оказывается, не было ни сговора, ни препятствования правосудию», — подчеркнул президент США в интервью телеканалу Fox Business Network.

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Как отметил в интервью RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин, у демократов мало шансов отправить не понравившегося им генпрокурора в отставку.

«В американском конституционном праве есть такое понятие, как «прерогатива исполнительной власти», а также «разделение властей» и «система сдержек и противовесов», где указано, что члены команды исполнительной власти президента не обязаны проходить утверждение у законодательной ветви власти. В этом смысле назначение, смещение и отставка членов команды Трампа полностью зависит только от самого Трампа, — заявил RT Домрин. — Демократы могут утверждать всё, что угодно, но Трамп не обязан прислушиваться к их мнению. А Уильям Барр не обязан только из-за давления со стороны демократов сам подавать в отставку».

Что же касается теоретически возможного импичмента, то он невозможен ни в отношении Трампа, ни Барра, поскольку решающее слово в рамках этой процедуры остаётся за сенатом, а в нём перевесом обладают республиканцы, поддерживающие президента Соединённых Штатов.

По словам политолога Александра Асафова, «те, кто надеялся на получение аргументов против Трампа, не могут признать то, что в реальности не существует никакого сговора Трампа с Кремлём».

«Им остаётся лишь попытаться уменьшить его преимущество в следующих президентских выборах. Для демократов и лично для Хиллари Клитон это очень болезненная тема. Они будут отрицать очевидное и говорить о том, что есть такие обстоятельства», — заявил RT Асафов.

Атака на Принса

Демократы, однако, не теряют надежд, что так или иначе докажут наличие сговора между командой Трампа и Россией. Так, 30 апреля глава комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф заявил, что намерен обратиться в Минюст США, чтобы инициировать уголовное преследование основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса.

Эрик Принс

Reuters

© Larry Downing/File

По словам Шиффа, из доклада Мюллера следует, что Принс ранее лгал конгрессу о деталях своей встречи на Сейшелах в январе 2017 года с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

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В 2017 году, как сообщает издание Salon, Принс, близкий команде Трампа, заявлял, что встретил российского финансиста на Сейшельских островах случайно во время отдыха, и они обсуждали вопросы бизнеса, а не российско-американские отношения.

Однако в докладе спецпрокурора Мюллера утверждается обратное, в том числе со ссылкой на показания самого Принса. При этом отмечается, что пересечение двух бизнесменов на курорте не привело ни к каким результатам.

Однако Адам Шифф утверждает, что собирается обратиться в Минюст с тем, чтобы тот провёл уголовное расследование в отношении Принса.

«Согласно американскому праву, если Эрик Принс лгал под присягой, то это, конечно, очень тяжёлое уголовное преступление», — отметил Александр Домрин.

Однако, по мнению эксперта, никакие потуги демократов снова пустить в оборот слухи о связях с Россией не скажутся серьёзно на имидже Трампа.

Схожего мнения придерживается и Александр Асафов, отмечая, что такую персону, как Принс, ранее неоднократно выполнявшего роль подрядчика американского правительства «в самых грязных делах», абсурдно обвинять в чём-то, что противоречит национальным интересам США.