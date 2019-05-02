В Минюсте США удивились, что Мюллер не ответил на один из главных вопросов расследования
Об этом сообщает РИА Новости.
Как указывает агентство, Барр, выступая перед конгрессом, заявил, что «удивлён», что Мюллер не указал в докладе информацию о том, мешал ли президент США Дональд Трамп правосудию.
«Я не уверен, каковы его объяснения (этому. — RT)», — отметил он.
Как добавил глава Минюста, если этого не сделал спецпрокурор, то тогда в отношении президента не должно вестись дальнейшее расследование.
18 апреля был опубликован доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы.
В Кремле назвали недостаточно аргументированными представленные в данном документе обвинения в адрес России.
Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.