Политолог оценил публикацию стенограммы разговора Трампа с Зеленским

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Анна Лушникова
Политолог Александр Асафов прокомментировал RT публикацию Белым домом меморандума с пересказом апрельского разговора, который состоялся между американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

«Дело в том, что публикация этих стенограмм фактически лишает аргументов обвинителей Дональда Трампа, которые проводят в палате представителей слушания по делу об импичменте, где основной претензией являются подозрения в том, что Трамп давил на Зеленского с целью начать расследования против Байдена и его сына. Тем не менее, что в ранее опубликованной стенограмме, что в этой, нет никаких признаков», — считает Асафов.

Однако, по словам эксперта, демократы сдаваться не будут и, хоть вероятность импичмента ничтожна, продолжат «искать доказательства».

«Все же доказательства основаны на слухах и неточных показаниях. Трамп с помощью этих стенограмм показывает, что ему нечего скрывать и все обвинения надуманные. Собственно, публикация стенограммы демонстрирует, что Трамп не боится и демонстрирует свою открытость. Он во всеоружии и будет отбивать всевозможные претензии. Демократам же противопоставить нечего», — сказал он.

Ранее Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора, который состоялся между Трампом и Зеленским.

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