В Минюсте США удивились, что Мюллер не ответил на один из главных вопросов расследования

Глава Минюста США Ричард Барр выразил удивление в связи с тем, что, по его словам, спецпрокурор Роберт Мюллер не ответил на один из главных вопросов расследования о «российском вмешательстве».

Об этом сообщает РИА Новости.

Как указывает агентство, Барр, выступая перед конгрессом, заявил, что «удивлён», что Мюллер не указал в докладе информацию о том, мешал ли президент США Дональд Трамп правосудию.

«Я не уверен, каковы его объяснения (этому. — RT)», — отметил он.

Как добавил глава Минюста, если этого не сделал спецпрокурор, то тогда в отношении президента не должно вестись дальнейшее расследование.

18 апреля был опубликован доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы.

В Кремле назвали недостаточно аргументированными представленные в данном документе обвинения в адрес России.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.







